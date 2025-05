Jeff Bezos közel 27 milliárd forintért rendelt magának árnyékjachtot

A világ második leggazdagabb embere, az egy hónap múlva Velencében újraházasodó Jeff Bezos nem garasoskodik, ha jachtozásról van szó. Bár övé a világ leghosszabb és legmagasabb vitorláshajója, emellé kellett egy másik impozáns vízi jármű is, amely főként tengeri garázsként és helikopterleszállóként funkcionál – hogy a milliárdos arája, a képzett helikopterpilóta Lauren Sanchez így is meg tudjon érkezni, ha akar. A hajókat a minap a francia Riviérán látták, a jegyespár ugyanis megérkezett a cannes-i filmfesztiválra, hogy párizsi leánybúcsúja után a menyasszony átvehessen egy díjat barátnőjétől, Eva Longoriától a humanitárius munkáját elismerendő.

Az elmúlt hétvégén Lauren Sanchez és barátnői kirúgtak a hámból a francia fővárosban, többek közt Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry és Eva Longoria ugyanis azért repülték át az óceánt, hogy a szerelem városában ünnepeljék meg méltóképp, hogy az egykori televíziós újságírónőnek újra bekötik a fejét. Sanchez ezután vőlegényével Cannes-ban találkozott újra, a lesifotósok vacsorázni igyekezvén kapták lencsevégre a júniusban a velencei lagúnákon egymásnak örök hűséget esküdő jegyespárt – mint mi is megírtuk, Koru nevű jachtjukat az örökségvédelmi szabályozásból fakadóan nem engedik be a Canal Grandéra, így az egykori hadikikötőnél kell majd vele horgonyozniuk.

A 127 méter hosszú Koru méretei ugyanis veszélyeztetik a Velence legnagyobb csatornájára néző paloták épségét, a 179 milliárd forintba került jármű jelenleg ugyanis a világ legnagyobbja – mivel Andrej Melnyicsenko orosz oligarcha „A” nevű, Philippe Starck által tervezett, Trieszt kikötőjében megtekinthető, több mint 142 méter hosszú vitorlása motoros jachtként lett besorolva. Persze a Korut is megtámogatja két dízelmotor, ha esetleg a három, 70 méteres árbócon kifeszített, a jachttörténet legnagyobb felületű vitorlái légmozgás hiányában nem tudnák tenni a dolgukat. Bezosék a vitorlázást igen, a hozzá társuló kötélzetet azonban már nem szeretik, így darabonként egytonnás szerkezetek biztosítják azt, hogy a vitorlák automatikusan feltekerődjenek, ha a hajó épp vesztegel valahol.

Az árbócok és a vitorlák miatt a milliárdosnak azonban már meggyűlt egyszer a baja az átlagemberekkel. A holland hatóságok fontolóra vették ugyanis a közel évszázados Koningshaven híd ideiglenes megbontását, a hajó ugyanis nem fért volna el alatta, mikor is a gyárból a rotterdami kikötőn keresztül a tengerhez igyekezett. Ez a vitatott terv végül is elbukott a helyi lakosok ellenállása miatt, a jachtot árbócok nélkül vontatták át a híd alatt, mivel egyesek arra buzdították a lakosságot, hogy tojással dobálják meg a jelenleg több mint 221 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Bezos legújabb játékszerét.

Titkos viszonyt jelképezhet a szuperjacht

A Korut a milliárdos 2018-ban rendelte meg a holland Oceanco hajógyártól, amikor már tarthatott a titkos szeretői viszonyuk Sanchezzel. A pár 2018 nyarán kezdhetett randevúzni egymással, Bezos pedig 2019 januárjában jelentette be, hogy 25 házasság után elválik feleségétől, Mackenzie Scott-tól, és Sanchez is ebben az évben zárta le házasságát volt férjével. A találgatásoknak táptalajt adott a hajó nőalakot formázó orrdísze is, amely kísértetiesen emlékeztetett Sanchezre, de ő a Vogue magazinnak adott interjújában cáfolta ezt – állítólag a szobor Feyját, a skandináv mitológia szerelemistennőjét mintázza.

Ami biztos azonban, hogy tavalyelőtt a pár olyan hírességek társaságában tartotta meg a hajó három fedélzeti szintjén az eljegyzést az Amalfi-partvidéken lévő Positano városánál, mint Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Wendy Murdoch vagy Rania jordán királyné. A 2023-as vízre bocsátás óta a Kajmán-szigetek lobogója alatt közlekedő Korut – amely maori nyelven az őslakos új-zélandiak számára a teremtést és újrakezdést szimbolizáló páfránylevelet jelenti – többször is látták különböző exkluzív helyszíneken, például a Baleár-szigetek mentén, Spanyolországban, de a floridai Port Everglades kikötőjében is kiszúrták már. Tavaly decemberben pedig St. Barths szigetén horgonyzott le, ahol a pár a szilvesztert ünnepelte.

