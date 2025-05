Pert indít az egykori királyi család, kérik vissza az ékszereket és a palotákat

Nem ez az első alkalom, hogy az olasz királyi család ékszereinek ügye a lapokba kerül, a Savoyai család 2021-ben nyújtott be először kérelmet, hogy a Banca d'Italia szolgáltassa számukra vissza a letétben hagyott értéktárgyakat, amit azonban az Olasz Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium is elutasított.

A jogi csata így 2022-ben indult meg, amely e hónap közepén jogerős ítélettel zárult. A család azonban nem adja fel, Emánuel Filibert, Velence hercege a közösségi médiában posztolt róla, hogy beváltja 2022-es ígéretét, azaz ha számukra kedvezőtlen döntés születik, nemzetközi színtérre viszik nagynénjeivel, az utolsó olasz király lányaival, Mária Gabriella, Mária Pia és Mária Beatrix királyi hercegnőkkel az örökségért való hadakozást.

Az ügyet tovább árnyalja az is, hogy a Savoyai-háznak két ága is a trón jogos örökösének tartja magát, a másik, úgynevezett aostai ág ugyanis vitatja azt, hogy Emánuel Filibert jogosan lett volna a család feje, lévén apja, a tavaly elhunyt Viktor Emánuel, Nápoly hercege nem kérte ki II. Umberto király engedélyét, hogy elvehesse a polgári származású, svájci vízisí világbajnokot, Marina Doriát.

A házasság így véleményük szerint morganatikusnak minősül, azaz sem a pár egyetlen gyermeke, sem annak idősebbik lánya, Viktória, Carignano hercegnője nem feje a Savoyai-háznak. Emánuel Filibert herceg oldalági rokona, a magát II. Viktor Emánuel király dédunokájaként a családfőnek tartó Aimone, Aosta hercege is megszólalt így az ékszerügyben a Corriere della Sera napilapnak.

Ő egyetért a bíróság határozatával, hogy a nagy értékű ingóságok az Olasz Királyság koronaékszereinek számítottak, így az Olasz Köztársaság alkotmányának XIII. rendelkezése értelmében minden egyéb, a királyság intézményéhez köthető vagyonelemmel együtt az államra szálltak a monarchia eltörlésekor. Tekintve, hogy apáik – egy ízben verekedésig is fajuló – rossz viszonyt ápoltak egymással, az olaszokat a két herceg nyilatkozatháborúja már nem lepte meg.

Emánuel Filibert sem maradt ugyanis adós a válasszal: emlékeztetett rá, hogy Aimone herceg az aostai ág fejeként tőle eltérően nem közvetlen leszármazottja II. Umberto királynak, így lényegében mindegy is, mi a kialakult helyzetről a véleménye.

Ki fizette a cechet?

A legfontosabb kérdés a tulajdonjogot illetően, hogy az ékszereket a királyi család a magánvagyonából fizette-e vagy közpénzből lettek-e megrendelve. A négy felperes állítja, hogy minden tételt számlával tudnak alátámasztani, a formális alkalmakkor felmenőik így a magántulajdonukat bocsátották az állam rendelkezésére, amikor viselték őket. A számlák továbbá igazolják azt is, hogy számos darab akkor készült, amikor Olaszország még nem is létezett, a Savoyai-ház még csak a Szárd-Piemonti Királyság uralkodócsaládja volt, így biztos, hogy nem olasz adóból lettek megvásárolva. Aminek az értelmezése viszont bonyolultabbnak látszik, hogy milyen szándékkal kerültek az ékszerek az Olasz Nemzeti Bank trezorjába.

1946. június 5-én, három nappal az államformáról tartott népszavazás után – amely kis többséggel ugyan, de a köztársaság mellett döntött – Falcone Lucifero Királyi Házat vezető miniszter a száműzetésbe vonuló II. Umberto király utasítására átadta az ékszereket az intézménynek – a korabeli jegyzőkönyv szerint, mint a királyság koronaékszereit. Aimone herceg is azon a véleményen van, hogy amennyiben a király családi tulajdonnak tekintette volna az ékszereket, miért mondott volna le róluk – pláne egy anyagilag bizonytalan jövő elé nézve.

