Robin Williams első mozifilmje, a Popeye nemcsak a vásznon volt különc – a kulisszák mögött is legendássá vált: a Paramount egykori vezére szerint a máltai forgatáson mindenki be volt állva, a kokaint pedig filmtekercses dobozokban szállították a stábnak.

Barry Diller nemrég megjelent Who Knew című memoárjának könyvbemutató turnéja a New York-i 92Y színpadára is elért, ahol Anderson Cooper kérdezte a Paramount Pictures korábbi vezérigazgatóját – számolt be róla a Variety.

Az egyik legemlékezetesebb pillanat akkor jött, amikor Cooper arról kérdezett, hogy Diller melyik forgatást találta a „legkokainosabbnak” karrierje alatt. A válasz nem váratott sokáig: Robert Altman 1980-as Popeye című filmje.

Kokainnal átitatott forgatás? Ó, hát az egyértelműen a Popeye. Ha megnézed ezt a filmet, olyan, mintha a lejátszási sebességgel játszanának – tudod, a régi lemezeknél volt a 33-as fordulat, meg a 78-as. Na, ez a film mintha 78-as fordulatszámon pörögne, de 33-as tempóban történik benne minden

– mondta.

Barry Diller tíz éven át, 1974-től 1984-ig vezette a Paramountot, és olyan filmklasszikusok fűződnek az időszakához, mint a Szombat esti láz, a Kincsvadászok, a Pomádé vagy a Beverly Hills-i zsaru. Mégis, a Popeye kapta meg tőle a kétes dicsőséget mint „a legdrogosabb” forgatás.

„Lehetetlen volt elkerülni” – mesélte Barry Diller a forgatáson tapasztalt droghasználatról. „Akkoriban a filmtekercseket máltai forgatásról naponta küldték vissza Los Angelesbe előhívásra. Csakhogy kiderült, hogy ezekben a filmtekercses dobozokban nemcsak celluloid utazott – hanem kokain is. Mindenki be volt állva.”

A Popeye Robin Williams első mozifilmes főszerepe volt, miután tévés sikerei, például a Happy Days és a Mork & Mindy révén már közönségkedvenccé vált. A filmben Altman állandó alkotótársa, Shelley Duvall alakította Olívia szerepét. A mozi anyagilag jól teljesített: világszerte 60 millió dolláros bevételt hozott, ami majdnem kétszerese volt a gyártási költségnek – kritikailag azonban vegyes fogadtatásban részesült.

(Borítókép: Fairchild Archive / WWD / Penske Media / Getty Images)