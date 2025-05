A tökéletes grillburger nyomába eredtünk

Nyáron mindig ránk törhet a vágy, hogy bebizonyítsuk a családunknak, barátainknak, bennünk egy igazi séf veszett el. Nincs is jobb alkalom erre, mint egy grillparti, ahol a lehető legegyszerűbb hozzávalókból alkothatjuk meg a legfenségesebb fogásokat, gyakorlatilag percek alatt. Most mutatjuk is, mi hogyan képzeljük el a tökéletes grillexpedíciót.

Már a sarkunkban van a nyár, ami azt jelenti, ideje előszedni és letakarítani a grillfelszerelést, hogy bevetésre készen álljon. Igaz, a grillszezont már akár késő tavasszal is meg lehet nyitni, azonban mostanában az időjárás nem igazán volt kegyes hozzánk idén. Amíg el nem vonulnak az esőfelhők, mutatunk néhány tippet, hogyan is lehet igazán tökéletes egy grillfogás a legegyszerűbb összetevőkből is. Remek hír, hogy minden finom és tápláló összetevőt beszerezhetünk egy helyen, méghozzá a PENNY üzleteiben, ahol nem kell megkérdőjeleznünk, vajon frissek-e vagy ízletesek-e az ételek.

A grillezést nem lehet elrontani, de azért jó, ha odapörkölés előtt tisztában vagyunk néhány dologgal. Fontos tudni, milyen grillt használunk, ugyanis ma már nemcsak faszénnel működő, hanem villany- és gázgrill is létezik, természetesen utóbbiak működtetése az egyszerűbb – és ha nem a kertben, hanem egy társasház teraszán sütögetünk, talán még szomszédbarátabb megoldás is.

Tervezzük meg, mit szeretnénk készíteni, és ehhez megfelelően vásároljunk be annyi hozzávalót, hogy senki ne maradjon ki a finomságokból. A húsokhoz érdemes pácokat is vásárolni a kellemesebb ízélmény végett, de ha nincs kedvünk ezzel bíbelődni, a PENNY-ben már előre bepácolt húsokat is találhatunk. Nem maradhatnak ki a zöldségek sem, és ez esetben sem kell túlbonyolítanunk a helyzetünket, általában ugyanis a legalapvetőbb zöldségek teljesítenek a legjobban a grill-lapon, egy megpörkölődött paradicsom- vagy hagymakarikánál például kevés finomabb falat létezik. Nem utolsósorban pedig a sütögetés előtt fontos tudnunk, mennyi ideig érdemes a tűzön tartani a hozzávalókat, hogy biztosan ne égessünk oda semmit, és minden tökéletesen omlós, ropogós legyen.

Az Index ez alkalommal a tökéletes grillburger nyomába eredt, és be kell vallanunk, az eredmény még minket is meglepett, nem számítottunk ennyire sikeres expedícióra.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a PENNY Magyarország közreműködésével jött létre.