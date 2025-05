Nem vicc, elképesztő módszert találtak ki a brit tudósok a telefontolvajok ellen

A The Telegraph cikke szerint a különleges festékanyag a tolvajok ruháján és bőrén is hónapokon át megmarad, anélkül, hogy az szabad szemmel látható lenne. Ennek köszönhetően, ha nem is erednek azonnal a nyomukba, akkor is még hosszú idejük lesz arra, hogy elfogják a tolvajokat.

A technológiát a mobiltelefon- és táskalopások gócpontjaiban vetik be, amelyek országos szinten egy év alatt 70 százalékkal, 20 éves csúcsra emelkedtek.

Ugyanakkor még mindig tapasztaljuk, hogy a nagy teljesítményű e-bike-okat bűncselekmények elkövetésére használják, és nemcsak ezt, hanem azt is, hogy a vakmerő motorozással veszélyeztetik a közéletet. A spray lehetővé teszi számunkra, hogy a felelősöket anélkül azonosítsuk, hogy kockázatos, nagy sebességű üldözésekbe kellene bocsátkoznunk,

– mondta Dan Jones felügyelő, aki a hertfordshire-i Watford környéki rendőrségi csoportot vezeti, hozzátéve, hogy a Hotspot művelet tavaly májusi elindítása óta 9 százalékkal csökkent a belvárosi bűnözés és 15 százalékkal a társadalomellenes viselkedésről szóló bejelentések száma, így tudják, hogy amit tesznek, annak pozitív hatása van.