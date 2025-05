Hat újszülöttel bővült a királyi család, lefialt Vilmos hercegék spánielje

Nagy a boldogság a királyi családban, új jövevények érkeztek, méghozzá hat imádni való spániellel, akiket a pár hőn szeretett kutyusa, Orla hozott világra. Katalin hercegné elmondása szerint az anya és a kicsinyek is jól vannak.

Vilmos herceg és Katalin hercegné szeretett szeretett spánielje, Orla nemrégiben kölyköket hozott világra, így hat szeretetgombóccal bővült a brit királyi család. A People magazin információi szerint mind az anya, mind a kölykök egészségesek, és jól vannak. Bár a Buckingham-palota hivatalosan még nem erősítette meg a hírt, a királyi család, köztük György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is nagyon örül az új jövevényeknek, és remélik, mindet megtarthatják.

Orla különleges helyet foglal el a család életében, ugyanis még 2020-ban kapták Katalin testvérétől, James Middletontól, nem sokkal azelőtt, hogy előző kutyájuk, Lupo elhunyt. Orla azóta is fontos szerepet tölt be a családban, gyakran szerepel hivatalos fotókon és eseményeken. A kölykök érkezése újabb örömforrást jelent a család számára, és tovább erősíti az állatok iránti szeretetüket.

Corgik, lovak, tehenek

A brit királyi család életében II. Erzsébet uralkodása óta fontos szerepet töltenek be az állatok, nemcsak az egykori királynő corgiszeretete miatt, hanem azért is, mert II. Erzsébet minden állat felé különös érdeklődéssel és talán nagyobb szeretettel fordult, mint az emberek felé. Rengeteg corgija volt, de a többi kutyafajtát is nagyon szerette, mellettük még a lovaknak szentelt különös figyelmet.

Egész családjával megszerettette a lovaglást, valamint az egyik kedvenc közös elfoglaltságuk a kirándulás és a vadászat volt.

Nemrégiben előkerült egy régebbi felvétel az egykori uralkodóról, amikor is egy látszólag unalmas rendezvényen vett részt, viszont amikor megjelentek az állatok, nevezetesen néhány tehén, teljesen felvillanyozódott, és kivirult az arca.

Egy szó, mint száz, a brit királyi család életében az állatok nem csak házőrző szerepet töltenek be, sokkal nagyobb és fontosabb szerepük van annál.