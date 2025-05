Saját kertjében ásta el áldozatait, akiknek még a nevét sem tudta

Fred West és Rose West átlagos angol házaspárként éltek gyerekeikkel Gloucester városának egy szegényesebb környékén. A család egy hatalmas házban élt, több szobára nem is volt belőlük szükségük, ezért kiadták azokat bérlőknek. Az idillinek tűnő képnek végül az vetett véget, hogy a gyerekek az iskolában egyre csak azt ismételgették, hogy nem akarják úgy végezni, mint a nővérük, azaz nem szeretnének a terasz alá kerülni.

Heather Westet akkor már hét éve nem látta senki, de az eltűnését nem jelentették a hatóságoknál. A kertet ezért ellepték a rendőrök 1994 februárjában, hogy megkeressék a legidősebb West lány holttestét, Fred pedig hamar egy kihallgatószobában találta magát.

Egy csapásra kilenc holttest

Fred West viszonylag hamar beismerte, hogy kivégezte a saját lányát, és készségesen állt a rendőrség segítségére. Az egyenruhásokkal így együtt sétált be a ház kertjébe, ahova a zuhogó eső miatt egy sátrat emeltek a kert fölé. A rendőrök kérdésére, hogy hol van Heather, Fred először is elkezdett fel-alá sétálgatni a ponyva alatt, eközben többször is elmosolyodott, majd a gyámjára kacsintott. Végül kijelölt egy helyet, és a rendőrök szinte rögtön ásni kezdtek. A gyámja értetlenül állt előtte, miért viselkedett így vele a férfi, mire Fred csak ennyit mondott:

Maga nem látta a teraszajtónál kilógó csontot?

A West házaspár történetét feldolgozó netflixes minisorozat több hangfelvételt is tartalmaz a kihallgatásokról, de a helyszíni szemlékről is. Ezek alapján hihetetlen gyorsasággal, alig pár nap alatt derült fény arra, hogy Fred kilenc nőt végzett ki, majd ásott el a saját telkén, illetve a háza alatt a pincén keresztül. Ez azért is ment neki könnyen, mert a háznak nem volt betonalapzata, így nem igényelt nagyobb munkát a holttestek elrejtése. Csak az első két holttestet tudta azonosítani, egyikük a lánya volt, míg a másik egy olyan fiatal bérlőé, akit ő maga ejtett teherbe, és félt, hogy le fog bukni a felesége előtt. A többieknek csak egy „számot” adott, név alapján sem tudta őket felismerni.

Frednek és Rose-nak 10 gyereke volt összesen, a nő így egy védett házba került a család többi részével. Amit azonban nem tudtak, hogy a rendőrök bepoloskázták a házát. Sejtették ugyanis, hogy Rose-nak is tudnia kellett a gyilkosságokról, ezért remélték, hogy a biztonságosnak hitt környezetben majd elárulja magát. Nem így történt, helyette egy újabb bűncselekményre derült fény: Fred prostituáltként hirdette a saját feleségét, az üzelmekbe másokat is próbált belevonni. A férfi az utolsó pillanatig azon volt, hogy védje a feleségét az esetleges gyanúsításoktól, a bíróságon tett látogatás után azonban elpattant benne valami. Hiába próbált a nőhöz közeledni, az végig csak a hátát mutatta neki, nem reagált a férfi érintésére, ezzel pedig Fred úgy érezte, hogy felesége megszegte az alkujukat.

Nem egyedül csináltam, végig ott volt mellettem

– felelte egy rendőri kérdésre, így derült ki, hogy Rose ott volt vele a kocsiban, amikor tinédzser lányokat szedtek fel „bérlőnek”, és akkor is, amikor Fred megfojtotta, majd feldarabolta őket.

Egy ítélet, egy öngyilkosság

Az ügyben a végső döntésre egy évet kellett várni, addig Fred a letartóztatása alatt a cellájában felakasztotta magát. Búcsúlevelében is a feleségét méltatta, utolsó soraiban jelezte neki, hogy odaát is együtt lehetnek, és várni fog Rose-ra.

Rose West azonban nem vetett véget az életének, helyette egyedül nézett szembe a bírósággal, ami életfogytig tartó büntetésre ítélte. A tárgyalás alatt ugyanis kiderült, hogy nemcsak a házban talált holttestek voltak a páros áldozatai, de Fred első felesége is, a nő lányával pedig már Rose végzett egyedül. Összesen tizenkét életet oltottak ki, a gyerekeik viszont fellélegeztek az ítélet után, amikor rájöttek, hogy megszabadultak a szüleiktől. Egymással ugyanakkor a mai napig nem beszélnek.

A korabeli archív híradások a brit történelem leghírhedtebb sorozatgyilkosaiként írják le Westéket.