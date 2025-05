Bono éles kritikát fogalmazott meg egy díjátadón: Szabaduljatok meg Netanjahutól!

A U2 pénteken vette át az Ivor Novello Akadémia Fellowship nevű díját, az intézmény legmagasabb elismerését a londoni zeneszerzői díjátadón. Bono a díj átvételekor nem kerülte el a politikai témákat, és egyértelműen állást foglalt a közel-keleti konfliktusban.

Bono a díjazás után akusztikus előadásba kezdett a U2 Sunday Bloody Sunday című dalával, amelyet úgy szokott bevezetni, hogy „ez nem egy lázadódal”. Ezúttal azonban hozzátette: „A békében való hit akkor is, most is lázadócselekedet volt, és egyesek szerint nevetséges is.” Ezután egyértelműen mindkét oldalhoz fordult:

Hamász, szabadítsátok fel a túszokat, állítsátok le a háborút! Izrael, szabaduljatok meg Benjamin Netanjahutól és a szélsőjobboldali fundamentalistáktól, akik eltorzítják a szent szövegeiteket

– mondta a közönségnek.

„Isten bocsássa meg nekünk”

Bono a humanitárius segélymunkások védelmére is felhívta a figyelmet, amikor úgy fogalmazott: „a legjobbak közülünk. Istenem, biztos fáradt vagy már miattunk, Ábrahám gyermekei, bizonyosságaink romjai alatt. Gyerekek a bosszúnk romjai alatt. Isten, bocsáss meg nekünk.”

Az énekes korábban is foglalkozott a közel-keleti konfliktussal: 2023 októberében a U2 Pride (In the Name of Love) című dalát a Supernova zenei fesztivál áldozatainak ajánlotta. Januárban Joe Biden amerikai elnöktől megkapta a Presidential Medal of Freedom kitüntetést.

A Sunday Bloody Sunday aktualitása

A Sunday Bloody Sunday című dal 1983-ban jelent meg, és az 1972-es, úgynevezett „véres vasárnap” eseményeiből merít, amikor a brit hadsereg 14 fegyvertelen tüntetőt lőtt le Észak-Írországban. A dal a Troubles (az észak-írországi zavargások) időszakának egyik legmagasabb halálozási számú eseményét dolgozta fel, és évtizedek óta a béke iránti vágy szimbóluma.

A U2 egyébként új albumon dolgozik, amiről Bono azt mondta: „Ez a jövő hangja számomra. Át kellett vészelnünk néhány dolgot, és most a túloldalán vagyunk.” A zenekar legutóbbi albuma, a Songs of Surrender 2023-ban jelent meg, ami 40 korábbi daluk újrafelvételeit tartalmazta.