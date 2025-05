Hatalmas katasztrófát vizionálnak júliusra, visszaesett a turizmus a szigetországban

Egy japán mangaművész, a kelet Baba Vangájaként is emlegetett nő jóslata, miszerint 2025 júliusában pusztító földrengés és cunami sújtja Japánt, lavinaszerűen indította el a pánikot Kelet-Ázsiában. A The Future I Saw című képregény hatására ezrek mondják le nyári utazásaikat, miközben a tudósok és a japán hatóságok próbálják lehűteni a kedélyeket. De tényleg valódi veszély fenyeget, vagy csak a modern kor babonája söpör végig a kontinensen?

Ahogyan arról az Index is beszámolt, egyre többen figyelnek Ryo Tatsukira, Japán saját „Baba Vangájára”, aki újabb hátborzongató jóslatot tett közzé: szerinte 2025 júliusában egy hatalmas cunami sújtja majd Japánt és több ázsiai országot. A mangaalkotóból lett jósnő eddig több nagy világkatasztrófát is pontosan előre látott – az év elején pedig egy újabb, pusztító eseményre figyelmeztetett.

Bár Japán lakossága hozzászokott a földrengésekhez, és a világ egyik legfejlettebb katasztrófavédelmi rendszerével rendelkezik, a júliusra jósolt „nagy katasztrófa” híre mégis megrengette a turizmust – különösen Kína, Hongkong, Thaiföld és Vietnám felől. A figyelmeztetéseket nem tudományos szervezetek, hanem önjelölt jósok, feng shui mesterek és egy különös képregény adták közre – mégis milliók figyeltek fel rájuk.

A 70 éves Ryo Tatsuki nevét kevesen ismerték Japán határain túl, amíg 1999-ben meg nem jelent a The Future I Saw című képregénye. A történet főszereplője maga a szerző, aki álmaiban jövőbeli katasztrófákat lát – többek között egy „nagy márciusi katasztrófát”. A könyv szerint 2011 márciusában hatalmas földrengés és cunami éri Japánt – ami kísértetiesen pontos előrejelzése lett végül a valós Tohoku-földrengésnek és az azt követő fukushimai atomkatasztrófának.

Tatsuki követői szerint a művésznő szintén előre látta Freddie Mercury és Diana hercegné halálát is, valamint pontosan előre jelezte a koronavírus-járványt is. A korábbi feljegyzése szerint 2020-ra „egy ismeretlen vírus” jelenik meg, amely „áprilisban tetőzik, majd újra felbukkan tíz évvel később. A képregény 2021-ben megjelent „teljes változata” azonban egy újabb előrejelzést is tartalmazott, eszerint

2025. július 5-én egy hatalmas repedés nyílik meg a tengerfenék alatt Japán és a Fülöp-szigetek között, ami háromszor akkora hullámokat indít el, mint a 2011-es cunami.

A „forrongó óceánról” szóló vízió sokak szerint tenger alatti vulkánkitörésre vagy más, súlyos szeizmikus eseményre utalhat.

Megremeg a turizmus

A jóslat különösen erőteljes hatást gyakorolt a kínai és hongkongi turistákra, ahol a manga kínai nyelvű változata is nagy népszerűségnek örvend. A hongkongi WWPKG utazási iroda szerint az idei húsvéti időszakban

50 százalékkal csökkentek a Japánba szóló foglalások, és a tendencia folytatódik július közeledtével.

Az online pánikot tovább fokozta egy önjelölt japán médium, aki azt állította, hogy április 26-án hatalmas földrengés rázza meg Tokiót – noha az esemény végül nem következett be. Ugyanakkor egy hongkongi feng shui mester, „Master Seven” is figyelmeztette követőit, hogy áprilistól ne utazzanak Japánba. A híreszteléseket a kínai médiában és közösségi platformokon széles körben terjesztették, így a félelem elérte Thaiföldet és Vietnámot is, ahol szintén visszaesett az utazási kedv.

A japán meteorológiai ügynökség (JMA) és a kormány egyértelművé tették: a modern tudomány jelenleg nem képes pontosan előre jelezni földrengéseket, különösen nem hónapokra előre. A kormány szóvivői és a Mijagi prefektúra kormányzója – amelyet súlyosan érintett a 2011-es katasztrófa – is bírálta a pánikkeltést.

Ezt pedig már Tatsuki sem hagyhatta szó nélkül és maga is megszólalt. Bár örül, hogy művei révén az emberek felkészültebbek lehetnek a természeti csapásokra,

arra kér mindenkit, hogy ne vegyék szó szerint álmait, és inkább a szakértői véleményekre hallgassanak.

Bár az előrejelzés valóban mindenféle tudományos alapot nélkülöz, az emberek félelme nagyon is valós. Az idei év első három hónapjában Japán látogatottsága rekordot döntött: 10,5 millió látogató érkezett az országba – ebből 2,36 millió Kínából, 647 ezer Hongkongból – írja a CNN. A számok egyelőre nőnek, de július közeledtével kérdéses, hogy a félelem mekkora visszaesést okoz majd. A nyár közeledtével a kérdés tehát adott: vajon egy képregény és néhány jós befolyásolhatja-e egy fejlett ország idegenforgalmát? A válaszhoz lehet, hogy nem lesz elég az időjárás-jelentés – szükség lesz némi józan észre is.

(Borítókép: A Richter-skála szerinti 8,9-es erősségű földrengés Japán északkeleti partvidékén, amely miatt szökőárriadót rendeltek el a Csendes-óceánnal határos országokban 2011. március 12-én. Fotó: U.S. Navy / Getty Images)