Görögországban furcsa energiák vibráltak mindig – az Olümposz hatása, vagy más? Nem tudni, de most például a mesterséges intelligencia erői borzolják a kedélyeket. Történt ugyanis, hogy egy feleség a ChatGPT-t kérte fel jóslásra, és nagyon nem lett jó vége – a férj szempontjából legalábbis.

A meg nem nevezett görög nő a mesterséges intelligencia próféciájára bízta családi életét, és borult a bili – írja a Techspot.

A görög asszony már 12 éve volt kedves férje felesége, mikor rábukkant a ChatGPT jóslási képességére. A dolog úgy működik, hogy feltöltünk egy fotót, és alávetjük a ChatGpt tasszográfiai, vagyis teafűolvasási képességének. A tea (vagy kávé) elkészítése után maradó levelek/zacc képét tudja elemezni a mesterséges intelligencia, és komoly válaszokat ad.

Esetünkben a gyanútlan férj kávézaccának fotóját töltötte fel a görög nő, és a chatbot nem késlekedett a válasszal: a férj egy fiatalabb nővel való viszonyról fantáziálgat, a potenciális vetélytárs neve E betűvel kezdődik, és minden bizonnyal kapcsolódni fognak majd egymáshoz. A feleség feltöltött egy képet a saját kávézaccának maradványairól is, ebből még rosszabb sült ki: a ChatGPT szerint a férjnek már volt is viszonya a másik nővel, és a gonosz „E-nő” megpróbálta tönkretenni a családjukat.

A meggyalázott feleség ezután azt tette, amit bármely más normális ember tenne – beadta a válókeresetet anélkül, hogy szólt volna a férjének.

A férj úgy kommentálta az esetet, hogy a felesége gyorsan bele tud szeretni az új trendekbe, felkapott, divatos dolgokba, és ezért próbálhatta ki a ChatGPT kávézaccjóslását. Néhány évvel korábban az asztrológia érdekelte, és egy egész évbe telt, míg meggyőzték, hogy nem kell szó szerint elfogadni a csillagjóslás prognózisait. A férj tehát nem is igazán lehetett most sem meglepődve, eleinte csak nevetett, de torkán akadt a kacaj, amikor felesége elküldte a háztól, és a gyerekeknek is megmondta, hogy elválnak. Ezután már csak a nő ügyvédje kereste.

A férj persze nem volt hajlandó beleegyezni a kölcsönös megegyezésbe, három nappal később kézbesítették neki a válási papírokat. Ügyvédje racionálisan azzal érvelt, hogy a mesterséges intelligencia állításainak semmilyen alapja nem lehet, különösen, ha tealevelekből vagy kávézaccból következteti ki azokat.