New York városa több mint 140 milliárd forintot költ az egyik luxusutcája megújítására

Május 21-én Eric Adams, New York város polgármestere hatalmas gazdaságélénkítő beruházást jelentett be azzal, hogy több mint 400 millió dollárból újítják meg a híres Ötödik sugárút egy szakaszát, éppen azt, ahol a luxusmárkák üzletei, valamint a híres Bergdorf Goodman és Saks Fifth Avenue luxusáruházak is találhatók. A lecsökkentett autósávok, a kiszélesített járdák, a növénytelepítések, gyakoribb gyalogátkelők és egyéb infrastrukturális fejlesztések a prognózis szerint előnyös befektetések, a szebb és élhetőbb környezeti tényezőkből fakadóan jóval több vásárló számára jelenthet majd vonzóbb célpontot a sugárút, így jelentős adóbevétel-növekedésre számít a városvezetés az évtized végétől.

Bár már 2022 decemberében is volt arról szó a polgármesteri címért idén ismét harcba szálló Eric Adams javaslatára, hogy New York városa jelentős anyagi ráfordítással fejleszthetné a manhattani, idén kereken a 200. születésnapját ünneplő Ötödik sugárút Midtown városnegyedben található szakaszát, az akkor megszavazott 153 millió dollárt azonban most még megfejelték önerőből további 250 millióval a 2026-os költségvetésből elhatárolva, a munkálatok pedig várhatóan 2028 elején kezdődhetnek el.

Az úgynevezett Upper Fifth Avenue-n (azaz a Manhattan szigetét keresztülszelő sugárút 49. és 60. utca közti szakaszán a Bryant Parktól a Central Parkig) eddig is jelentős befektetéseket hajtottak végre az ott üzleteket nyitó luxusmárkák, nem meglepő, hogy a Cushman&Wakefield a világ főutcáit listázó ingatlanpiaci jelentésében minden évben a világ legdrágább négyzetméterárával büszkélkedő bevásárlóutcájaként tartja számon.

A tavaly év végi riportban azonban a második helyre szorult az átlagosan itt mért éves 7,8 millió forintos bérelhető négyzetméterárral a milánói Via Monte Napoleone mögött, mivel míg utóbbi egy év alatt 11 százalékos értéknövekedést tudott elkönyvelni, addig a New York-i utca ingatlanárai stagnáltak. A világ egyik legforgalmasabb utcája jelentős szerepet játszik New York város gazdaságában, ugyanis közvetlenül és közvetetten 313 ezer embernek ad munkát, az átalakítás célja így, hogy tovább erősítse ezt a szerepet egy élhetőbb városi környezet megteremtésével.

2023-ban nagy löketet adott az utcaszakasznak, amikor ismét megnyílt az immár teljesen átalakított Tiffany zászlóshajó üzlet, amely most a The Landmark nevet viseli.

Az Audrey Hepburn főszereplésével készült Álom luxuskivitelben (eredeti angol címén Reggeli a Tiffanynál) által 1961-ben világhírűvé vált Tiffany áruházra egyes források szerint 250-350 millió dollárt is költhettek, mások azonban akár 600-800 millió dollárra is becsülik ezt - beleértve az egyes szinteken elhelyezett képzőművészeti alkotásokat is.

Ezután kezdődött, hogy a luxuskonglomerátumok egymást követően vásárolták fel az ingatlanokat csillagászati árakon a szomszédságban. A Prada is zászlóshajó üzletet nyitott itt, megvásárolva a Fifth Avenue 724. szám alatti épületet, valamint a mellette lévő, korábban az Abercrombie&Fitch által használt ingatlant is 835 millió dollárért. A Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta és Alexander McQueen márkákat is birtokló Kering luxuskonszern 963 millió dollárért vásárolta meg a 715–717. szám közötti, több mint 10 ezer négyzetméternyi kiskereskedelmi területet, amely az Egyesült Államok történetének eddigi legdrágább bevásárlóutcai üzlethelyiség-ügylete volt. Az elmúlt 2,5 évben közel 4 milliárd dollár értékben cseréltek itt gazdát a kereskedelmi ingatlanok.

A hatástanulmány szerint kereskedelmileg nagyon megéri

A projekt a 2022-es „Holiday Open Streets” program folytatása, amely során 11 háztömbön keresztül korlátozták a járműforgalmat, hogy gyalogos övezeteket hozzanak létre. Az akció eredményeképpen mintegy 3 millió dollárral, azaz 6,6 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom az érintett utcaszakaszon. A Fifth Avenue-n egy-egy háztömbön óránként átlagosan 5500, az ünnepi időszakokban azonban akár 23 ezer gyalogos is áthaladhat, ami azonban komoly kihívást jelent a jelenlegi utcakialakításnak, a gyalogosfelületet az autósávokon túl a táblák, a buszmegállók, az utcai lámpák és a hulladékgyűjtők is csak tovább csökkentik.

Az átalakítási terv része így a járdák kiszélesítése, az öt helyett három sávra szűkítik a közúti forgalmat, 230 fát és 1860 négyzetméternyi növényfelületet telepítenek, padokat helyeznek ki, korszerűsítik a közvilágítást és az esővizet hatékonyabban elvezető csatornarendszert alakítanak ki, valamint gondolkodnak azon is, hogy több autómentes hétvégét vezessenek be. A cél az, hogy a mintául szolgáló párizsi Champs-Élysées-hez, madridi Calle Serranóhoz vagy londoni Bond Streethez hasonlóan könnyebb és kellemesebb legyen a vásárlók számára az utcaszakasz bejárása.

