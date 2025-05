A többmilliárd forintba kerülő ultraluxus sportkocsikat is megveszik a lengyelek

Megnyílt a kilencedik, egyben az első kelet-közép-európai bemutatóterme az olasz ultraluxus Pagani Automobilinak, amely egyúttal egy új művészeti tér is lett Varsóban a több luxusmárkát is képviselő lengyel forgalmazó, a Pietrzak Grupa újszerű koncepciója alapján. Az országba a Ferrarit, a Bugattit vagy a Koenigsegget is behozó cégcsoport lépése nem különös abban a tekintetben, hogy a lengyel költések teszik ki a teljes kelet-közép-európai régió luxusfogyasztásának harmadát közel 5,3 billió forint értékben, amelynek 65 százaléka a prémium és luxusautók szegmensében csapódik le – mégis, egyelőre csupán négyszáz alatt van az ultraluxusnak tekinthető autók száma, amelyek jelenleg a lengyel utakon repesztenek.

Az 1994-ben alapított Pietrzak Grupa meghatározó autókereskedő a lengyel piacon a középkategóriás, a prémium, a luxus és az ultraluxus autók szektorában is. Utóbbiakat illetően ők képviselik például a Ferrari, a Maserati, a Bugatti, az Alpine és a Koenigsegg márkákat is az országban, melyeknek főként Katowice városában nyitottak saját márkaszalonokat, a lengyel luxusautó-fővárossá téve ezzel a Sziléziai vajdaság székhelyét. Varsóban eddig csak Alpine és Ferrari szalon volt, közvetlenül ez utóbbi mellett pedig most megnyílt a szalonja a Paganinak is, amelynek eddig csak három ázsiai bemutatóterme volt Sanghajban, Hongkongban és a tajvani Kaohsiung városában. Európában pedig márkashowroomba Manchesterben, Luganóban, Koppenhágában, Stuttgartban és Monte-Carlóban botolhattunk bele.

A modenai autógyártó az újdonságait egyébként a londoni Salon Privén és a St. Moritz-i The I.C.E. szakkiállításokon mutatja be, a friss modellek a lengyel piacon 2022 elejétől elérhetők, azon év májusában szállította le ugyanis az első járgányt, egy Pagani Huayra Roadstert az első megrendelőnek a hazai forgalmazó – az autót csupán 100 darabos limitált szériában készítette a gyártó, ez volt a 49.

A Pietrzak Grupa Varsóban és Katowicében is megvalósította a 2013-ban kitalált, az olaszul csapatot jelentő La Squadra koncepcióját.

Ez egy hibrid tér, amely egyszerre autószalon, művészeti galéria és társasági események színhelye is, ahol hangsúlyos szerep jut a gasztronómiának is. A céljuk pedig az vele, hogy ezeknek a művészeti tárgyként is értelmezhető sportautóknak a megvásárlása egy komplex élmény legyen. A varsói szalon 1000 négyzetméteres, egyes falai mozgathatók, az enteriőrben az autókhoz is használt olasz bőrök és karbonszál is hangsúlyosan megjelenik.

A legdrágább Pagani modell több mint 6 milliárd forintba került

A korábban a Lamborghininél dolgozó Horacio Pagani argentin-olasz mérnök által 1992-ben alapított Pagani Automobili S.p.A. nagy teljesítményű hipersportkocsikra specializálódott a Modena városa melletti Cesario sul Panaróban lévő gyárában. A márka már bemutatkozó modelljével, a Zondával is hatalmas elismerést szerzett, amelyet a Huayra és az Utopia modellek követtek. 2005-ben a Pagani bejelentette, hogy három éven belül megháromszorozza gyártási kapacitását, és 2007-ben belép az amerikai piacra is – bár egyelőre az USA-ban nem sikerült olyan dealert találni, aki márkaszalonokat nyitna.

2010. június 30-án a cég új rekordot állított fel: a Pagani Zonda R ugyanis 6 perc 47 másodperces idővel teljesítette a nürburgringi Nordschleife pályát, ezzel megelőzve a Ferrari 599XX-et. A Pagani kocsik azonban nemcsak a dizájnjukról és a sebességükről híresek, hanem az izmos árukról is. Egyes modellek, amilyen például a tavalyi kiadású Pagani Utopia, akár már 780 millió forinttól elérhetők, egy sima Huayrát azonban már 1,2 milliárd forintért mérnek. A Huayra BC Roadster már izmosabb, 1,7 milliárdot kell előteremteni hozzá, míg a Huayra Codalunga variáns már közel 2,6 milliárd forinttal csapolja meg a szupergazdagok bankszámláját.

