Hugh Jackman exfelesége kitálalt: „árulás” miatt ment tönkre a házasságuk

Hugh Jackman 69 éves volt felesége, Deborra-Lee Furness először nyilatkozott a válásukról, és „traumatikus árulásról” beszélt. A 27 éves házasság végét követően most hivatalosan is benyújtotta a válókeresetet, miközben a 250 millió dolláros vagyon felosztása körül továbbra is viták zajlanak.