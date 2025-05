Tovább folytatódik Delhusa Gjon parkolásos ügye, feljelentették Polt Péternél

Újabb fordulatot vett Delhusa Gjon parkolási ügye: bár a rendőrség korábban megszüntette a nyomozást, Csárdi Antal most befolyással üzérkedés miatt tett feljelentést Polt Péter legfőbb ügyésznél, mondván, az énekes hivatalos személynek adhatta ki magát, hogy elkerülje a büntetést.

Újabb panasz nyomán folytatódhat az a történet, amely a tilosban parkoló Delhusa Gjonról szól, és ami később politikai színezetet is kapott nőtte – írja a Blikk.

Bár a rendőrség februárban megszüntette a nyomozást az énekes ügyében – aki egy állítólagos rendőrigazolvánnyal próbálta elkerülni a bírságot –, most ismét mozgásba lendülhet a hatóság. Csárdi Antal országgyűlési képviselő ugyanis ezúttal közvetlenül Polt Péter legfőbb ügyésznél tett feljelentést befolyással üzérkedés gyanújával, ismeretlen tettes ellen.

Nem a szabálytalan parkolás a fő probléma, hanem az, hogy valaki megpróbál kibújni a felelősség alól, és ennek érdekében rendőrnek adja ki magát. Ez már nem baki, ez már szándék

– fogalmazott. Hozzátette, hogy nem is érti, hogyan zárulhatott le az első nyomozás érdemi következmények nélkül.

Az első eljárásban a rendőrség arra jutott, hogy nem bizonyítható okirathamisítás, a XI. kerületi kapitányság vezetője pedig azt közölte: a korábbi feljelentés szövege eleve kizárta a befolyással üzérkedést, így ebben az irányban nem is nyomoztak. Ezzel azonban Csárdi Antalnem ért egyet.

„Ez badarság! Az egész ügyből azt látni, hogy valaki igyekszik elsikálni az egészet. Láthatóan van valamilyen kapcsolata a hatalommal – és mindegy, hogy azt Orbán Viktornak vagy Kis Jóska Pistának hívják” – mondta a politikus. Úgy véli, az ügy videófelvételen is dokumentált részletei – például az, hogy az érintett „helyszínelőnek” nevezi magát – alátámaszthatják a bűncselekmény gyanúját.

Csárdi Antal egyelőre sem a legfőbb ügyésztől, sem annak hivatalától nem kapott választ, viszont a törvényben rögzített határidő még nem járt le. Delhusa Gjon eközben továbbra sem szólalt meg, a portál megkeresésére csak annyit mondott,

Nem tudok róla semmit, így nem is tudok hozzáfűzni semmit

Delhusa Gjon parkolásos ügye 2024 decemberében látott napvilágot, amikor Kreitler-Sas Máté alpolgármester nyilvánosan szóvá tette, hogy Delhusa Gjon rendszeresen szabálytalanul parkol a XI. kerületben – hol zöldterületen, hol a járdát teljes szélességében elfoglalva. A botrány akkor eszkalálódott, amikor nem sokkal később megjelent egy videó, amelyen látható, ahogy az énekes ellenáll a szabálytalan parkolás miatti intézkedésnek, erőszakosan viselkedik, sőt, egy hamis rendőrigazolványt is felmutat.

Az eset gyorsan népszerű lett a közösségi médiában, mémek és más vicces tartalmak formájában, majd egy ismeretlen személy kiment a helyszínre, ahol felfestett a járdára egy hamis parkolóhelyet a „Nika se parkoló” felirattal, utalva ezzel Delhusa Gjon egyik leghíresebb slágerére.

Kreitler-Sas Máté most a közösségi oldalán számolt be az újabb fejleményekről. A politikus felháborodottan közölte a hírt, hogy míg Delhusa Gjon ellen megszüntették az eljárást, a járdafestő ellen továbbra is folyik a nyomozás.

Felháborító fejlemények Delhusa parkolási ügyében! Most értesültem róla, hogy a rendőrség büntetőeljárást indít az ellen az ismeretlen személy ellen, aki Delhusa Gjon szabálytalan parkolásának helyszínén felfestette a járdára, hogy: »Nika se parkoló«. Az ismeretlen nyilván ezzel az akcióval akarta felhívni a figyelmet a táncdalénekes pofátlan parkolására

– írta a politikus.

Az alpolgármester hozzátette: „Megdöbbentő, hogy amíg Delhusa Gjon rendőri igazolványos ügyében megszüntették a nyomozást, addig egy vicces járdafestés miatt a mai napig eljárás zajlik”.