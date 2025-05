Kábítószer-kereskedelemmel lehetett mostanában tarolni a rendőrség körözési toplistáján, ahonnan a magyarok három személy híján sikeresen kiszorították a külföldieket a tabelláról. Továbbra is igaz, hogy nem kell, hogy vér folyjon ahhoz, hogy a rendőrség kiemelt fókuszába kerüljön valaki, míg másokért akár milliókat is bezsebelhetnek a szemfülesek.

Hat éve már, hogy elkészítette a rendőrség az első körözési toplistáját az ötven legkeresettebb személyről. A módszer nem titkolt célja, hogy a lakosságot is bevonják a bűnelkövetők utáni kutatásba. Egyeseknél akár több millió forintra is számíthat az, aki hasznos információval látja el a hatóságokat. A paletta színes, a legkeresettebbek közé bekerülni azonban nem egyszerű, ugyanis több feltétel közül legalább egynek meg kell felelni az elitligás válogatónál. Követelmény, hogy az elkövetőt:

legalább öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűntett miatt elfogatóparanccsal körözik,

legalább öt év végrehajtandó szabadságvesztésre jogerősen elítélték, és ennek végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözik,

ötnél több különböző bűncselekményt követett el, vagy azok elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözik,

különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősül, vagy bűnszervezetben követte el a bűncselekményt, illetve ezek miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözik,

az elkövetett bűncselekmény a lakosság biztonságérzetét nagymértékben rontja.

A körözési toplista csúcsára könnyen repülhettek azok, akiket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítottak meg az elmúlt időszakban. A cikkünk készültekor a listán ugyanis 14 ilyen körözés szerepel, a lopás és a csalás bűntette miatt csak feleennyi embert keresnek a hatóságok, de egy-két gyilkos ígyis felfért a legkeresettebb ötven személy közé. A drogok kiemelkedő helye a listán vélhetően annak is köszönhető, hogy a kormány idén év elején harcot hirdetett a kábítószerekkel szemben, ezért pedig még Alaptörvényt is módosítottak.

Európa legkeresettebbjei közt

Az Europol listája a legutóbbi alkalomhoz képest frissült, így mostanra a magyar hatóságok által régóta keresett bűnelkövetők díszelegnek rajta.

Kozák Alinak lassan bérelt helye van a magyar toplistán, ugyanis az ő esetében már nyolc éve, hogy kiadták az első körözést ellene rablás bűntette miatt. A férfi 2017. március 15-én hajnalban a Kisdiófa utcai lakásában levágta a lábáról a nyomkövetőt, és elszökött. A rendőrök azóta nem találják, és nem is tartják veszélytelennek. Noha várják a lakosság segítségét az ügyben, a körözésénél feltüntették, hogy különösen veszélyes lehet a fegyveres férfi. Kozák Alit nem csak itthon és Európában, de nemzetközi szinten is keresik a rendőrök.

Nikolic Andrija is ismert lehet már a hazai híradásokból, ugyanis közel két éve, hogy hajtóvadászatot indítottak ellene a rendőrök. A montenegrói férfi a gyanú szerint 2019-től a SkyECC titkosított platform használatával legkevesebb 200 liter amfetaminolaj, 67 ezer extasy tabletta, 200 kg marihuána, 40 kg kokain és 3 kg heroin Magyarországra szállításáért felelős. A kábítószerért cserébe luxusautókkal fizettek neki a magyar és a külföldi kereskedők. Miután az információk szerint 2023 májusában elhagyta Magyarországot, ismeretlen helyre távozott.

Pénzt hozhat a házhoz az információ

A szolnoki Török Zsoltot csalás és költségvetési csalás miatt keresik hosszú évek óta a rendőrök idehaza és Európában is. A nyomozás előrehaladásának érdekében akár nettó 200 ezer forintot is kereshet az, aki a felhívás szerint olyan információval rendelkezik, aminek segítségével közvetlenül fel tudják kutatni őt.

A toplistán a szolnoki csalón kívül csupán egy embert keresnek még díjkitűzéssel a hatóságok, Bartos Nándort. A bajai férfinak embercsempészés miatt kellene felelnie, ezért még nemzetközi elfogatóparancsot is kiadták a hatóságok. Az embercsempészés miatt kiszabott szabadságvesztésének letöltését ugyanis nem kezdte meg. Első körben bruttó 500 ezer forintos nyomravezetői díjat tűztek ki az ügyében, ezt később a Bács-Kiskun vármegyei főkapitányság bruttó 2 millió forintra emelte, jelenleg ez van érvényben.

Gál János ellen a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság bocsátott ki elfogatóparancsot szeptemberben. A gyanú szerint a 42 éves férfi szeptember 11-én este Hajdúböszörményben megszúrta a feleségét és az anyósát egy késsel. A 32 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette, míg 55 éves anyját a mentősök kórházba vitték. Az elkövető elmenekült a helyszínről, és magával vitte feleségével közös gyereküket. A rendőrök a 4 éves kisfiút a férfi egyik ismerősénél találták meg sértetlenül, az apa azonban megszökött. Lehetséges, hogy ő is külföldre menekült, így vele szemben szintén európai és nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Ha pedig valakinek információja van a férfival kapcsolatban, akkor nettó 1 millió forint ütheti a markát.

Cherchez la Femme

A szégyenlistán a montenegrói kábítószer-kereskedőn túl csak egy német és szerb állampolgár körözése található, így büszkén mondhatjuk, hogy itt bizony a magyarok vannak fölényben. Női fronton megállapítható, hogy mostanra már nyolc hölgyet keresnek az egyenruhások, köztük van a már ismert kábítószer-kereskedő, Perez Rojas Flor de Mária és Dudás Ildikó is. Utóbbi még az Interpol listájára is felfért, ahogy a csalás miatt keresett Csonka Csilla és a lopás miatt körözött Dan Brigitta is kitartóan menekül a rendőrök elől.

A 28 éves szolnoki Dukáné Domán Szilvia Amália a toplistán újnak számít, de már másfél éve körözik a rendőrök egy rablás bűntette miatt. Míg az 54 éves Kalocsai Lászlóné Lakatos Piroskát már két éve keresik a rendőrök nemzetközi szinten is emberkereskedelem miatt. A kontinensen sem érezheti magát biztonságban Siflis Dominika és Szabó Beatrix, előbbit kábítószer-kereskedelem, utóbbit kifosztás és lopás bűntett miatt körözik.

Hiába menekül valaki a határon túlra, nem ritka, hogy akár Hollandiában vagy Szerbiában is megtalálják a hatóságok, de a rokonok otthona sem nyújthat védelmet az egyenruhások szemei elől. Előbb vagy utóbb mindenkit megtalálnak a rendőrök, és akkor újabb arcokkal bővülhet az ORFK szégyentablója.