Esztergomi Michelin-csillagos éttermet bíztak meg Jennifer Lopez ellátásával

Az énekesnő magyarországi koncertjének szervezői az esztergomi 42 Restaurant éttermet választották, akiknek munkatársai a koncert napjaira Budapestre érkeznek. A Blikk beszámolója szerint a szervezők olyan céget kerestek, amely „magas színvonalon” meg tudja oldani a stábtagok étkeztetését.

A lapnak nyilatkozott Guba Gábor, a magyarországi koncertet szervező Green Stage Produkciós Iroda tulajdonosa:

Jártam korábban néhány Michelin-csillagos étteremben, de amit ezen a családias hangulatú helyen tapasztaltam, az mindet felülmúlta. A séf és a teljes személyzet alázata, elkötelezettsége egyedülálló, a dunai galóca vajmártással és kaviárral nevű étel pedig mindent vitt.

Koppány Levente, az étterem Michelin-csillagos séfje elmondta, hogy a fellépés szervezői elmentek hozzájuk, megosztották korábbi tapasztalataikat a világsztárok igényeiről, továbbá egy egyórás kóstolót tartottak nekik. Kiemelte, hogy mennyire megtiszteli őket, amiért „a sok jelölt közül mi kaptuk meg ezt a feladatot”.

Mint megírtuk, A legendás Jennifer Lopez, korunk egyik legnagyobb hatású szórakoztató előadója bejelentette, hogy Up all Night – Live in 2025 című turnéjával világ körüli útra indul. Ennek keretében 2025 nyarán néhány exkluzív koncertet ad, melyek sorába Budapest is bekerült.

Magyarországon 2025. július 20-án, vasárnap lép fel a díva az MVM Dome-ban. Már a turné címe is sokat elárul „Fenn egész éjjel”, így a rajongók egy energikus, látványos show-ra számíthatnak, melyen Jennifer Lopez legendás karrierjének legikonikusabb slágerei csendülnek fel.