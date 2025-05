Elérhető a magyar tetoválás öröksége

Ha mindennél jobban érdekel minket a tetoválás, az itthoni bőrrajzolás története, most egy nagyobb, színes-szagos albumban megcsodálhatjuk a leghíresebb mesterek munkáit és munkafolyamatait. Színes fotók és érdekes történetek keltik életre a magyar tetoválás mindennapjait, de az elmúlt 30 év tendenciáinak változásait is.

Közösségi finanszírozásból jelenhet majd meg Kovács Héda Rebel Heart - A magyar tetoválás öröksége című színes, fényképes albuma, ami a legikonikusabb magyar tetoválóművészek munkáit mutatja be.

Héda mentora Sárközi Zsolt volt, aki 30 éve tetovál és januárban nekünk is nyilatkozott a tetoválás jelentőségének átalakulásáról, arról, hogy mennyi stílus-, szín- és mintavariáció létezik. És arról is, hogy mára mennyire elveszítette mögöttes tartalmát, népdivat lett és most az lóg ki a tömegből, akinek nincs tetoválása, a többiek pedig a nagy masszát alkotják, akiknek van.

A 350 oldalas könyv nemcsak a 40 legnagyobb mestert faggatja, fotózza, hanem a modernkori tetoválás elmúlt 30 évét is körüljárja. Olyan nevek szerepelnek benne, akik nemcsak itthon, hanem nemzetközileg is elismertek, a „nagy öregektől” egészen a fiatalokig. A művészeti albumban sorjáznak a portrék és studió fotók, a szövegek pedig betekintést engednek a kulisszák mögé.

A tetováló műfajért rajongóknak érdekes lehet, hogy egy-egy művész komolyan foglalkozik az alkímiával, más különböző niche parfümökkel, és ezek az eltérő témák szolgálnak inspirációul a bőrművészethez. Van olyan, aki a „civil életben” barlangi búvárkodással foglalkozott, más kaszkadőrködött, de van, akiért maga Sylverter Stallone rajong.

A komoly kiadványból június 3-ig lehet előrendelni az Indiegogo oldalon és azoknak érdemes is, akik a legnevesebb magyar tetoválók (például Galler András Indián, Boris, Sárközi Zsolt, Nyíri Sándor) munkáiban szeretnének gyönyörködni és munkafolyamataikról, képi világukról, sikerük titkáról szeretnének olvasni.