A pénztárcába a legmélyebben belenyúlni azonban a világ legdrágább autójának is tartott Zonda HP Barchetta típusért kellett, ennek az ára már meghaladta a 6 milliárd forintot. Itt azért biztos többekben felmerül már a kérdés, mit tud egy kocsi annyi pénzért, amiért akár egy luxusingatlant is lehet venni a világ legelőkelőbb desztinációin. A ritkaság ugye abszolút árnövelő tényező, és ebből a csúcsmodellből a gyár csupán hármat csinált – egy természetesen Horacio Pagani személyes birtokába került, és a másik kettő is azonnal elkelt, szóval aki több lottó együttes megnyerését is tervezte most, annak más cél után kell néznie. A formavilágát tekintve az ötvenes évek barchetta stílusú versenyautói által inspirált jármű 100 km/órára mindössze 3 másodperc alatt gyorsul fel, végsebessége 350 km/óra, egy 800 lóerős Mercedes-Benz AMG V12-es motor hajtja, ezzel a legerősebb, közútra is engedélyezett Zonda változat. A 2017-es Pebble Beach Concours d'Elegance-on mutatták be Horacio Pagani 60. születésnapja és a Zonda megalkotásának 18. évfordulója alkalmából.

A gazdag ukránok is pörgetik a lengyel luxusszektort

A lengyel luxuspiac túlszárnyalja a helyi inflációt, 2023-ban a lengyelek 3,9 billió forint, tavaly azonban már 5,3 billió forint értékben költöttek luxuscikkekre, amely egy év alatt 24,6 százalékos növekedésnek felel meg, ami felülmúlta az előzetes várakozásokat is – derült ki a KPMG immár 15. éve kiadott, a lengyel luxuspiacot vizsgáló jelentéséből.

A piac legnagyobb szegmense a prémium és luxusautók kategóriája, amely az összfogyasztás 65 százalékát teszi ki, becsült értéke 3,4 billió forint volt tavaly.

A szektor ezzel így egyetlen naptári év alatt 34,8 százalékos növekedést realizált, amiből látszik, hogy a helyi jómódúak körében szignifikáns igény és költési hajlandóság mutatkozik a luxusautók iránt. A legalább bruttó évi 95 millió forintnak megfelelő zlotyt keresők száma tavaly 11 százalékkal nőtt, körülbelül 73 500-ra tehető most a számuk, az ő birtokukban van a tavalyi harmadik negyedévig bezárólag regisztrált 136 900 prémium és 379 luxusautó többsége. (A KPMG jelentése nem tesz különbséget a luxus és az ultraluxus kategória közt, egy 670 milliós, 1 vagy akár 1,7 milliárd forintos Koenigsegget is egy csoportba sorol egy mondjuk közel 90 millió forintos Maserati MC20-assal – a szerk.)

Mint a Poland Insight gazdasági lap kiemeli, a luxuscikkek lengyelországi piacának elmúlt években tapasztalható folyamatos és nagy arányú növekedéséhez jelentősen hozzájárult a tehetősebb fogyasztók nyugodt hozzáállása a gazdasági nehézségekhez, valamint a koronavírus-járvány utáni visszatérés a hétköznapi tevékenységekhez – úgymint a belföldi utazás, a nem létfontosságú termékek vásárlása vagy a társasági élet újbóli fellendülése. Emellett az Ukrajnából érkező tehetős vagy a lengyelországi multinacionális vállalatoknál jó pozíciókban elhelyezkedni tudó menekültek is növelték a keresletet, fontos lett így, hogy a felső-középosztályt és az elitet kiszolgáló vállalkozások ukránul beszélő kollégát is alkalmazzanak.

A lengyel luxusszektorba vetett bizalmat támasztja alá az is, hogy Varsóban a közelmúltban márkaüzletet nyitott a Dior és a Bulgari is, mint mi is írtunk róla ebben a cikkünkben. A lengyel főváros előretörését továbbá az az év eleji hír is alátámasztja, hogy Elon Musk egy 200 négyzetméteres luxuslakást vásárol a Złota 44 nevű felhőkarcolóban, amely az Európai Unió legmagasabb lakóépülete. Az 51. emeleti apartman listaáron 2,3 milliárd forintért volt meghirdetve – természetesen 24 méteres úszómedence, borospince, kilátóterasz, spa és privát moziterem is tartozik az épülethez.



(Borítókép: Egy Pagani Huayrát tisztítanak a Northumberland hercegének londoni birtokán megtartott Salon Privé eseményen 2014 szeptember 4-én. Fotó: Dan Kitwood / Getty Images))