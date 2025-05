Giorgio Armani 40 milliárd forintos szuperjachtot tervezett

Giorgio Armani az elmúlt években a szabászműhelyen és a kifutón kívül is igencsak aktív volt. Tavasszal megjelent az európai piacon az új Fiat 500e, amelyet ő álmodott meg, és idén szeptemberben pedig végre bemutatják a Monaco Yacht Show-n az olasz Admiral hajógyártóval közösen tervezett szuperjachtot, amelyet – kis csúszással – még egy fog követni az elkövetkező években. Bár még el sem készült, a jacht már tulajdonost is cserélt, a késlekedés oka így, hogy az új vevő szerette volna, ha a vízi járművet még inkább feltuningolják. Szerencsére az olasz divattervező tudta, miről beszél az ügyfél, hiszen ő maga is birtokol egy 37 és egy 23 milliárd forint értékű luxushajót.

Az 1966-ban alapított, ma már a The Italian Sea Grouphoz tartozó Admiral hajógyártó felismerte, hogy az ingyensajtóhoz és az eredményes marketinghez érdemes egy olyan nevet szerződtetni a tervezőgárdába, akit az egész világ ismer. Az ötlet pedig olyan jól sült el, hogy állítólag már más divatházakban is gondolkodnak a jövőt illetően. A Giorgio Armanival lyukra tényleg nem lehetett futni, hiszen nem csupán az egyik legismertebb globális luxusdivatmárkáról van szó, hanem egy olyanról, amelynek van már tapasztalata járművek tervezésében is.

2003-ban a Mercedes-Benz CLK kabriót fazonírozta újra a Mester, 2015-ben közös jubileumot ünnepeltek a Piaggióval, mivel előbbi cég 130, az Armani-csoport pedig 40 éves lett, ez pedig a csupán limitált darabszámban elérhető, Armani stílusú Vespa 946 robogóban öltött testet. A Fiattal korábban is volt már együttműködése, amikor 2020-ban áttervezte a saját szájíze szerint a Fiat 500-ast, és két saját jachtjának, a Mariúnak és a Maínnak a kialakításába is nyilván volt beleszólása. De eddig megrendelő számára jachtot nem kreált, így szó szerint új vizekre evezett most ezzel a projekttel.

Nem lehet tudni, ki a szupergazdag vevő

A hajó építését 2020-ban kezdték el, de csak 2023-ban kommunikálták azt, mivel az eredeti átadási határidő a tavalyi év lett volna, de az épülőfélben lévő jármű időközben gazdát cserélt. Azt nem lehet tudni, hogy ki az új kliens (az eredeti megrendelőről is csak annyit, hogy egy görög kriptomilliárdos), mindegyik tranzakció képviselők útján valósult meg, de nyilván ki fog derülni utóbbi személyazonossága, amikor a jól azonosítható jármű feltűnik majd itt-ott a kikötőkben vagy a part menti vizeken a világ hotspotjain.

A szaksajtó kb. 40 milliárd forintra taksálja az árát a 72 méter hosszú, egyelőre GA72m és Project Metamorphosis projektneveken futó fejlesztésnek – a névadás szokás szerint nyilván a tulajdonost illeti majd meg, miután a carrarai kikötőben vízre bocsátják a hajót. 14 vendéget és 21 fős legénységet tud majd befogadni, a teljes berendezését az Armani/Casa luxus lakberendezési márka gyártotta le, tankja 150 ezer literes, és legfeljebb 15 tengeri csomóval tud haladni óránként. A 3D-s bemutatóvideón is jól látszik, hogy van rajta edzőterem a legmodernebb Technogym gépparkkal, egy medence és jakuzzi is, és természetesen nem luxus egy jacht helikopterleszálló nélkül sem.

A tenger és a formatervezés a két legnagyobb szenvedélyem. Ezzel az együttműködéssel a berendezésről és dekorációról alkotott elképzelésemet kiterjesztettem a tengeri világra is, ahol – akárcsak a divatban – az esztétikum és a funkcionalitás természetes és elegáns stílusban találkozik

– nyilatkozott erről a felkérésről Giorgio Armani.

Gyűjtőknek ajánlják az új Egérkét

A gyakran csak Topolinónak (ami kisegeret jelent elsősorban, de Mickey egér neve is ez olaszul) hívott Fiat 500-ast másodszor is kezelésbe vette a divattervező. A múlt év őszén a Los Angeles Auto Show-n be is mutatták az eredményt, amely Magyarországon előreláthatólag csak idén novembertől lesz rendelhető – a gyártó 16 690 000 forintos listaárat ajánl hozzá a kereskedőknek. Aki megrendeli, az az autó átvételekor kézhez kap egy, a Fiat vezérigazgatója, Olivier Francois és Giorgio Armani által aláírt üdvözlő levelet is. Az új Cinquecento két árnyalatban (hivatalosan sötétzöld és kerámia, illetve ez utóbbira az Armani által megalkotott kifejezés a „szürkézs”, ami a szürke és a bézs összevonásából jött létre) kapható, mindkettő azonban eléggé szürkének hat a földi halandók színérzékelése szerint.

A gyártó útmutatása szerint a Fiat 500 Giorgio Armani Collector’s Edition modellt azonban egyébként nemcsak vezetni, hanem „viselni” is tudni kell.

Maga az autó semmiben sem különbözik nyilván egy sima 500e-től, ugyanúgy 118 lóerős az elektromos motorja, 42 kWh-s az akkumulátora, 260-320 km-t tud megtenni városi környezetben egy töltéssel, és szintúgy belerakták a hét hangszórós JBL hangrendszert, amelyet a nemrégiben az olasz királyi családtól lovagi címet kapó Andrea Bocelli olasz operaénekes választott ki. Ami viszont különbözik, hogy több helyütt is megjelenik a divatház logója és a divattervező aláírása, így a keréktárcsákon, a fejtámlákon, a műszerfalon, az ajtók belső borításán és a hátsó szélvédőn is. Ami a külcsínt illeti, a tervezők arra összpontosítottak, hogy minimalizálják a díszítéseket és a kontrasztokat, hogy ezáltal az Armani esztétikájához harmonikusan illeszkedő monokróm látványvilág szülessen. De próbáltak a divatvilágra is reflektálni: a halszálkamintás varrás és a középső ülésbetétek háromdimenziós mintái a hagyományos szabászműhelyeket juttathatják eszünkbe. Miként innovatív részlet a lézerrel vágott műszerfalbetét is, amely ugyan faerezetet imitál, de tapintásra textilhatást kelt.

A hivatalos kommüniké szerint az együttműködés apropója, hogy a Fiat 125 éves, míg a divattervező 90 esztendős lett, de rossz nyelvek szerint ahhoz is lehet némi köze e pont mostanra időzített, marketingaktivitásnak sem utolsó húzásnak, hogy a vásárlók nem tapossák egymást agyon éppenséggel a típusért, ami miatt a Fiat szeptemberben be is jelentette az elektromos autók gyengülő piacából fakadó megrendeléshiánnyal indokolva, hogy egy hónapra felfüggeszti a termelést a torinói gyárban. A szüneteltetés továbbá a gyárban zajló átalakítások miatt is szükséges volt, mivel az 500e modellt egy hibrid verzióval is piacra tervezik dobni, amit az idei évtől fognak gyártani.



(Borítókép: Giorgio Armani fogadja a tapsot a kifutón, az Armani/Privé márka 2019. tavasz-nyári kollekciójának bemutatója után a párizsi haute couture divathéten, 2019. január 22-én. Fotó: Victor / Getty Images)