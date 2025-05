13 ezer kilométert úszott, biciklizett és futott, majd megmászta a Mount Everestet

Egy angol férfi, Mitch Hutchcraft nem csupán megmászta a Mount Everestet, hanem már az odavezető úton is próbára tette a kitartását: futott, biciklizett és úszott is az Angliából Nepálig tartó úton. A korábbi tengerészgyalogos 13 000 kilométeres, nyolc hónapig tartó kihívása, a Project Limitless minden eddigi határt ledöntött: a La Manche csatorna átúszásától a Himalája legmagasabb csúcsáig vezetett az útja. De ez a kaland jóval több volt, mint fizikai teljesítmény, egyben egy mély, személyes és jótékonysági küldetés is volt, amely meglehetősen jól bizonyítja: a kitartás, a hit és a cél egyesült ereje valóban határtalan.

A Mount Everest csúcsának meghódítása hosszú évek óta a kalandvágyó hegymászók, a helyi serpák és egyre inkább a tehetős turisták körében is népszerű kihívás, annak elérése azonban koránt sem gyerekjáték. Egy-egy expedíciót hosszú évek munkája, edzése előz meg, a mászás előtti akklimatizáció pedig szintén embert próbáló feladat. Emiatt a legtöbb mászó legalább az indulást megelőző hetekben igyekszik annyira pihentetni a szervezetét és a testét, amennyire azt a kemény felkészülés megengedi. Persze akad olyan is, akinek a csúcstámadás már csak hab azon a bizonyos tortán.

Így volt ezzel a brit Mitch Hutchcraft is, aki mindössze nyolcéves volt, amikor egy könyvben először megpillantotta a Mount Everest képét. Akkor még nem is sejtette, hogy ez a pillanat olyan magot ültet el benne, amely később élete legnagyobb kalandjává növi ki magát. Akkoriban egy egyszerű gyermeki álmokat szövögető kisfiú volt, akinek csupán annyi vágya volt, hogy egyszer majd ott állhasson a világ tetején. Aztán jött az élet és vele együtt a veszteségek, nehézségek, és az újra meg újra felbukkanó vágy, hogy elérje azt, amit akkor még lehetetlennek gondolt.

Húsz évesen aztán elveszítette édesapját, ami hatalmas fordulópont volt az életében. Ez az élmény sodorta őt a brit Királyi Tengerészgyalogsághoz – annak ellenére, hogy korábban azt mondták neki, a gyenge térde miatt alkalmatlan lesz a szolgálatra. Hutchcraft azonban már ekkor bebizonyította, hogy az akaraterő többet számít, mint azok a fránya fizikai korlátok. Összesen hat évet szolgált a fegyveres testület kötelékében, majd – miután leszerelt – adrenalinfüggőségéből adódóan az extrém kalandok felé fordult. Volt, hogy átevezte az Atlanti-óceánt, átbiciklizett Észak-Amerikán, megmászta az Ama Dablamot, és átúszta a Lake District tizenegy tavát is, miközben az úti célok közötti távot futva teljesítette – mindezt megelőzően pedig 16 évesen már a Kilimandzsárót is megjárta. Ez már magában is őrültségnek hangzik, azonban koránt sem érte be ennyivel a brit férfi.

Ekkor pattant ki a fejéből a Project Limitless névre keresztelt küldetés, amely egy 13 ezer kilométeres, 211 napos ötletnek indult, ám hamar személyes küldetéssé, emberfeletti sportteljesítménnyé, és egy jótékony cél megvalósításává vált. Mitch Hutchcraft története tulajdonképpen egy valódi modern eposz, amely a La Manche csatorna jeges vizétől egészen az Everest 8849 méteres csúcsáig vezetett – teljesen saját erőből, helikopterek, repülők, gyorsított útvonalak és levágások nélkül.

A végtelen kihívás: úszva, biciklin, futva és gyalog a csúcsig

Már a Project Limitless elnevezés is azt sugallja, hogy itt nem egy szokványos expedícióról van szó, ezzel pedig a következő bekezdéseket olvasók is minden bizonnyal egyetértenek majd. Hiszen ki az, akinek eszébe jutna, hogy egy extrém triatlont teljesítve jut el Angliából a világ legmagasabb pontjáig? A válasz röviden Mitch Hutchcraft, aki 2024. szeptember 14-én kezdte meg útját a La Manche csatorna hideg és viharos vizében. 34 kilométert úszott a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonalán, és mellette mindössze ketten voltak a tízből, akik aznap teljesíteni tudták az átúszást. Ez volt az első mérföldkő, a fizikai és mentális határok karcolásának igazi kezdete. Pedig a java még hátra volt.

Ezután következett ugyanis az expedíció leghosszabb szakasza:

közel 12 ezer kilométernyi kerékpározás Franciaországtól Indiáig, 19 országon át, beleértve Törökországot, Irakot és Dél-Ázsia forró, poros vidékeit.

Mindez amellett, hogy rendkívül megterhelő, logisztikailag sem egyszerű feladat, a férfi útja során így nem meglepő módon vízumproblémákkal, szélsőséges időjárással és fizikai kimerültséggel is megküzdött – összesen 7 kilót fogyott –, mégis haladt előre Digha városáig.

