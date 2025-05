Világsztárokkal ünnepel a Rádió 1, Rúzsa Magdi meglepetéssel készül

Június 8-án, pünkösdvasárnap újra a Budapest Park ad otthont a Rádió 1 Születésnapi Fesztiválnak, ahol nemcsak hazai kedvencek, hanem nemzetközi sztár DJ-k is színpadra lépnek. A szervezők szerint idén minden eddiginél nagyobb zenei őrület várható.

A line-up már önmagában izgalmasnak ígérkezik: jön Gabry Ponte, az Eiffel 65 egykori tagja, aki a Blue (Da Ba Dee) után producerként is hatalmas karriert futott be; a német testvérpár, a Fast Boy, akikért most épp az egész európai klubszcéna rajong; és az ausztrál DJ-szupersztár, Cyril, akinek slágerei szó szerint uralják a nemzetközi dance-toplistákat.

Az este egyik különlegessége egy exkluzív meglepetésfellépés: Rúzsa Magdi először adja elő élőben a Lotfi Begivel közös vadonatúj dalát, a Nyári záport. A premier csak a fesztiválon lesz hallható, így garantáltan egyedi élmény vár a közönségre.

De ezzel még nincs vége.

A nemzetközi fellépők után sem áll meg az este – sőt ezután indul be igazán: a Rádió 1 legismertebb DJ-i veszik át a pultot. Ott lesznek többek közt:

a DISCO*S HIT Radio Show házigazdái: Bárány Attila, Hamvai PG, DJ Junior, a WORLD IS MINE Radio Show csapata: Regán Lili, Yamina, Metzker Viktória, Lotfi Begi, Jauri, Joerjunior, Stadiumx, Pullmaxx, Purebeat, Willcox, Loving Arms, CHRSTPHR, Antonyo, Kollár, Newik, Bricklake , és természetesen Cooky sem hiányozhat a sorból.



A szervezők azt ígérik, hogy ez lesz az egyik legnagyobb pünkösdi bulik egyike, ahol a dance, a house és a pop találkozik – mindezt egy látványos, egész estés fesztivál keretében.

(Borítókép: Rúzsa Magdi 2019. július 20-án. Fotó: Vasvári Tamás / Index)