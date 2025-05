Beperelték Jennifer Lopezt, amiért fotókat posztolt saját magáról

Az énekesnő-színésznő az Amazon MGM Studios és a Vanity Fair Los Angeles-i partiján készült fotókat osztotta meg közösségi oldalain, amelyek az idei Golden Globe-gálát megelőző estén készültek januárban. Edwin Blanco fotós és a Backgrid ügynökség, amelynek dolgozott, külön-külön nyújtott be keresetet, mondván, hogy két fotó szerzői jogai őket illetik – számolt be a BBC kedden.

A periratok szerint a képeket „Lopez nyilvános megjelenéseinek promótálására, a felhasználói elkötelezettség növelésére, a megoszthatóság fokozására és a márkázott tartalmának hitelesítésére” használták fel. A Backgrid és Blanco fotónként akár 150 ezer dolláros (53 millió forint) kártérítést követel.

A képeken a sztár fehér ruhában és fehér műszőrme kabátban látható a Chateau Marmont hotel előtt. Lopez az Instagramon és az X-en is megosztotta őket „GG Weekend Glamour” felirattal, majd számos rajongói és divatoldalon is megjelentek. „Lopez kisasszony engedély nélküli képhasználata kereskedelmi jellegű, önpromóciós célú” – állítják a keresetek.

Ki a szerzői jog tulajdonosa?

Fontos tudni, hogy aki egy fotón szerepel, nem tulajdonosa a kép szerzői jogának – az általában a fotósé vagy azé a cégé, amelynek dolgozik, és ők dönthetnek arról, ki használhatja és mennyit kell fizetnie érte. A jogi dokumentumok szerint a Backgrid és Blanco felvették a kapcsolatot Lopez képviselőivel a megosztás után, és megállapodtak egy díjban, de a sztár még nem írta alá a megállapodást.

A sztár korábban is szembesült már hasonló jogi lépésekkel – 2019-ben és 2020-ban is –, mert mások által róla készített fotókat osztott meg. Más hírességek, köztük Dua Lipa, Gigi Hadid és Khloe Kardashian is kaptak már hasonló jogi panaszokat.