Pedig még közel ezer kilométerre volt Nepál fővárosától, Katmandu eléréséig pedig 900 kilométer futás következett, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy minden egyes nap lefutott egy maratont. Ráadásul hólyagok, kimerültség, lábfájdalom, ételmérgezés mind vele voltak az úton. De cserébe olyan élményekkel gazdagodott, amelyeket semmilyen járművel haladva nem tudott volna átélni: ősi ünnepekbe csöppent, temérdek segítőkész emberrel és új kultúrákkal találkozott, és látta a világot a maga nyers valójában.

Ekkor pedig meglátta a Himalája csúcsait, ameddig persze még mindig meg kellett tennie egy a korábbiakhoz képest igazán rövid távot. Katmanduból ugyanis egy 350 kilométeres gyalogtúra vezetett a Mount Everest alaptáboráig, ahol végre találkozott társaival, akikkel közösen készült a csúcstámadásra. Csatlakozott hozzá a VALLON Trailblazers tapasztalt csapata, köztük Adriana Brownlee és a Suhajda Szilárd keresésében is részt vevő Gelje Serpa, akik segítették az akklimatizációs mászásokban – köztük a Lobuche East 6119 méteres csúcsának meghódításában. Ez a szakasz persze már a magashegyi túlélésről szólt: szél, hó, jég és gleccserhasadékok váltogatták egymást, sokszor így életveszélyes körülmények között haladtak előre.

Végül annak ellenére, hogy addigra már jóval több mint 13 000 kilométer volt a lábában, 2025. május 11-én, reggel 7 óra 30 perckor Mitch Hutchcraft ott állt a világ tetején.

Egy cél, ami másokat is elér

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy ez a kaland csupán egyetlen emberről szól, valójában sokkal többről van szó. Az egykori tengerészgyalogos nem csupán a saját határait akarta feszegetni, hanem az út minden egyes lépését, vagy éppen kartempóját egy nemes cél szolgálatába állította. Az egész expedícióval pénzt gyűjtött a SAVSIM nevű nonprofit szervezetnek, amely vadvédelmi tevékenységet folytat, és természetalapú mentális egészségügyi terápiákat nyújt különösen veteránok számára. „Ez számomra sokkal több volt egy személyes álomnál” – magyarázta a férfi, majd hozzátette, „ez egy lehetőség volt arra, hogy segítsek másokon, miközben valóra váltom a saját álmomat. És ha közben inspirálhatok másokat is, az mindennél többet ér.”

Joe Giordano, a SAVSIM vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy „Mitch bátorsága és elkötelezettsége lehetővé teszi számunkra, hogy új programokat indítsunk, több emberhez jussunk el, és bővítsük természetvédelmi munkánkat szerte a világon”. Ez az expedíció tehát nem csupán rekordkísérlet, hanem egyfajta kiáltvány is volt:

a mentális egészség fontosságáról, az emberi kapcsolatok erejéről, a természet gyógyító hatásáról és a hitről szólt. hiszen a lehetetlen csak egy másik név az ismeretlenre.

És hogy mit is jelent a csúcsra érni? Mitch Hutchcraft számára a csúcs elérése nem csupán egy látványos Instagram-posztban merült ki. A hegy, a több ezer kilométer, a fájdalom, az eufória – mindez formálta őt. Nemcsak mint sportolót, hanem mint embert is. Egy olyan úton ment végig, amely során újraértékelte a világot maga körül. „Varázslatosabb volt, mint azt valaha is álmodni mertem volna. A legnehezebb dolog, amit valaha tettem. De nem is lehetnék boldogabb és büszkébb” – mondta a csúcson.

Ezt a kalandot pedig otthon a kanapéról nézve is irigykedve követhetjük végig – YouTube-on vagy Instagramon –, hiszen egy kis produkciós csapat kísérte végig az útján, dokumentálva minden fontos pillanatot – a sikereket, a kríziseket, és azokat az apró, hétköznapi pillanatokat is, amelyek a legmélyebb emberi tapasztalatokat hordozzák: egy csésze tea a fagyban, egy mosoly egy ismeretlentől, vagy éppen egy forró zuhany a többnapnyi teljesítménytúra végén.

Hutchcraft végül így foglalta össze az utat:

Életem egyik legnehezebb napja volt a csatorna átúszása. Aztán jött 19 ország biciklivel, 900 km futás a hegyek lábához, majd maga a mászás. Ez az egész kaland mindent megváltoztatott bennem. És bár apám már nincs velem, minden lépésnél olyan volt, mintha ott lenne mellettem.

Egy biztos, esetében jól látható, hogy az álmok valóra váltása nem egyik napról a másikra történik. Néha évekig tartó felkészülés, vagy éppen több mint tízezer kilométernyi szenvedés és küzdelem szükséges hozzá. De ha az ember elindul – még ha félve és bizonytalanul is –, akkor nincs olyan csúcs, amit ne lehetne elérni. Persze ettől még nem árt felkészülni...