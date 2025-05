Ennél jobb állást ma már biztosan nem talál, itt az alvásért fizető munkahely

Képzeljük csak el, hogy végre pénzt kereshetünk azzal, hogy jól alszunk – és közben még egy cuki digitális kisállat is fejlődik tőle. A kilencvenes évek Tamagocsijának modern, okostelefonos változata, a Sleepagocsi nemcsak nosztalgikus szórakozást kínál, hanem segít egészségesebb alvási szokásokat is kialakítani. Ráadásul most egy szerencsés játékosnak álommelót kínálnak: havi több százezer forintot lehet keresni profi alvóként.

Az éjszakába nyúló videójátékozás ritkán jár együtt a kiegyensúlyozott alvási rutinnal, de mi lenne, ha épp egy játék segítene abban, hogy jobban aludjunk? A nosztalgikus hangulatú Sleepagocsi egy új mobiljáték, amely a kilencvenes évek Tamagocsi-lázát idézi meg egyetlen, ám annál fontosabb csavarral: a kis digitális kedvencünk csak akkor fejlődik, ha mi is eleget és jól alszunk. Ezzel pedig valaki még pénzt is kereshet.

Alvással a dinók túléléséért

A Sleepagocsi játékosai egy cuki, alvásfüggő virtuális kisállatról – vagy éppen dinoszauruszról – gondoskodhatnak. A cél pedig nem más, mint a lehető legjobb és legtöbb pihenést biztosítani magunknak, hogy a kis barátaink növekedhessenek és boldogok lehessenek. Persze felmerülhet a kérdés, hogy mi történik akkor, ha valaki nem alszik eleget. Nos, a digitális kedvencünk ez esetben sem haragszik meg, de „csalódott lesz, ezt pedig senki sem akarhatja” – jegyezte meg tréfásan a játék készítője, Anton Kraminkin.

Kraminkin, a baglyáról elhíresült Duolingo korábbi fejlesztője célul tűzte ki, hogy a nyelvtanulásnál már bevált játékosítást az alvás világába is átültesse, hiszen „az alvás a legfontosabb az egészségünk megóvása érdekében – még a táplálkozásnál és a mozgásnál is fontosabb. Mégis nehéz következetesen betartani”. A Sleepagocsi fejlesztői ráadásul nemcsak egy ezt segítő applikációt dobtak piacra, hanem most egy különleges álláslehetőséget is kínálnak a lustálkodás szerelmeseinek:

keresik első „profi alvójukat”, aki heti 40 órát töltene alvással a játék használata közben.

A jelentkezőnek csupán egy okostelefonra vagy egy alváskövető eszközre – okosórára vagy okosgyűrűre – van szüksége. Az elvégzett „munka” óradíja: 50 dollár (kb. 18 ezer forint), és a szerencsés kiválasztott emellett 2000 dollárt (720 ezer forintot) is zsebre tehet ezzel az álommelóval, egy alvómaszk, párna és ajándékcsomag kíséretében. Az igencsak egyszerű munkát ígérő álláshirdetésre ráadásul még mindig lehet jelentkezni, a regisztráció 2025. június 3-ig él – a rossz hír azonban az, hogy csupán 18 éven felüliek számára nyitott a pozíció, amelynél nemhogy nem baj, de előny is, ha valaki könnyedén elszenderedik.

A Duolingo fejlesztője mert nagyot álmodni

A Sleepagocsi jelenleg a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül érhető el, de a teljes verzió rövidesen debütál iOS-en és Androidon is. A játék során a felhasználó rögzíti alvásmintáit, majd reggel a teljesítményének megfelelő jutalmakat kap. A felhasználók beállíthatják az ideális lefekvési és ébredési időpontokat – ha ezekhez közel sikerül maradni, extra bónuszok járnak. A kisállatok emellett különböző küldetésekre indulhatnak, új tárgyakat gyűjthetnek, de persze azt is csak akkor, ha gazdájuk is tökéletesen kipihent.

A játék már a nyílt béta verzió előtt is jelentős figyelmet kapott: Japán, Korea, Tajvan és az Egyesült Államok játékosai tízezrével csatlakoztak a programhoz. Nem véletlen, hiszen a modern életmód mellett egyre kevesebb ember tudja elérni az ajánlott napi 8 órás alvásmennyiséget. Egyes tanulmányok szerint a felnőttek 20 százaléka krónikus alváshiányban szenved, míg 40 százalékuk legalább havonta egyszer akaratlanul is elalszik napközben.

