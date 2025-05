Újabb zsűritagot leplezett le a Csillag Születik

Tovább bővült a 2025-ban visszatérő Csillag Születik zsűrije, ByeAlex és Molnár Áron után Köllő Babettet is bejelentette az RTL. A színésznő nem először ül ítészi székbe, de most minden eddiginél őszintébb és színesebb oldalát szeretné megmutatni. Szerinte az igazi tehetség felismerhető első pillantásra – és ő pontosan ilyen fellépőket keres majd az új évadban.

ByeAlex és Molnár Áron után az RTL 13 év kihagyást követően visszatérő showműsora, a Csillag Születik hivatalosan is bejelentette, hogy Köllő Babett lesz a tehetségkutató harmadik zsűritagja. Bár Köllő Babett már korábban is vállalt zsűriszerepet, a műsor mostani évada még számára is tartogat izgalmakat – ígérete szerint pedig minden korábbinál karakteresebb oldalát mutatja majd meg a nézőknek.

A színésznő elmondása szerint nem kíván szerepet játszani a zsűriben: természetességgel, szókimondással és a tőle megszokott szenvedéllyel közelít majd a versenyzőkhöz. Köllő Babett már a kezdetektől fogva világossá tette: nem szeretne udvariaskodásból továbbjuttatni senkit, és azt is ki meri majd mondani, ha valaki inkább csak a show kedvéért állt színpadra. Ugyanakkor azt is azonnal felismeri, ha valódi tehetséggel van dolga.

Bejön a színpadra, és az ember tudja... ott nincsenek kérdések

– idézi az RTL honlapja a színésznőt.

Szerinte az igazi tehetség nem technikából fakad, és nem is a napi forma dönti el azt, hogy ki jut tovább. Az előadó, aki a színpadra született egyszerűen sugárzik, „mint a Nap” – mondta. Köllő Babett ezekre az egyéniségekre vadászik majd a műsorban, és hisz abban, hogy a sokat látott nézők figyelmét már csak azok tudják megragadni, akik valami igazán újat hoznak. Példaként Vásáry Andrét emelte ki, akinek férfiszoprán hangja lenyűgözte, és valósággal új színt vitt a hazai színpadokra. Babett szerint minden versenyzőnek az a feladata, hogy megmutasson magából valami olyat, amit korábban még senki más nem tett.

A Csillag Születik új évadát a színésznő valódi ugródeszkának látja. Azt vallja, hogy:

Egy tehetségkutató olyan, mint a lottó: csak az nyerhet, aki játszik is.

Vagyis aki a színpadra vágyik, annak ez a műsor remek alkalom arra, hogy megtegye az első komoly lépést a karrierje felé. Babett saját példáján keresztül is hiteles ebben: számos területen kipróbálta magát, operettekben szerepelt, színésznőként ismert, táncos múltja van, versenyszerűen tornázott, és még klarinétozni is tud – tehát valóban otthonosan mozog az előadóművészet világában.

Babett különösen izgatott az új zsűritársak miatt, akikkel most dolgozik együtt először:

Egyikükkel sem dolgoztam még, de vágyam volt

– hangsúlyozta.

A zsűri dinamikája szerinte izgalmasan alakul: lesz, aki a racionalitást képviseli, más a szenvedélyt hozza majd be, és lesz olyan is, akinek a lenyűgözése különösen nagy kihívás lesz. De éppen ez az, ami motiválhatja a versenyzőket, és ami miatt egy-egy igazán különleges produkció akár egészen a döntőig is eljuthat.

A Csillag Születik még 2007 őszén robbant be a köztudatba Magyarországon. A tehetségkutatók palettáján újdonságként hatott, mivel más műsorokkal szemben itt nem csupán az énekhang számít, hanem bármiféle tehetség – legyen az mesemondás vagy épp táncolás. A produkciót négy évadon keresztül követhették nyomon a nézők a képernyőn, és többek között innen ismerhették meg Utasi Árpit, Tabáni Istvánt, László Attilát és Mészáros János Eleket – de szintén a műsorból vált ismertté Kovácsovics Fruzsina, Janicsák Veca, Kocsis Tibor, Horváth Tamás, Varga Viktor, Brasch Bence, Vásáry André és Szabó Ádám.

