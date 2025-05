Buzsik Borka neve az utóbbi időben egyre többször tűnik fel a sport- és bulvárhírekben, miután nyilvánosságra került kapcsolata Magyarország legismertebb futballistájával, Szoboszlai Dominikkel. A székesfehérvári származású, sportos múltú PR-szakember nemcsak Dominik párjaként, hanem önálló karrierjében is helytáll. Legalábbis helytállt, ugyanis a magyar válogatott kapitánya és párja hétfőn bejelentette, gyermeket várnak. A pár története gyerekkori ismeretségtől vezetett a házasságig és közös gyermekük várásáig – így egy ízig-vérig modern magyar sportmese, amelyről most minden fontos részletet összeszedtünk.

Ahogyan arról már az ország jelentős része értesült, így az Index is beszámolt róla, Szoboszlai Dominik parádés gólt szerzett a Liverpool színeiben az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 37. fordulójának hétfő esti, Brighton elleni rangadóján.

Mindez már magában is minden egyes alkalommal megörvendezteti a magyar futballszurkolókat, ezúttal mégsem a szemet gyönyörködtető találat miatt hangos tegnap este óta a sajtó. A találkozón 63 percet kapó magyar válogatott csapatkapitány ugyanis gólörömével jelentette be: hamarosan édesapa lesz. A hírt nem sokkal később felesége is megerősítette közösségi oldalán.

Szoboszlai Dominikről ugyan már a külföldi sajtó is szinte mindent tud – legutóbb például Dubajban kapták lencsevégre szemfüles rajongók –, felesége, leendő gyermeke édesanyja kilétéről azonban jóval kevesebbszer hallani. Pedig az angol bulvársajtóban általában egyetlen futballistafeleség sem marad feltérképezetlenül…

De mégis mit lehet tudni Buzsik Borkáról?

Szinkronúszó volt a diplomás marketinges

Buzsik Borka Székesfehérváron nőtt fel, és már fiatal korában szoros kapcsolatba került a sporttal – akkor azonban még korántsem a futballal barátkozott. Gyermekkorában versenyszerűen szinkronúszott a székesfehérvári Orka sportegyesületben, ahol kifejezetten jól szerepelt, érmeket is szerzett. Ehhez persze kellett édesapja, Buzsik Zsolt is, aki saját zöldségkereskedése mellett szintén a sportok szerelmese, és Szoboszlai Dominik előtt is már a focipálya szélére csábította lányát, ugyanis a mai napig az Aba-Sárvíz öregfiúk csapatában rúgja a bőrt.

Szoboszlai Dominik felesége középiskolai tanulmányait a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban, 2018-ban fejezte be, majd felvételt nyert a Budapesti Corvinus Egyetemre, ahol diplomát szerzett gazdálkodás és menedzsment szakon, még 2022 tavaszán. Ezt követően pedig az elhelyezkedése sem volt sokáig kérdéses, a Tomán Szabina által alapított Tomán Diet életmódcégnél kezdett dolgozni PR- és marketingszakértőként.

Emellett a közösségi jelenlétet sem hanyagolta el, és korábbi influenszer-szárnypróbálgatásai után mára 63,5 ezer ember követi őt az Instagramon, ahova már a futballistával hamar elmélyülő kapcsolatát megelőzően is előszeretettel töltött fel luxuskörnyezetben készült, nyaralós képeket – bár a legtöbb korábbi posztját az új kapcsolata kezdetekor törölte.

De mégis hogyan talált egymásra és jutott el a két székesfehérvári fiatal a házasságig és a gyerekvállalásig, miközben Szoboszlai Dominik először Salzburgban, Lipcsében, majd Liverpoolban kereste a kenyerét, miközben Buzsik Borka itthon tanult és dolgozott?

Gyerekkoruk óta ismerik egymást, fejest ugrottak a közös életbe

Esetükben nem csupán mesébe illő klisé, hanem a valóság az, hogy már egészen fiatalon egymásra találtak, még ha nem is úgy, mint az elmúlt években.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik ugyanis már gyerekkoruk óta ismerték egymást, de korábban csak barátok és ismerősök voltak, romantikus kapcsolatuk csak 2023 elején kezdődött. A korábban az egykori kalapácsvető Gécsek Tibor lányával, a teniszező Gécsek Fannival egy párt alkotó futballista és a marketinges nő kapcsolatát először egy közös közösségimédia-posztból lehetett sejteni, ám akkor még egyikük sem mondta ki, hogy egy párt alkotnak. A nyilvánosság előtt csak 2024 májusában mutatkoztak együtt, amikor a Liverpool előző szezonbeli utolsó bajnokija után Szoboszlai, Buzsik Borka és húgai, Zsóka és Panka együtt fotózkodtak az Anfield Road gyepén.

A kapcsolat pedig amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan is fordult komolyra: Szoboszlai Dominik 2024 októberében bejelentette, hogy eljegyezte párját.

A rohamtempó pedig ezt követően sem állt le, és nem sokkal később a nyilvánosság is csak utólag értesült arról, hogy a pár már a következő lépcsőfokon is túl van. Az esküvőre 2025. március 25-én került sor Budapesten, titokban, szűk családi és baráti körben. A hírt a focista közösségi oldalán jelentette be, majd az ekkor már feleségstátuszba előlépő Buzsik Borka is megosztott néhány esküvői fotót az Instagramon.

A házasságkötés hallatán már akkor sokan találgatták, hogy amiatt vághatott bele a pár ilyen hamar a közös örömökbe, mert Buzsik Borka gyermeket vár, azonban hivatalosan akkor még nem érkezett információ arról, hogy ez a pletyka valós lenne. Nem kellett azonban ezúttal sem sokat várnunk az újabb jó hírre, tegnap ugyanis Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik meglehetősen eltérő módon, de egyértelművé téve közölte: bővül a család, ugyanis úton van első gyermekük, így az ifjú Szoboszlai család újdonsült tagja.

Ez persze nem csupán a családnak, a barátoknak vagy éppen a rajongóknak igazán örömteli hír, ugyanis ha a születendő gyermeknek csak egy kicsit is sikerült megörökölnie szülei tehetségéből és elhivatottságából, akkor minden bizonnyal nem csak mint Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka fia vagy lánya fogják emlegetni őt a jövőben az újságírók és riporterek.

Ennél szebbet pedig nem tudna írni a legsikeresebb hollywoodi forgatókönyvíró sem, Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kapcsolata ugyanis tagadhatatlanul példaértékű: gyerekkori ismeretségből alakult ki a szerelem, amely gyorsan elmélyült, és most már a közös családalapítás kapujában állnak. A fentiek ismeretében pedig az sem kétségbe vonható, hogy a leendő édesanya sportos múltja, szakmai sikerei és támogató jelenléte jelentős szerepet játszik abban, hogy Szoboszlai a pályán is kiemelkedő teljesítményt nyújt.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik 2025. május 19-én. Fotó: John Walton / PA Images / Getty Images)