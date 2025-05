Nika se parkoló: még nincs vége a Delhusa Gjon-ügynek

A tavaly decemberben kezdődött parkolási botrány újabb fordulatot vett: miközben a rendőrség megszüntette az eljárást Delhusa Gjon ellen, továbbra is nyomoznak a „Nika se parkoló” feliratot készítő ismeretlen tettes után. Kreitler-Sas Máté, Újbuda alpolgármestere a Facebook-oldalán fejezte ki felháborodását az üggyel kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy megdöbbentőnek tartja, hogy míg az énekes szabálytalan parkolása és a hamis rendőrigazolvány használata miatt már nem nyomoznak, „addig egy vicces járdafestés miatt a mai napig eljárás zajlik”.

A viták 2024 decemberében kezdődtek, amikor Kreitler-Sas Máté alpolgármester nyilvánosan szóvá tette, hogy Delhusa Gjon rendszeresen szabálytalanul parkol a XI. kerületben – hol zöldterületen, hol a járdát teljes szélességében elfoglalva. A botrány akkor eszkalálódott igazán, amikor nem sokkal később megjelent egy videó, amelyen látható, ahogy az énekes ellenáll a szabálytalan parkolás miatti intézkedésnek, erőszakosan viselkedik, sőt, egy hamis rendőrigazolványt is felmutat.

Az eset gyorsan népszerű lett a közösségi médiában, mémek és más vicces tartalmak formájában, majd egy ismeretlen személy kiment a helyszínre, ahol felfestett a járdára egy hamis parkolóhelyet a „Nika se parkoló” felirattal – utalva ezzel Delhusa egyik leghíresebb slágerére.

Delhusa ellen nem nyomoznak, a felfestő ellen eljárás indult

Kreitler-Sas Máté most a közösségi oldalán számolt be az újabb fejleményekről. A politikus felháborodottan közölte a hírt, hogy míg Delhusa Gjon ellen megszüntették az eljárást, a járdafestő ellen továbbra is folyik a nyomozás.

Felháborító fejlemények Delhusa parkolási ügyében! Most értesültem róla, hogy a rendőrség büntetőeljárást indít az ellen az ismeretlen személy ellen, aki Delhusa Gjon szabálytalan parkolásának helyszínén felfestette a járdára, hogy: »Nika se parkoló«. Az ismeretlen nyilván ezzel az akcióval akarta felhívni a figyelmet a táncdalénekes pofátlan parkolására

– írta a politikus.

Az alpolgármester hozzátette: „Megdöbbentő, hogy amíg Delhusa Gjon rendőri igazolványos ügyében megszüntették a nyomozást, addig egy vicces járdafestés miatt a mai napig eljárás zajlik”.

A háború előzményei

Az eset hónapokra vezethető vissza. Az alpolgármester 2024 decemberében egy részletes Facebook-bejegyzésben sérelmezett, hogy az énekes rendszeresen a szabályokat megszegve parkol a kerületben, és az intézkedés során tanúsított magatartása is kifogásolható volt.

Az időközben nyilvánosságra került videó szerint, amikor a közterület-felügyelők megpróbálták megbüntetni a szabálytalan parkolás miatt, Delhusa erőszakosan reagált, és egy hamis rendőrigazolványt is felmutatott, hogy elkerülje a büntetést. Azt, hogy miért szüntették meg az eljárást az énekes ellen, és miért folytatják a nyomozást az ismeretlen járdafestő ellen, egyelőre nem közölte a rendőrség.

A járdafestés ugyan kreativ formája a véleménynyilvánításnak, jogi értelemben viszont feltehetően rongálásnak minősül, ami magyarázhatja a folytatódó nyomozást. Ugyanakkor sok követő számára meglepő és ellentmondásos helyzet, hogy míg a hamis rendőrigazolvány használata látszólag következmények nélkül maradt, egy járdára festett, figyelemfelhívó felirat továbbra is vizsgálat tárgya.