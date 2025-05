Súlyos következményei lehetnének, ha nem dolgoznának a nők a menstruáció alatt

Piros betűs ünnep, a Mikulás érkezése, havi baj, és még megannyi néven illetjük a menstruációt, nehogy kellemetlen helyzetbe hozzuk a körülöttünk lévő férfiakat, pedig nekik sem árt tisztában lenni azzal, milyen jelentőséggel is bír ez egy nő életében. Bizton állíthatjuk, hogy rájuk is hatással van, hiszen a legtöbbjüknek van édesanyja, párkapcsolata egy nővel, akár már kislánya is, akik mind rendelkeznek méhhel. A nők hormonális ciklusa nagyban különbözik a férfiakétól, míg utóbbiak esetében egy 24 órás körforgásról van szó, a nők esetében ez 28 napra nyúlik átlagosan, egészséges esetben. Ma már azonban egyre gyakoribbak a nőgyógyászati betegségek, például a PCOS vagy az endometriózis, amelyek rendkívül rossz hatással vannak a ciklusra és a hormonrendszerre, teljesen felboríthatják azt.

Már minden tizedik nő érintett valamilyen nőgyógyászati betegségben, ennek ellenére továbbra sincs elegendő kielégítő információ a szakemberek kezében sem, a tévhitekkel viszont Dunát lehetne rekeszteni. Néhány fontos tényre azonban már rájöttek az orvosok, ezekről beszélt az Indexnek dr. prof. Bánhidy Ferenc szülész-nőgyógyász is nemrégiben. A PCOS-ről elmondta, lényegesen összetettebb diagnózist igényel, ugyanis ez a betegség a teljes női hormonrendszerre hatással van. Kijelentette, az endometriózis kiszűrése sem egyszerű, ezen betegség esetében átlagosan nyolc évre van szüksége a szakembereknek ahhoz, hogy biztosan állíthassák, páciensük endometriózissal küzd. Ehhez laparoszkópiára van szükség, ami a hasüreg, illetve a medenceüreg diagnózisát és/vagy operációját teszi lehetővé anélkül, hogy felnyitnák a hasat.

Láthatjuk és tapasztalhatjuk is tehát, hogy a női ciklus rendkívül összetett, és egyre több esetben problémás is. Még az egészséges méhhel és hormonrendszerrel rendelkező nők is megszenvedik menstruációjuk hetét, ami erős fizikai fájdalmakkal és érzelmi instabilitással jár. Nem szabad elfelejteni, hogy a nőknek ezen a bizonyos piros betűs héten is el kell menniük dolgozni, és ugyanúgy száz százalékot kell nyújtaniuk, amelyre sokan csak több fájdalomcsillapító bevétele után képesek, és ez valljuk be, nem feltétlenül egészséges...

Szép álom a menstruációs szabadság

2023-ban Spanyolország bevezette a fizetett menstruációs szabadság lehetőségét, amelyet országszerte minden munkahelynek biztosítania kell a biológiailag nőnek születettek számára. Már akkor is hatalmas port kavart a mediterrán ország döntése, és nem is követte senki sem a példáját az elmúlt két évben. Négy fő indok miatt határoztak az új szabály bevezetése mellett:

a menstruációs egészség fejlődése érdekében,

hogy csökkentsék a nőket érintő stigmákat ciklusukat illetően,

hogy jobban illeszkedjenek a munkahelyek a nőkhöz,

illetve a nemi egyenlőség miatt.

Az általános női reakció viszont a következő volt erre a lépésre: „Nem hatékony és humánus megoldás, ha arra bátorítjuk a nőket, hogy minden hónapban egyedül birkózzanak meg otthon a súlyos tüneteikkel. A menstruációs szabadság nem segít csökkenteni a menstruációs szégyenérzetet, a megbélyegzést és a diszkriminációt sem. Valójában a menstruáció – és ezáltal a nők – eltávolítását ösztönzi a nyilvánosságból azáltal, hogy otthon rejtőznek a fájdalmaikkal”. Megannyian érezték úgy, hogy ezzel a lépéssel nem a problémát oldják meg, csak egy társadalmi gond tünetét kezelik. Más országokban viszont még erre sincs példa, a legtöbb esetben még azt sem hiszik el, hogy valóban olyan erős fájdalmakkal kell megküzdenie egy menstruáló nőnek, mint ahogy azt leírja.

Jelenleg több minden szól a menstruációs szabadság ellen, mint mellett, ugyanis rendkívül sokkoló lenne a gazdaság számára, ha minden hónapban egy hétig a munkaerő nagy százaléka kiesne a termelésből. Egyelőre még nem valóságos ebben gondolkodni, de benne van a pakliban, hogy Bella Hadid elindítja az Egyesült Államok vezetőségét ebbe az irányba, vagy legalább felhívja a figyelmüket ennek szükségességére.

Normalizált, hogy fáj a menstruáció

Bella Hadid, a világ egyik legismertebb szupermodellje nemrégiben interjút adott a British Vogue-nak, amelyben kendőzetlenül beszélt élete nehézségeiről, és arról, miért tűnt el egy időre a reflektorfényből. Mindemellett kitárulkozott a menstruációval és endometriózissal kapcsolatos tapasztalatairól, és kiemelte, sokáig ő maga is normalizálta a menstruációs fájdalmakat, amikről később kiderült, valójában az endometriózisra figyelmeztették. Elmondása szerint hosszú időn át nem vette komolyan a tüneteket,

mivel a társadalom is hajlamos elbagatellizálni a nők fájdalmát.