Fotó: Dea / Biblioteca Ambrosiana / Getty Images Hungary Savoyai Margit, az első olasz királyné - akiről a Margherita pizzát is elnevezték - itt a Savoyai-csomós igazgyöngy és gyémánttiarában, amely biztosan az Olasz Nemzeti Bank széfjében rejtőzik - A kép teljes méretéért kattintson!

A felperesek közleményükben viszont idéznek egy mondatot Luigi Einauditól is, aki az ékszerek átadásának idején a jegybank vezetője volt, később pedig köztársasági elnök lett. Einaudi naplójában azt írta: „Lehet vitatni, hogy az ékszerek nem az állam, hanem a királyi család tulajdonát képezik”. A bíróság szerint azonban az egykori jegybankelnök és államfő személyes véleménye nem tükrözi az állam hivatalos álláspontját. A család érvel azzal is, hogy II. Umberto egy olyan feljegyzéssel adta át az ékszereket Lucifero miniszternek, hogy:

Ezeket az ékszereket a Savoyai-ház királynéi és hercegnői viselték. Szeretném, ha az Olasz Nemzeti Bank megőrizné őket, hogy a jogos tulajdonosnak adja vissza.

A felperesek szerint ez a család, azonban a bíróság szerint a rövid uralkodása miatt csak Májusi királynak is hívott államfő arra gondolhatott itt, hogy amennyiben Olaszország ismét monarchiává válik, az akkori királyi családot illeti meg az ékszerek viselésének joga. Amit azonban fontos még kiemelni, hogy a szóban forgó ékszerek semmiképpen sem koronázási ékszerek és jelvények (mint minálunk a Szent Korona, a jogar, a palást és az országalma), hanem drágaköves női alkalmi darabok. Azt is fontos megjegyezni, hogy már a királyság idejében is az volt a protokoll, hogy a királynénak kellett őket írásban, hivatalosan kikérni a széfből, amennyiben viselni akarták a család hölgytagjai az ékszerek valamelyikét egy eseményen, azaz nem a gardróbszekrényből kapták elő őket.

És az is egy érve a jelenlegi családtagoknak, hogy nem ez volt az első eset, amikor a jegybanknál helyezték el ideiglenesen az ékszereket – csak legutóbb ilyenkor gond nélkül vissza is kapták őket. Amikor annak idején III. Viktor Emánuel király menekülőre fogta Rómából, elrendelte, hogy az ékszereket helyezzék biztonságba, így azok végül az Olasz Nemzeti Bank trezorjába kerültek – de nem sokáig. Hamarosan ugyanis német megszállás alá került az ország, a nácik pedig nem haboztak elkobozni mindent, ami megtetszett nekik – beleértve a királyi család vagyonát is.

Egy német tiszt megjelent a bankban így egy Hitler által aláírt parancslevéllel, amelyben a Führer a Savoyai család kincseinek átadását követelte.

A bank azonban már felkészült a válasszal, azt felelték, hogy a király magával vitte az ékszereket. Amikor a németek átvizsgálták a hármas számú páncélszekrényt, azt valóban üresen találták. Az ékszereket ugyanis addigra már egy titkos helyre menekítették egy középkori alagúton keresztül, amely a Quirinale-palotát (régen a király, ma a köztársasági elnök hivatalos rezidenciáját) a közeli Barberini-palotával köti össze. Ott a falban egy kis fülkét vájtak, ahol biztonságban elrejtették a csomagot.

Akár 120 milliárd forintért is mehet itt a csatározás

Egy, a római ügyészség által 1976-ban készíttetett leltár szerint a jegybank páncéltermében 6732 darab briliáns és 2000 darab gyöngy található gyémánttiarák, drágaköves brossok és nyakláncok formájában. Köztük egy ritka rózsaszín gyémánttal díszített masnialakú melltű, valamint Savoyai Margit királyné tiarája – a híres Savoyai-csomós tiara, amelyet I. Umberto király rendelt meg feleségének más darabokkal egyetemben a torinói Musy ékszerháztól. Akkoriban az ügyészség a Bulgari ékszerház vezetőjét, Gianni Bulgarit és a Római Aranyművesek Szövetségének elnökét, Tito Vespasiani ékszerészt bízta meg azzal, hogy vegyék elejét a szóbeszédnek, hogy loptak a 11 pecséttel lezárt, 30 éve senki által sem látott kollekciót tartalmazó bőr dobozból.

