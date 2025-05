Kollégájával házasodik újra Habsburg Ottó magyar származású, dúsgazdag volt menye

Az osztrák-magyar bárói családból származó Francesca Thyssen-Bornemisza októberben, Velencében mondja ki újra a boldogító igent, ezúttal azonban nem egy kékvérűvel köti össze az életét, hanem 18 évvel fiatalabb munkatársával. A főnemesasszony korábban Habsburg Ottó idősebb fiának, Károly főhercegnek a felesége volt, a házaspárnak három gyermeke született, és végül 2017-ben váltak el hivatalosan is. A társasági előkelőségnek számító, műgyűjtő örökösnő új frigye az idei évben az egyik várva várt esemény a nyugat-európai elit köreiben, eltérően az 1993-as menyegzőtől, amikor is Habsburg Ottó számos távolmaradó rokonától kapott rosszalló levelet jövendőbeli menye miatt.

Velence idén két fontos esküvőnek is helyet ad, júniusban Jeff Bezos és Lauren Sanchez esküszik a városban örök hűséget egymásnak, az ősszel pedig Francesca Thyssen-Bornemisza (67) és vőlegénye, a korábban színészként, és jelenleg zenészként is tevékenykedő Markus Reymann (49), aki az egykori főhercegné által 2002-ben létrehozott, nemzetközi projekteket megvalósító művészeti, kulturális és elsősorban az óceánok problémáival foglalkozó környezetvédelmi alapítvány, a TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary társigazgatója, illetve a kelet-portlandi természetvédelmi terület megőrzéséért dolgozó Alligator Head Foundation elnöke is.

Bár a pár csak május 5-én jelentette be a kézfogót, az ünnepség előkészületei már javában zajlanak. A nemzetközi művészeti színtér és az európai arisztokrácia izgatottan várja az esküvőt, amely az év egyik csúcspontjának ígérkezik a társasági események közt – írja az OE24 osztrák hírportál. A meghívókat ugyan még nem küldték ki a családtagoknak és a barátoknak, de a spanyol médiát már is az érdekli, hogy a bárónő nagy napján ott ül-e majd a vendégek közt néhai édesapjának ötödik felesége, az egykori spanyol szépségkirálynő Carmen „Tita” Thyssen-Bornemisza de Kászon et Impérfalva, akivel korábban komoly nézeteltéréseik voltak a család madridi múzeumának (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza) ügyeit, elsősorban a műtárgyvásárlások irányát illetően, ami rendre muníciót szolgáltatott a pletykalapoknak.

Az özvegy báróné ugyanis mindig ellenezte, hogy mostohalánya ennyire modern alkotásokat állítson ki egy alapvetően hagyományos múzeumi térben, míg amaz úgy gondolta, hogy mostohaanyja elhibázottan vásárol új alkotásokat, rossz befektetéseket csinálva ezzel a múzeumnak. A helyszínválasztás azért is eshetett egyébként a lagúnák városára, mert az itteni, egykori San Lorenzo apátság épületében található a jegyespár által működtetett TBA21 Academy és az Ocean Space nevű szervezetük székhelye is, ez utóbbi nevéből is adódva a tengerek és az óceánok megvédéséért dolgozik.

Párkapcsolat született a közös munkából

Bár Reymann úr Németországban „erdők és városok közt nőtt fel”, miként nyilatkozta a Vanity Fair magazin spanyol kiadásának, nagymamája a skót partvidéken élt, ahol végérvényesen beleszeretett a tengerbe, és félprofi úszóként később sem távolodott el a víztől. Az óceánok iránti szeretet vezette őt ahhoz is, hogy 2011-ben csatlakozzon jövendőbelije alapítványához, ahol később igazgatóvá lépett elő. Ez idő óta számos expedíciót vezetett, ezek mindegyike művészekkel és tudósokkal való együttműködéseken alapult, akikkel közös óceáni kutatásokra indultak, a TBA21 Academy egy olyan platform akar ugyanis lenni, amely elősegíti az interdiszciplináris kollaborációkat.

Markus aktívan részt vesz továbbá menyasszonya művészeti tevékenységeiben, a kiállítások, koncertek, oktatási és kulturális konferenciák szervezésében úgyszintén. Jelenleg éppen a június 9–13. között Nizzában megrendezésre kerülő ENSZ Óceán Konferenciára készülnek.

„Francesca hihetetlenül szenvedélyes mindenben, amit csinál. Olyan fertőzően bátor, hogy arra ösztönöz, fejlődj és messzebbre juss. Emellett, mint ennek az ambiciózus programnak az elnöke, hatalmas szabadságot és támogatást ad. Egy filantróp esetében ez nem magától értetődő, mert ő nem a birtoklással, hanem azzal törődik, hogy amije van, azt a bolygó szolgálatába állítsa. Ez lenyűgöző. Ha egyszer elköteleződik egy ötlet mellett, akkor azt a végsőkig támogatja”

– mesélte a Vanity Fairnek menyasszonyáról Markus Reymann.

