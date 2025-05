Tom Cruise megvalósította a gyerekkori álmát, évtizedekig készült rá

Tom Cruise a legújabb Mission: Impossible kapcsán elárulta, hogy az egyik légi kaszkadőrmutatvány megvalósításán évtizedek óta dolgozott. A 62 éves színész, aki ismét Ethan Hunt szerepében tér vissza a Mission: Impossible – A végső leszámolás című filmben, gyermekkori álmát teljesítette, amikor egy repülőgép szárnyán sétált mintegy 145 kilométer per órás sebességnél.

„Emlékszem, gyerekkoromban láttam fekete-fehér felvételeket a korai szárnysétákról, és csak arra gondoltam: ezt én is szeretném kipróbálni” – mesélte Cruise a The Tonight Show vendégeként. A színész Jimmy Fallon műsorvezetőnek azt is elárulta, hogy általában már előre elképzeli, milyen kaszkadőrmutatványokat szeretne végrehajtani a Mission: Impossible-filmekben.

Az új film egyik leglátványosabb jelenetében Cruise egy biplánon, azaz merev szárnyú repülőgépen sétál. A mutatvány kivitelezésének részleteit Christopher McQuarrie rendezővel dolgozták ki, aki 2015 óta minden Mission: Impossible-filmet rendezett.

Intenzív fizikai kihívás

Cruise a műsorban elmesélte, hogyan született meg az ötlet a rendezővel való együttműködés során. Elmondása szerint McQuarrie-val beszélgettek egy légi jelenet lehetőségéről, amikor felvetette a szárnysétálás ötletét. Ezután kiválasztották a megfelelő repülőgéptípust, amelyet Cruise egyébként vezetni is tud, majd elkezdték kidolgozni a részleteket.

Azt kezdtük vizsgálni, hogyan tudnék nulla gravitációt létrehozni a szárnyak között, és milyen lehetőségeink vannak

– magyarázta a színész.

Hogy a nézők számára érzékeltesse a mutatvány veszélyességét, Cruise egy mindennapi példával próbálta szemléltetni az élményt: „Képzeld el, hogy kitartod a kezed egy autó ablakán 60 kilométer per órás sebességnél – én ennek több mint a dupláját éreztem. Tartottál már ki valaha bármit egy 145 kilométer per órával száguldó jármű ablakán? Érezd meg azt az erőt, ami a testedre hat! Hidd el, elképesztően intenzív volt.”

A színész annyira különlegesnek tartja a jelenetet, hogy nem akart előzetesen megosztani belőle részleteket, mert azt szeretné, ha a nézők a moziban élnék át először a látványt.

Évtizedek munkája

Amikor Fallon megkérdezte, mennyi ideig tartott kitalálni és gyakorolni a mutatványt, Cruise meglepő választ adott:

Őszintén szólva évtizedekbe telt, mire rájöttem. Mindenféle repülőgépet vezetek, és különböző légi dolgokat hozok létre és fejlesztek, még a magánéletemben is, tanulmányoztam a kamerákat és fejlesztettem a technikát és a technológiát, hogy légi felvételekkel tudjak történetet mesélni.

A színész szerint ez egy hosszú folyamat eredménye.

Bár A végső leszámolás címe arra utalhat, hogy ez lesz az utolsó Mission: Impossible-film, Cruise lelkesedése töretlen. „Alig várom, hogy legközelebb is csináljunk egy légi jelenetet, vannak még ötleteim!” – tette hozzá a sztár.

A film premierje a cannes-i filmfesztiválon volt, és hamarosan a világ mozijaiba is megérkezik.