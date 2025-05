Minden popsztár propagandát gyárt, és nem is tud róla?

A zene az egyik legfontosabb szórakoztatóeszköz az életünkben már hosszú évszázadok óta. Egy kellemes dallam akár 180 fokos fordulatot tud okozni közérzetünkben, de ugyanez igaz a zavaró, zajos zenére is. Pontosan e különös erő miatt – amelyet a zene képvisel az életünkben – tudományos kutatások is elkezdtek foglalkozni ennek miértjével, és igencsak izgalmas felfedezést tettek, amely a huszadik századhoz, pontosabban a náci rezsimhez köthető.

A dallamok hatása nagyban függ attól, milyen frekvenciára hangoljuk őket, a kutatók szerint a legideálisabb hanghullám a 432 hertz, ennek ugyanis akár gyógyító hatása is lehet a testünkre. Néhány elmélet szerint egészen a második világháborúig minden zenei mű ezen a frekvencián szólt, majd jött Hitler, és mindent megváltoztatott, félő, hogy örökre. Megannyi kutatás született azzal kapcsolatban, hogy az egykori Führer 432-ről 440 Hz-re hangoltatta át az összes szerzeményt, amely hatalomra kerülése után debütált. A náci rendszerben dolgozó tudósok ugyanis azt mondták neki, ez a frekvencia olyan manipulatív hatással van az agyra, hogy az ilyesfajta hanghullámok megfelelő mennyiségű hallgatása után jóval befolyásolhatóbbá válnak az emberek.

A pletykát felkapta a tudomány

Bármennyire is izgalmasan hangzik a feltevés, nincsen túl sok tudományos, objektív alapja, az eredeti állítás is mindössze egy logikusabbnak tűnő összeesküvés-elméleten alapszik. Azonban olyan meggyőzőnek találták még a világ legokosabb emberei is, hogy kutatni kezdték, vajon megállja-e a helyét tudományosan is. Az alapelmélet úgy szólt, a 432 Hz-es frekvencia természetes és gyógyító hatású, míg a 440 Hz-es hangolás mesterségesen bevezetett, és negatív hatással van az emberi agyra. Egy csoport szakember, köztük Susan Rogers, a Berklee Zeneiskola professzora és Ian Cross, a Cambridge-i Egyetem Zene és Tudományok Központjának igazgatója

egyetértenek abban, hogy nincs empirikus bizonyíték arra, hogy a 440 Hz-es hangolás bármilyen negatív hatással lenne az emberi agyra vagy az érzelmekre.

Mindemellett arra is rámutattak, hogy a legtöbben nem is érzékelik a különbséget a két frekvencia között. Ma már ugyan a 440 Hz a standard, viszont kísérletek is bizonyítják, nem sok számottevő különbséget vélhetünk felfedezni az emberi psziché és a test reakciójában, ha mégis 432-es frekvencián hallgatunk zenét.

Ahhoz, hogy bizonyítsák, nem Hitler áll az új frekvencia standardizálása mögött, harminchárom önkéntesen végeztek el egy kísérletet, amely során a résztvevők 20 percig hallgattak egy filmzene-összeállítást, a csapat egyik fele 432 Hz-en, míg a másik 440 Hz-en. A kutatók vizsgálták az önkéntesek vérnyomását, pulzusszámát, légzésszámát, oxigénszaturációját, valamint szubjektív érzéseiket, mint a fáradtság, stressz, koncentráció és általános elégedettség. A vizsgálat meglepő eredménnyel zárult, ugyanis kimutatható volt, hogy a 432-es frekvencián hallgatott zene jobb hatással volt a résztvevőkre, a szakemberek enyhe javulást véltek felfedezni általános jóllétük és koncentrációjuk esetében, illetve a pulzusszámuk is csökkent az idő alatt, amíg hallgatták a zenét.

Kijelentették, lehet valóságalapja az alacsonyabb frekvencia gyógyító hatásának, viszont kiemelték, mivel ez csupán egy pilot jellegű kutatás volt (tehát túl kevés emberen végezték el a kísérletet), ezért nem vonhatnak le belőle végleges, tudományos következtetéseket, ahhoz több résztvevőre és részletesebb tanulmányozásra van szükség.

Hitler rosszkor volt rossz helyen

Zenetörténészek arról is beszéltek, hogy már a 19. században is használták a 440 Hz-et néhány országban, így felvetődik a kérdés, miért fogták Hitlerre ennek bevezetését. Nos, a válasz igen egyszerű, de roppant szerencsétlen a náci vezérre nézve, ugyanis 1939-ben tartották azt a nemzetközi konferenciát, ahol a 440 Hz-es szabványos hangolást javasolták, főként praktikus zenei okokból, nem politikai célzattal. A konferenciát Londonban rendezték meg, de valamiért sokáig úgy tudtuk, hogy Németországban ejtették meg. Így tehát semmilyen valóságalapja nincs annak az állításnak, miszerint Hitler és propagandaminisztere, Goebbels tervelte volna ki az újrahangoltatást, hogy manipulálja a németeket és az egész világot is.

Tekintve, hogy a 20. század közepén vált hivatalossá a 440 Hz, és mivel a náci Németországban abban az időszakban aktív volt a propaganda, a manipuláció és a megtévesztő eszközök alkalmazása, így néhány spekuláció ezeket a tényeket hamisan összekötötte. Az ISO (vagyis a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) 1955-ben hivatalosan is elfogadta az új zenei szabványt. Mindent összevetve tehát nincs bizonyíték arra, hogy a náci Németország bármilyen módon befolyásolta volna ezt a döntést, és hogy diktatórikus okokból történt volna ez a változtatás.

Riadtak a zenészek

Leszögezhetjük, hogy az újfajta hangolás bevezetése nem a náci rezsim manipulációjának, hanem a hosszú távú zenei és tudományos fejlődésnek az eredménye. Az interneten terjedő összeesküvés-elméletek ezzel kapcsolatban megalapozatlanok, viszont jó sokan vannak, akik mégis inkább ennek hisznek, semmint a tudománynak.

A népszerű Disney-sztár, Raven Simone a podcastjében arról beszélt, szerette volna az összes eddig kiadott zenéjét a megfelelő frekvenciára, tehát 432 Hz-re hangoltatni, azonban nem volt erre lehetősége. Elmondása szerint nemcsak azért, mert már a szabványok sem engedik, hanem azért sem, mert olyan sokrétű módon kellene megváltoztatni a dallamait, hogy a végére a jótékony hatású frekvencián teljesen hamisnak hallanánk dalait. Kitért arra is, ő személy szerint irritálónak tartja a 440-es frekvenciát, és hiszi, agymosottá tették ennek bevezetésével az embereket. Úgy véli, a propaganda hatékonysága érdekében vezették be ezt az új szabványt.

Még Giuseppe Verdi is hitte, nem szabad 432 Hz-ről áthangolni a zenéket, mivel ez a legtermészetesebb hanghullám, amely a leginkább hajaz az emberi hang frekvenciájára. Azonban az a tény, hogy maga Verdi rendelte el azt, hogy a 432 Hz legyen a standard Olaszországban, bizonyítja, hogy nem Hitlerék fejéből pattant ki a szabvány megváltoztatásának és világszerte egységesítésének gondolata.

(Borítókép: Raven-Symoné 2024. szeptember 12-én. Fotó: Chad Salvador / Variety / Getty Images)