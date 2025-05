Jennifer Lopez otthonából üzent a magyar rajongóknak

A színésznővel a Greenstage Production készített interjút, amelyben elmondta, hogy az elmúlt éve egy mély belső utazás volt, „tele fájdalommal, tanulással és gyógyulással”. Rámutatott, hogy néha emlékeztetni kell magunkat arra, kik vagyunk valójában.

Most először érzem igazán, hogy a saját ritmusomban élek

– fogalmazott Jennifer Lopez.

Az Up All Night turné állítása szerint nagyon személyes lesz számára, mert a közönségével is szeretné megosztani azt az utat, amit bejárt. Mélyebb kapcsolódásra vágyik, és jó energiákra a színpadon, amely minden mozdulatában és dalában érződni, fog. Arra a kérdésre hogyan változott a kapcsolata a zenével, azt válaszolta, hogy „a zene mindig is az életem része volt, így lélegzem és létezem”. A tánc az elsődleges nyelve, ezen keresztül mesél, és igazán önmaga. Rájött, hogy új árnyalatot adott zenéinek a felismerés, hogyan tud valójában szeretni: önmagát és másokat.

Közelgő filmjével, a Kiss of the Spider Woman adaptációjával kapcsolatban is nyilatkozott. Sokat jelent számára ez a film, arról szól, hogy elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Kiemelte, hogy külön „büszkeség és öröm számára a film három latin főszereplője”. Az Oscar-díj nem foglalkoztatja, pedig már sokan erről beszélnek. Úgy fogalmazott, hogy jó érzés, ha elismerik az ember munkáját, de „engem sosem a díjak a ösztönöznek”.

Üzent a magyar rajongóknak és elsősorban megköszönte, hogy vannak. „Köszönöm a szeretetet, a támogatást, az energiát, amit tőletek kapok nap mint nap. Alig várom, hogy találkozzunk, hogy együtt énekeljünk, táncoljunk, és bulizzunk egy hatalmasat. Minden egyes koncerten a szívemet adom és ezt most ti is megkapjátok őszintén, tisztán és nagyon nagy szeretettel” – fogalmazott az énekesnő.