Fotó: Sean Gallup / Getty Images Hungary A Musy-tiarát I. Umberto rendelte meg hitvese, Savoyai Margit számára a torinói Musy ékszerháztól. Az igazgyöngyökkel és gyémántokkal kirakott ékszert itt Nápoly hercegnéje viseli a jelenlegi X. Frigyes dán király 2004-es esküvőjén a koppenhágai székesegyházban

A vizsgálat során úgy tűnt, a kincs érintetlen, értékét azonban nem tartották olyan nagynak, mint várták. A két szakember nagyjából mai értéken 20 millió euróra becsülte a királyi ékszereket, egyesek szerint az azonban akár 300 millió euróra is rúghat, mivel királyi ékszerek esetében nemcsak a drágakövek értéke számít (mint amit az értékbecslésnél alapul vettek), hanem a darabok történelmi jelentősége is. Az azonban sokatmondó, hogy Bulgari évekkel később kissé lefitymálóan így emlékezett vissza: „Az egyetlen, ami rémlik a vizsgálatból, hogy azt gondoltam: » lehetséges, hogy ez lenne az Olasz Királyság kincse?«”

Az egyelőre nem világos, mi történne az ékszerekkel, ha a felperesek keresete sikerrel járna a nemzetközi fórumon. 2007-ben például Mária Gabriella hercegnő több mint 40 olyan ékszert értékesített a londoni Christie's aukciósház segítségével, amelyek édesanyja, az eredetileg belga királyi hercegnő Marie José személyes tulajdonában voltak egykor. Nyakékek, gyűrűk, karkötők és diadémok kerültek akkor kalapács alá, a legértékesebb darab az a Fabergé gyémánttiara volt, amelynek egyes köveit I. Sándor orosz cár ajándékozta Joséphine francia császárnénak, miután Napóleon elvált tőle. Ezért a darabért 2007-ben valaki több mint félmilliárd forintot fizetett az utolsó olasz királyné legidősebb lányának. (Aki aztán a maradékot 2021-ben a Sotheby's aukciósház segítségével árulta ki.)

A királyi család állítólag szeretné most, ha a kincsek egy része a nagyközönség számára is látható lenne, az olasz állam ugyanis még szakértőket sem nagyon enged be a trezorba. És akkor még ott van az egykori családi rezidenciák kérdése is, amelyek szintúgy állami tulajdonba kerültek annak idején. Ezeket nem szeretné visszakapni a család – nyilván, hiszen általában nem túl nyereséges, hanem egyenesen deficites egy palota vagy kastély fenntartása –, ellenben szeretnék, ha a költségvetésben találnának arra forrást, hogy ezek piaci értékét pénzben kompenzálják a családnak. Természetesen nem a hivatalos, egykori királyi rezidenciákról van itt szó, hanem olyan luxusingatlanokról, mint például a torinói Palazzo Madama, a Venaria Reale-i vagy a racconigi kastélyok Piemont tartományban.

Ez azért nem túlságosan reális elképzelés, mert a tavaly elhunyt Viktor Emánuel herceg évekkel ezelőtt próbált egyezségre jutni a kormánnyal, miszerint a család ingyenesen használhat egy állami tulajdonban maradó palotát és olaszországi tartózkodásuk alatt (merthogy a királyi család a férfi leszármazottakat érintő, több évtizedig érvényben lévő száműzetés miatt Svájcban telepedett le) személyi védelmet biztosít az állam.

Nápoly hercege továbbá szerette volna visszakapni a család festménygyűjteményét is a racconigi kastélyból, de végül Emánuel Filibert herceg csak genfi, párizsi, korzikai és gstaadi luxusingatlanokat örökölt elhunyt édesapja után, egyetlen darab olasz palota vagy kastély sem állt a házhoz, de még csak egy portré sem az egyik ősről.



(Borítókép: 2007. június 13-án a Christie's aukciósház londoni központjában elárverezték Marie José trónfosztott olasz királyné gyémánttiaráját, amelyet a Fabergé ékszerház készített 1895-ben. Fotó: Raphael Gaillarde / Gamma-Rapho / Getty Images)