Ez hatalmas gazdaságélénkítő csomag az egész város számára. Két évszázaddal ezelőtt az Ötödik sugárút még csak egy poros földút volt. Nehéz ezt elhinni, de mára egy nyüzsgő bevásárlóutca lett tele éttermekkel, üzletekkel és turistákkal. Ugyanakkor ez öt sávnyi közlekedési dugót, szennyezést és óriási gyalogosforgalmat is jelent. A jelenlegi kialakítás nem működik. Nem elég korszerű. Nem fejlődött az idővel

– mondta Adams a sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy egy öt éven belül megtérülő befektetésről van itt szó a megnövekedett ingatlan- és forgalmi adóbevételeknek, valamint az ezáltal létrejövő új munkahelyek adóvonzatainak köszönhetően.

A város első milliomosainak palotáit felváltották a felhőkarcolók

Az Ötödik sugárút mai nyomvonalát a 18. század végén, az amerikai függetlenségi háború után jelölték ki, midtowni szakasza pedig hamar előkelő lakónegyeddé vált. Az 59. és 96. utca közötti, a Central Parkkal párhuzamosan futó szakaszt egykor csak a Milliomos-sor néven illették, mivel az USA leggazdagabb családjai építtették ide luxuspalotáikat. Köztük is élen járt a Vanderbilt család, akikről az 1890-es években a Central Parktól délre eső, általuk tulajdonolt tíz háztömböt csak Vanderbilt-sornak nevezték.

Az előkelő lakók már az 1900-as évek elején tarthatatlannak érezték egyébként itt a helyzetet, így javaslatok születtek a forgalomkorlátozásra, a problémát aztán végül úgy oldották meg, hogy 1908-ban a Central Parktól délre eső szakaszt kiszélesítették, emiatt azonban számos kastélyt részben vagy akár teljesen is elbontottak. Helyükön 1923-tól - az addigi, a városkép megőrzését célzó építési korlátozás eltörlésével - megkezdődtek a New York jelenlegi karakterét adó magasház és felhőkarcoló építkezések, eme elegáns társasházak és irodaépületek ugyanis sokkal jobban megérték anyagilag a családoknak az egyre értékesebbé váló telkeken, ellentétben a pár szintes belvárosi rezidenciák roppant költséges fenntartásával.

A trend egyébként a közelmúltig folytatódott, híres példa erre, amikor a nyolcvanas évek elején Donald Trump lebonttatta a Fifth Avenue egyik nevezetességének számító Bonwit Teller luxusáruház klasszikus épületét, hogy a Trump Tower felhőkarcolót építse a helyére.

De a gépjármű forgalom problematikája rendre visszatért az utca történetében, 1954-ben javaslat született így arra, hogy az Ötödik sugárutat kizárólag buszok és taxik használhassák – ez az elképzelés egyébként a közelmúltban is újra napirendre került. Az 1960-as évek végén az Ötödik sugárút középső szakaszán lévő elegáns üzletek közül sok bezárt vagy elköltözött, így 1971 februárjában John Lindsay, New York akkori polgármestere különleges övezeti besorolást javasolt a midtowni szakasznak a kiskereskedelmi jelleget megőrzendő.

A szabályozás előírta, hogy az új épületek fejlesztése során kiskereskedelmi tereket is ki kell alakítani, és különböző kedvezményekre számíthatott az az ingatlanfejlesztő, aki túllépte a minimumot. Mivel a jelenlegi elképzelés is elsősorban luxusfókuszú, vannak olyan hangok is, amelyeknek nem tetszik Adams polgármester terve.

A Transportation Alternatives civilszervezet szerint a terv „nem áll a helyzet magaslatán”, mivel az Ötödik sugárút a legnagyobb kerékpárforgalmú utca Manhattanben, ahol nincs erre kijelölt sáv, holott a biciklisek száma duplája itt a városi átlagnak. Véleményük szerint megfelelő kerékpáros infrastruktúra nélkül fokozódni fog a gyalogosok és a biciklisek közötti feszültség. Adatokkal támasztják alá továbbá, hogy a kerékpársávok jót tesznek az üzleteknek is. Miután védett kerékpársávot alakítottak ki a manhattani Kilencedik sugárúton, az eladások 49 százalékkal nőttek. A brooklyni Vanderbilt sugárúton a kerékpársávok kiépítése után egy évvel 40 százalékos, három évre rá pedig 200 százalékos forgalomnövekedést tapasztaltak.

A városvezetés szerint azonban minden így lesz jó, ahogy a „New” New York-akcióterv alapelveire is építő The Future of Fifth nevű, több városvédő civilszervezet támogatásával és együttműködésével megvalósuló tervezetben is áll, amely a köztereket kulcsfontosságú eszköznek tekinti a város koronavírus-járvány utáni teljes gazdasági talpra állásában.

(Borítókép: A New York-i Ötödik sugárúton lévő Tiffany áruház, mellette pedig a Trump Tower felhőkarcolója.)