Hadid most először nyilatkozott ennyire nyíltan mentális és fizikai egészsége kapcsán, beszámolt arról is, hogy az elmúlt időszakban Lyme-kórral és depresszióval küzdött, amelyekből kicsit sem volt egyszerű felállnia. Emiatt vonult vissza a nyilvánosságtól egy évre, és most először jelent meg a publikum előtt a Cannnes-i Filmfesztiválon. Betegségének időszakáról azt mondta, rengetegszer volt lelkiismeret furdalása, mert állandóan rosszul volt, és nem tudott úgy teljesíteni vagy úgy hozzáállni feladataihoz, ahogy szeretett volna vagy elvárták tőle. Mivel a Lyme-kór olyan kellemetlen tünetekkel jár mint a levertség, az ízületi fájdalmak, illetve az agyköd (és mindehhez társul a depresszió megannyi bénító tünete), elmondása szerint sokszor már azt is nagy lépésnek érezte, hogy tudott magának reggelit készíteni és megejtette reggeli zuhanyát.

Azt sem rejtette véka alá, hogy munkája során általában a legkevésbé sem érdekli a fotósokat vagy a divattervezőket, milyen fájdalmakkal küzd éppen, és ez igaz a menstruációs fájdalmakra is. Szupermodellként egy átlag munkanap számára 12 órás, amelyben egy rövid ebédszünet ad valamennyi pihenési lehetőséget, viszont ez vajmi kevés ahhoz képest, amire az ilyen fájdalmak közepette szüksége lenne egy nőnek. Beavatta a nyilvánosságot egy nagy titkába, miszerint ezeken a napokon háttérbe szorítja saját magát, és életre kel Belinda, a kötelességtudó, mindig tökéletes nő, akit Bella Hadid pajzsként használ, hogy rendesen végezhesse munkáját. Hozzátette, amikor hazaér, már csak arra van ereje, hogy összekuporodjon az ágyában.

Victoria’s Secret fotózásokat csinálok végig endometriózissal, ehhez szükségem van Belindára, pedig utálom, amikor azzá a nővé kell változnom. Annak, hogy ennyit kell dolgoznia egy nőnek menstruáció alatt, illegálisnak kéne lennie. A Fehér Házba is el tervezem vinni az ügyet, mert szó szerint meg kellene tiltani, hogy a nők a menstruációjuk hetében dolgozzanak. És az azt megelőző héten is, hogy őszinte legyek

– fogalmazott a szupermodell.

Mi lenne a jó megoldás?

Rengeteg nő érezné meghallgatva, megértve és elfogadva magát a menstruációs szabadság bevezetése által, hiszen végre azzal tölthetné hónapja legkellemetlenebb hetét, amivel mindig is szerette volna: akár egész nap az ágyában fekhet, pihenhet, kialhatja magát, és olyan ételeket ehet, amilyeneket éppen megkíván. Látszólag remek megoldás lenne, teljesítene egy régóta vágyott kívánságot, szakértők mégis úgy vélik, hogy hosszú távon nem ez lenne a megfelelő lépés.

Fontos tisztában lenni néhány ténnyel, mielőtt levonjuk magunkban a következtetést. Egy holland tanulmányból kiderül,

a menstruációval kapcsolatos tünetek évente átlagosan 8,9 napnyi termelékenységvesztést okoznak,

főként amiatt, hogy a nők erős fájdalmaik ellenére is dolgoznak, azonban csökkent hatékonysággal. Az endometriózissal küzdő nők esetében ez órában is mérhető, ők átlagosan 5,3 munkaórát veszítenek, annyira erős görcsökkel és egyéb kellemetlen tünetekkel kell megküzdeniük. Mindemellett szinte egyértelmű, hogy az ilyen betegségekben szenvedők jóval több betegszabadságot kénytelenek kivenni, ami bevételkiesést is jelent, ráadásul arra is van esély, hogy emiatt munkaadóik nem tartják majd kellően hatékonynak őket. Egy szó, mint száz, a menstruációs szabadság jót tenne a nők életminőségének, nagyban javíthatna helyzetükön ennek bevezetése.

Azonban világszerte tartanak attól, hogy ez a rendszer hosszútávon kontraproduktívvá válna, mivel sokkal inkább a nemek közötti különbséget erősítené, valamint statisztikailag biztosak benne, hogy a visszaélések száma is növekedne. Megannyi munkaadó tart attól, hogy ezeket a szabadságokat más esetekben is használnák, és így szépen lassan a munkaerőpiac számára is nagy hátrányt jelentene a nők foglalkoztatása. Az is az ellenérvelők mellett szól, hogy a spanyol adatok szerint rendkívül alacsony a lehetőség kihasználtsága. A legfrissebb információkból megállapítható, hogy alig 1600 alkalommal éltek menstruációs szabadságukkal, mondván, nem akarják, hogy megbélyegezzék őket.

Egyelőre tehát nincs megegyezés arról, hogy kaphassanak havonta egy hét szabadságot a nők, de jobb kivárni a végét, mert ha Bella Hadid sikerrel jár, ez könnyen megváltozhat, a gazdaságnak pedig fel kell kötnie a gatyáját.