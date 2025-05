A szomszéd fűje mindig zöldebb, kirabolták Woody Harrelson kannabisz-üzletét

Hajnali betörés rázta meg West Hollywood egyik legismertebb kannabisz-üzletét: Woody Harrelson és Bill Maher boltjába, a The Woods-ba maszkos tolvajok törtek be, és percek alatt kifosztották a boltot – mindezt a biztonsági kamera rögzítette. A történet azonban itt nem állt meg: másnap egy hasonló támadás történt egy másik diszpenzárban, ahol fegyver is elsült.

Hollywood füstje most nem csak a színpadi látványról és a szórakozásról szól – valódi bűntény rázta meg a sztárvilág egyik legkülönlegesebb üzletét. A West Hollywood szívében működő exkluzív kannabiszüzlet, a The Woods, amelynek tulajdonosai nem mások, mint Woody Harrelson színész és Bill Maher humorista, szombat hajnalban betörés áldozata lett – amelyet ráadásul a biztonsági kamera is rögzített.

A felvételeken jól látható, ahogy több maszkos, kapucnis férfi hajnal 4 óra 30 perc körül érkezik meg egy autóval az üzlet elé, majd pillanatok alatt bezúzzák a bejárati üvegajtót. A felvételeken jól látható, hogy a tolvajok néhány másodperc alatt besurrannak a boltba, és rutinos mozdulatokkal töltik meg a magukkal hozott zsákokat kannabisz-termékekkel – valószínűleg több ezer dollár értékben –, majd ugyanazzal a lendülettel távoznak is a helyszínről, mintha mi sem történt volna.

A boltot üzemeltető csapat egyelőre nem kommentálta hivatalosan az esetet, de a városban gyorsan terjed a hír: ugyanis nem ez volt az egyetlen ilyen betörés a hétvégén.

Elliot Lewis, egy másik neves kereskedő Los Angeles körzetében ugyanis azt állítja, hogy ugyanaz a bűnbanda egy nappal később, vasárnap hajnalban az ő boltját, a Santa Monicában található ERBA nevű diszpenzert is célba vette. A második betörésről is készült videófelvétel, amelyen szintén maszkos, kapucnis tettesek láthatók, hasonló módszerrel:

üveg betör, bolt kipakol.

Ami viszont az ERBA esetében még drámaibbá teszi az eseményt: Lewis szerint az épületben tartózkodott egy biztonsági őr is, aki a betörés közben fegyvert rántott és tüzet nyitott a menekülő tolvajokra. Egyelőre nem tudni, hogy történt-e sérülés, illetve milyen következményei lettek az incidensnek, de az ügy valószínűleg tovább élezheti a vitát a kannabiszboltok védelméről.

A The Woods egyébként már több mint három éve működik West Hollywoodban, és különleges helyet foglal el a város kannabisz-kultúrájában. Ráadásul nem csak egy szimpla bolt: a Harrelson–Maher-féle üzlet igazi élményközpont. A vásárlók itt nemcsak prémium termékeket vehetnek, de külön privát szobákban el is szívhatják azokat – legyen szó klasszikus spangliról, bonyolult vízipipáról vagy hatalmas bongról. Az üzlethez tartozik egy bár is, ahol THC-tartalmú koktélokat és italokat szolgálnak fel a fűkedvelő vendégeknek.

A hatóságokhoz természetesen már bejelentették az ügyet, de hivatalos nyilatkozatot a rendőrség egyelőre nem adott ki. A városi közvéleményt mindenesetre megrázta, hogy két ilyen népszerű és ismert üzlet is célponttá vált, alig 24 órán belül.

(Borítókép: Woody Harrelson 2022. március 27-én Hollywood, Kaliforniában. Fotó: Jeff Kravitz / FilmMagic)