Egy kétéves kisfiú lett a legfiatalabb Mensa-tag, magas IQ-jával mindenkit megdöbbentett

Joseph Harris-Birtill alig múlt kétéves, de máris világrekordot döntött: ő lett a Mensa legfiatalabb tagja, mindössze 2 évesen és 182 naposan. Ez az elit szellemi társaság kizárólag a legintelligensebbek előtt nyitja meg kapuit – azok előtt, akik az IQ-teszteken a legfelső 2 százalékba esnek, jellemzően legalább 132-es IQ-val.

Bár pontos intelligenciahányadosát nem hozták nyilvánosságra, Joseph kivételes értelmi képességei elég bizonyítékul szolgáltak arra, hogy túlszárnyalja az előző rekordert, az amerikai Isla McNabbot, aki 2023-ban 2 éves és 195 napos korában csatlakozott a Mensához.

Joseph szülei, Rose és David – mindketten tudományos pályán dolgoznak az Egyesült Királyságban – már egészen kis korában észrevették, hogy fiuk „nem hétköznapi gyermek”. Öthetesen már átfordult, hét hónaposan kimondta első szavát, majd

1 év és 9 hónapos korában elolvasta első könyvét elejétől a végéig – hangosan.

„Kétéves és három hónapos korára tíz percen keresztül tudott folyékonyan olvasni, öt nyelven számolt tízig, sőt előre és hátra is tudott számolni jóval 100 fölé” – mesélte édesanyja, Rose Harris-Birtill a Guinness World Recordsnak, aki a Londoni Egyetem tiszteletbeli vezető oktatója.

A szülők nemcsak Joseph intellektusára büszkék, hanem személyiségére is. „Nagyon kedves és szeretetteljes kisfiú, kíváncsi és magabiztos, és hihetetlenül kitartó is” – mondta róla édesanyja.

A fiú szívesen tanul új dolgokat: már ismeri a görög ábécét, tanul Morse-kódot, érdeklődik a periódusos rendszer iránt, és elkezdett zongorázni is. Emellett szereti a nyelveket, matematikai feladványokat, főzni, valamint papírrepülőt hajtogatni – és természetesen játszani is.

A Mensa-tagság persze nemcsak megtiszteltetés, hanem fontos támogatást is nyújt Joseph számára. Olyan közösséghez tartozhat, ahol más kiemelkedően tehetséges gyermekekkel is kapcsolatba léphet – ez nem csupán szellemi, de érzelmi fejlődése szempontjából is értékes.

Gyakori tévhit, hogy a tehetséges gyerekeknek minden könnyen megy. De nekik is szükségük van a megfelelő szellemi kihívásokra és megértésre. Sajnos előfordul, hogy rendkívüli képességeik elhalványulnak, ha olyan környezetbe kerülnek, amely nem nekik lett kialakítva

– emelte ki Rose.

Bár a kisfiú kivételes intelligenciával rendelkezik, szülei szerint az a legfontosabb, hogy boldog, szeretetteljes és motivált maradjon. „Nagyon büszkék vagyunk rá – nemcsak az eszéért, hanem a szívéért is. Bármit is választ az életben, biztosak vagyunk benne, hogy nagy dolgokra lesz képes” – zárta gondolatait az édesanya.