Persze nem az alvós dinónevelde az egyetlen egészségorientált játék. A 2023-as Pokémon Sleep például a Sleepagcsihoz hasonlóan alvásadatokat gyűjt a pokémonok fejlődéséhez, a Pikmin Bloom és a Fantasy Hike pedig a megtett lépések után jutalmazzák a játékosokat. Kutatások szerint

az ilyen gamifikált megoldások valóban hatékonyak lehetnek a viselkedésformálásban, és hosszú távon pozitív hatással lehetnek a közegészségügyre is.

A Sleepagocsi így kétség kívül egy szórakoztató, mégis hasznos újítás lehet a piacon, amely játékos módon segít javítani az alvási szokásaidat. Ha nosztalgiával gondolunk vissza a Tamagocsi-korszakra, és nyitottak vagyunk arra, hogy a pihenésből is játéklehetőség legyen, akkor ez az app nekünk szól. És ki tudja, lehet, hogy az új kedvenc játékunk épp az lesz, ami rábír, hogy végre időben ágyba bújjunk. A hivatalos verzió indulása még idén várható – de már most kipróbálható a lite-verzió a Telegramon keresztül.

Aki pedig kedvet kapott az álláshoz – vagy sokkal inkább az alváshoz –, ezen az angol nyelvű felületen keresztül jelentkezhet a profi szunyálók álommunkájára.

Nem kötelező játszani, de az üzenetet érdemes megfogadni

A játékra való buzdítás mellett is komoly üzenetet hordoz a Sleepagocsi. Az elegendő alvás – különösen a napi 7-8 óra – nemcsak a jó közérzet, hanem az egészség egyik legfontosabb alappillére. A modern orvostudomány számos kutatása bizonyítja, hogy ez az alvásmennyiség jelentős mértékben hozzájárul a szív- és érrendszer, az anyagcsere, a mentális egészség, valamint az immunrendszer megfelelő működéséhez. Már néhány nap alváshiány is komoly élettani változásokat idézhet elő. Egy svéd kutatás például kimutatta, hogy

ha valaki három egymást követő éjszakán keresztül csupán négy órát alszik, az jelentősen megemeli a szervezetben a gyulladásos fehérjék szintjét.

Ez a folyamat hosszú távon megnöveli a szívbetegségek és a stroke kockázatát még egészséges, fiatal emberek esetében is. Az alváshiány emellett az anyagcserét is kedvezőtlenül befolyásolja. Tudományos bizonyítékok szerint a nem megfelelő alvás csökkenti az inzulinérzékenységet, növeli a vércukorszintet, és kapcsolatba hozható a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásával. Hosszú távon ez testsúlygyarapodást, elhízást, sőt metabolikus szindrómát (több, egymással összefüggő anyagcserezavar-együttes) is eredményezhet.

Mentális és kognitív szinten az alvás kulcsszerepet játszik a memória működésében, a tanulásban és az érzelmi szabályozásban. A Utah Egyetem neurológiai tanszékének közleménye szerint a rendszeres alváshiány rontja a koncentrációs képességet, csökkenti a stresszkezelési kapacitást, valamint növeli a szorongás és a depresszió kialakulásának esélyét. A hosszú élettartam és a jó egészségi állapot közötti kapcsolatot is vizsgálták kutatók. Egy friss kínai tanulmány azt találta, hogy azok az emberek, akik rendszeresen napi 7-8 órát alszanak, 18 százalékkal nagyobb eséllyel élik meg az egészséges öregkort – vagyis kevesebb krónikus betegségben szenvednek, és mentálisan is frissebbek maradnak.

Bár az ajánlott alvásmennyiség felnőttek számára napi 7-9 óra, a globális statisztikák azt mutatják, hogy ezt sokan nem érik el. Egy 2025-ös tanulmány szerint az emberek világszerte átlagosan 7 óra 1 percet alszanak éjszakánként. Országonként persze jelentős eltérések vannak: Új-Zélandon átlagosan 7 óra 27 percet, míg Japánban mindössze 6 óra 18 percet alszanak az emberek – Magyarországon ez a szám 7 óra 2 perc átlagban. A világ alvásstatisztikái azt mutatják, hogy a nyugati országok általában jobban teljesítenek ebben a tekintetben, mint például Kelet-Ázsia. Egy másik globális felmérés szerint a világ felnőtt lakosságának mindössze 15 százaléka alszik rendszeresen legalább 7 órát, azaz 5 vagy több éjszakán keresztül hetente. Ez azt jelenti, hogy az alváshiány nemcsak egyéni, hanem társadalmi szintű probléma is, amely növeli a krónikus betegségek, a mentális zavarok és az idő előtti elhalálozás kockázatát.

(Borítókép: Howard Kingsnorth / Getty Images)