Bezos szuperjachtja dizájnban jelentősen különbözik az orosz milliárdosok modern csodáitól, a klasszikus stílusú, sötétkék, acél, kilenckabinos hajótesthez fehér, kétszintes alumíniumfelépítmény tartozik. A teakfa fedélzeteken kültéri pihenőhelyek, három jakuzzi és két úszómedence, mozi, tárgyalók és társalgók is szolgálják a 18 fő kényelmét, akiknek az igényeit 36 fős legénység lesi.

A hajótesten hagyományos kerek ablakok láthatók, míg a fedélzeti ablakok kisebbek az átlagosnál, hogy ezzel is megnehezítsék a paparazzók dolgát.

A külcsín a 20. század eleji jachtokat idézi meg, amelyhez az inspirációt állítólag Barry Diller milliárdos Eos nevű, sokkal kisebb vitorlása szolgáltatta, amelynek érdekessége, hogy hasonló orrdísze van, mint a Korunak – csak emez vállaltan a tulajdonos feleségét, a világhírű divattervezőt, Diane von Fürstenberget mintázza. Bezosék maguk is nyaraltak az Eoson még 2019-ben, az Amazon tulajdonosa fel is vette Diller egyik kapitányát a saját hajójára.

Málhás szamár luxusnívón

Hiába hatalmas, a Koru azonban nem teherhajó, szükség volt hát egy másik járgányra is, amely szállítja mindazon vízi járműveket (motorcsónakok, jet skik, privát tengeralattjáró), amelyekkel igazán élvezetes a pihenés, illetve rendelkezik helikopterleszállóval is. Bezos így 2018-ban megrendelte a hollandiai Damen Yachting hajógyártól az utazás római istennőjéről elkeresztelt, 75 méter hosszú, Abeona nevű luxusjachtot, amely jelenleg a 225. legnagyobb ilyen vízi jármű a világon. Elsődleges funkciója, hogy a Koru után cipelje az ellátmányt, és hogy a jelentős számú személyzetnek – köztük az egészségügyi csapatnak – szállást nyújtson. A hajó 65 fő befogadására alkalmas, és akár pluszvendégek is megalhatnak itt, lévén 4 exkluzív kabin is kialakításra került.

Az angol nyelv az ilyet árnyékjachtnak hívja, utalva arra, hogy ezen járművek nagyobb jachtok támogatására készülnek. De a Koru vendégei vagy a személyzet szórakoztatására van rajta pickleballpálya is – ez a sport a tenisz, a tollaslabda és a pingpong elemeit vegyíti, egy speciálisan erre a játékra tervezett ütővel és labdával játsszák. A pálya gyorsan felépíthető és elbontható, így a helipad szükség esetén bármikor használható. Védőhálót is kifeszítettek a pálya körül, hogy a labdák ne essenek a tengerbe, mivel ellentétben az Oracle társalapítójának, a milliárdos Larry Ellisonnak a Musashi nevű jachtjával, az Abeona nem alkalmaz arra külön embert, akinek csak az lenne a feladata, hogy kihalássza a vízbe esett labdákat.

Az Abeona éves fenntartási költsége közel 3,6 milliárd forint, ami szinte eltörpül a Koru több mint 14 milliárd forintos számlája mellett.

Az Abeona érintőlegesen már vízre bocsátása után, 2023-ban bekerült azzal a hírekbe, hogy a Damen Yachting hajógyár – amely Hollandia legnagyobb hajó-összeszerelő üzeme – beperelte a holland államot kártérítési igénnyel az orosz állampolgárokra (ami jelen esetben itt oligarchákat takar) kirótt EU-s szankciók miatti bevétel- és nyereségkiesésre hivatkozva. A Damen Yachting azt kifogásolta, hogy a szankciók szerződések felbontásához, oroszországi leányvállalatok bezárásához, partnerek elvesztéséhez és a befejezett projektek kiszállításának leállításához vezettek. A holland külügyminisztérium hivatalosan nem kommentálta ugyan az ügyet, de források szerint a kereset rossz fényt vetett a kormányzatnál a Damen Yachtingra, ami egy „pénzéhes vállalatként” lett elkönyvelve, amelynek „erkölcsi iránytűje mindig a megrendelő pénztárcája felé mutat”.

A bírósági dokumentumok nem neveznek meg ugyan konkrét összeget, de az biztos, hogy jelentős kiesésről lehet szó. A hajógyártás rendkívül jövedelmező iparág Hollandiában, a szankciók pedig jelentősen visszavetették az ágazatot azzal, hogy megtiltották az orosz állampolgárokkal való üzletelést. A holland kereskedelmi kamara 2020-as adatai szerint a Damen Yachting, a Feadship, az Oceanco és a Heesen hajógyárak összesített árbevétele meghaladta az 1,5 milliárd eurót. Előreláthatólag a keresetet a jövő évben tárgyalja a bíróság.



(Borítókép: Az Abeona 2023. június 13-án Portofino partjainál. Fotó: Robino Salvatore / Getty Images)