A pár megosztva tartózkodik jamaicai villájukban, monacói rezidenciájukban, valamint madridi belvárosi lakásukban, amelybe néhány éve költöztek, az örökösnőt ugyanis lenyűgözte a város élénk kulturális élete, és fontos szempont volt az is, hogy az édesapja által alapított, Madrid egyik legfontosabb turistalátványosságának számító múzeum is közel legyen, mivel a bárónő is kuratóriumi tag itt. Így az eredetileg Bécsben, illetve Londonban alapított és működő, önmagukat szépen kinövő szervezetek központja 2019-től a spanyol főváros lett - írja ez El Mundo spanyol napilap.

Tekintve, hogy gyermekei már felnőttek, sőt, idősebbik lánya, az ékszertervezőnek tanult Eleonóra osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő már saját családot is alapított Jérôme d'Ambrosio autóversenyző oldalán, így közel 400 darabos saját gyűjteményével a nemzetközi művészeti világ egyik legmeghatározóbb alakjának tartott milliárdosnő ma már teljesen saját céljaira fókuszálhat. Mint tavalyi, a bárónő és Ukrajna kapcsolatáról írt cikkünkben is beszámoltunk róla, az egykori főhercegi pár Glória nevű lánya filmproducerként, fiuk, Ferdinánd Zvonimir pedig profi autóversenyzőként keresi a boldogulást.

A magyartudás és a diploma hiánya miatt bukta a pozíciót

Az örökösnő művészet iránti érdeklődése már gyermekkorában kialakult, a család otthona, a luganói Villa Favorita állítólag az akkori világ egyik legjelentősebb magán műgyűjteményét rejtette, a szakértők közvetlenül II. Erzsébet királynőé után sorolták be értékben.

A kis Francesca Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza báróval együtt járta a világ múzeumait és figyelte, ahogy apja a festményekről beszél. Hatéves korában szülei azonban elváltak (a bárónő édesanyja az ugyancsak arisztokrata származású brit modell, Fiona Campbell-Walter), és ő ezt követően Svájc, az Egyesült Királyság és Spanyolország között folytatta tanulmányait. Járt a híres svájci Le Rosey bentlakásos iskolába, majd 18 évesen a neves londoni Saint Martin's School of Art művészeti iskolába iratkozott be. A bárónő hivatalosan akkreditált felsőfokú végzettséget azonban soha nem szerzett.

A magyar nyelvtudás hiánya mellett erre hivatkozva is utasította el később a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a főigazgatói pályázatát a budapesti Műcsarnok élére, amiért Szőcs Géza akkori kulturális ügyekért felelős államtitkár is sajnálatát fejezte ki.

Tanulmányai befejezésével színésznőként, modellként és énekesnőként dolgozott, és egy ideig London, New York és Los Angeles között élt a korszak celebritásaként, mielőtt végleg visszatért volna Luganóba, hogy édesapja mellett megkezdje művészeti kurátori, mecénási és műgyűjtő pályáját. Ennek kapcsán ismerkedett meg későbbi férjével is, Károly főherceg felajánlott számára ugyanis egy fuvart, mert épp maga is Horvátországba igyekezett apja munkáját segítve a páneurópai mozgalomban. Francesca bárónő szintén apja megbízásából utazott a Balkánra, hogy a délszláv háború horvát függetlenségi szakaszában műkincseket mentsen a pusztítás elől.

Nem volt megfelelő az előélete, a vallása és a rangja sem a császári házassághoz

A hosszas autóútból végül leánykérés lett, a párt a mariazelli bazilikában adta össze a bécsi érsek magyar, román és horvát püspökök, valamint 800 vendég előtt. A menyasszony egy a Versace divatház által terezett, Sissi stílusát megidéző esküvői ruhában vonult az oltárhoz a magyar huszári uniformist viselő édesapja karján. Azonban a tágabb Habsburg-Lotharingiai családnak nem felelt meg a menyasszony, és ezt tudtára is adták a frigyet családfőként engedélyező Habsburg Ottónak. 43 családtag írásban közölte ezt vele, de az is egyértelmű jel volt, hogy az örömapa egyetlen fiútestvére és azok családjai sem jelentek meg a ceremónián ilyen-olyan okokra hivatkozva.

E rokonok ugyanis a jövendő családfő oldalán szívesebben láttak volna egy kevésbé a rivaldafényben élő, visszahúzódóbb, katolikus és uralkodócsaládból származó feleséget. Francesca Thyssen-Bornemisza azonban anglikánnak lett keresztelve (bár még a házasság előtt áttért a katolikus hitre), emellett sokak ízlésének nem felelt meg a túl élénk személyisége, továbbá az 1300-as évek óta nem volt arra példa, hogy a Habsburg-ház fejének hitvese csupán főnemesi származású legyen.

A pár kapcsolata azonban a fanyalgók ellenére is sokáig kiállta az idő próbáját, mint egy interjúban említette is, a bárónő büszke arra, hogy sosem tett semmi megbotránkoztatót császári és királyi fenségként. A felek azonban 2003-ban a különélés mellett döntöttek, 2017-ben pedig hivatalosan is elválasztották őket. Károly főherceg is új társra talált időközben, 2022-ben feleségül is vette Christian Nicolau de Almeida Reid főnemesi származású német üzletasszonyt.



(Borítókép: Francesca Thyssen-Bornemisza is részt vett a 2024-es spanyol ELLE Women's Day rendezvényen Madridban, 2024. március 7-én. Fotó: Aldara Zarraoa / Getty Images)