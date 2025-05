A 61 éves Oscar-díjas színész és egykori felesége, Angelina Jolie még 2016-ban jelentették be, hogy házasságuknak véget vetnek, és külön utakon folytatják. A hollywoodi sztárpár különválása azonban minden volt, csak zökkenőmentes nem, a jogi hercehurca 2024-ben zárult le. Hiába tehát a hosszú idő, Brad Pitt soha nem nyilatkozott a válással kapcsolatban, ennek a böjtnek azonban elérkezett a vége.

Csaknem kilenc évvel a jogi procedúra kezdése után, 2024 karácsonyán került pont a sztárpár válására, amikor is sikerült megegyezniük minden részletben. Angelina Jolie aláírta az utolsó dokumentumot is, amiben lemond exférje anyagi támogatásáról, így ezzel már semmi sem köti össze őket a közös gyerekeiken kívül. Brad Pitt a 2016-tól napjainkig tartó időszakban igen kitartó volt, a válásról soha nem beszélt nyilvánosan. Ezt a fogadalmát most feloldotta, bár meg kell jegyezni, Pitt nem eresztette bő lére a mondandóját. A következő kérdés-felelet jelent meg a GQ magazinban:

– Érezhető-e valami más most, hogy lezárult a válás? Érez-e megkönnyebbülést? – Nem, nem hiszem, hogy ez olyan nagy dolog lett volna. Csak valami, ami véget ért. Jogilag.

Ennyit volt hajlandó elmondani a válásáról, azonban az elmúlt évekhez képest még ez is jóval több. Ehhez kapcsolódóan annyit még elárult, tisztában van vele, hogy a magánélete a figyelem középpontjában áll, ami elmondása szerint mostanra „viszonylag kiegyensúlyozottá és biztonságossá” vált. Pitt jelenleg Ines de Ramonnal él Los Angelesben. Bár a válás sokáig meghatározó és nehéz időszak volt az életében, új kapcsolatában boldognak érzi magát, ami jelentős váltás az előző, nyilvánosan zajló házassági és válási drámákhoz képest.

A színész úgy érzi, visszanyerte lelkesedését a munkája iránt, és hamarosan új filmje, az F1 bemutatója kapcsán nemzetközi sajtókörútra is indul. A magazin egyébként ennek a filmnek a promotálása kapcsán készített interjút Brad Pittel, de megszólalt benne Lewis Hamilton is, aki szintén szerepel a júniusban mozikba kerülő filmben. „A legérdekesebb dolog Bradben az, hogy a szíve mélyén már egy kicsit ő is versenyző” – mondta a színészről a hétszeres világbajnok Formula–1-es pilóta.