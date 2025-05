Egy olyan óriásplakát tűnt fel a közelmúltban Budapest belvárosában, ami feltehetően a Supermanagement és Azahriah közös üzenete. A Deák Ferenc tér környékén elhelyezett képen csupán néhány motívum és egy QR-kód látható. A képet a zenész is megosztotta saját oldalán, a kódot beolvasva pedig hivatalos weboldalára érkezünk, ahol épp visszaszámlálás folyik.

Ahogy azt a 24.hu is kiszúrta, a Deák tér és az Astoria között egy óriási molinó jelent meg, amin néhány krétarajzszerű ábra és egy QR-kód látható. A plakátról készült fotót a Supermanagement oldala is megosztotta, továbbá a képet Azahriah paulsonati nevű Instagram-oldala is kitette azzal a szöveggel, hogy „kámbek”.

A kódot beolvasva a telefonunk a zenész hivatalos oldalára irányított át, ahol jelenleg egy visszaszámlálás folyik. Ennek értelmében hétfőn (2025. 06. 02.) délelőtt 11 órakor fog történni valami, ám további részletek egyelőre nem ismertek.

Azahriah még 2024 őszén jelentette be, hogy egy időre visszavonul. Akkor még pontosan nem lehetett tudni, hogy a zenész mikor lép újra a nyilvánosság elé, hiszen a 2024-es tripla koncert a Puskás Arénában valódi csúcspont volt karrierjében és a hazai könnyűzenében is.