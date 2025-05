Sebestyén Balázs árulkodó megjegyzést tett Az árulókról

Az RTL áprilisban jelentette be, hogy idén új évaddal tér vissza a népszerű műsor, és ezúttal kizárólag ismert emberekkel forgatják a produkciót. Azóta lázas találgatások folynak a lehetséges szereplőkről, Sebestyén Balázs neve is gyakran felmerül a rajongói kívánságlistákon.

A Story megkereste a népszerű műsorvezetőt, aki meglepően nyíltan, de mégis óvatosan fogalmazott, amikor rákérdeztek esetleges szereplésére.

Abszolút jó formátum, lenne kedvem a műsorhoz. De nem mondhatok semmit, ez ilyen csatornapolicy

– mondta Balázs.

Ez a válasz már önmagában sokatmondó, hiszen közismert, hogy Balázs nagyon megválogatja, milyen tévés produkciókban vesz részt. Önmagában az a tény, hogy nem tagadta kategorikusan a szereplését, árulkodó.

Gyanús időzítés: hét év után először szünetelt két hétig a műsora

Még gyanúsabb, hogy a Rádió 1 népszerű reggeli műsorvezetője éppen Az árulók forgatási időpontjában vonult el szabadságra, és két hétre szüneteltette népszerű rádióműsorát. Utoljára hét éve, 2018 tavaszán történt ilyen, amikor búvárkodni utazott barátaival Zanzibárra.

Míg akkor részletesen beszámolt hallgatóinak a terveiről, idén hallgatott arról, mivel töltötte a szabadságát – ez pedig beleillik a műsort körüllengő titkolózásba. A produkció házigazdája, Árpa Attila követői szintén óriási ötletelésbe kezdtek a szereplőkkel kapcsolatban, és a színész-producer TikTok-videójában épp Sebestyén Balázs és Majka nevére „csillant fel a szeme”.

Árpa azt is elárulta, hogy tetszik neki az ötlet, és be is dobja majd a produkció készítőinek. „Lehet, hogy már voltak is castingon” – mosolyodott el a videóban Árpa, majd azt is hozzátette, szerinte nem mindenkinek való ez a játék.

Teljes hírzárlat a kastély körül

Az RTL minden információt hét lakat alatt őriz az idei évaddal kapcsolatban. A csatorna még Árpa Attilát is letiltotta a nyilatkozatokról. Az óvintézkedés érthető, hiszen a hírek szerint éppen most zajlanak a forgatások a nádasladányi Nádasdy-kastélyban, így a csatorna mindent megtesz, hogy egyetlen részlet se szivárogjon ki a szereplőkről.

Balázs mellett játékosként emlegetik rádiós kollégáját, Ráskó Esztert is, aki szintén titkolta, mivel töltötte az említett időszakot. A rajongók kívánságlistáján szerepel még Alföldi Róbert és Istenes Bence neve is. A Tóth lányok, Vera és Gabi részvétele pedig már kész tényként kering a bennfentesek között, ahogy Sváby Andrásé is, aki – ha valóban szerepel – harmadszorra futna neki a játéknak.