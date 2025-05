A magyar származású hercegné magára haragította a világot

Punkhercegné, társasági előkelőség, stílusikon, dollármilliárdos üzletasszony, Európa egyik legnagyobb magánpalotájának tulajdonosa, Németország legnagyobb erdőbirtokosa, keményvonalas katolikus, szigorúan fogamzásgátlás- és abortuszellenes, koronavírus- és klímaváltozástagadó, Trump-hívő és atomenergia-párti, sőt homofób és szélsőjobboldali – mindössze pár jelző, amelyekkel általában a mindig is megosztó és provokatív személyiségnek tartott, magyarul is jól beszélő, Orbán Viktor személyes előterjesztésére a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével is kitüntetett Gloria von Thurn und Taxis hercegnét illetik. Gróf Széchenyi István, a „legnagyobb magyar” ükunokája nemrég múlt 65 éves, portrécikkünkben így annak próbálunk meg utánajárni a nemzetközi sajtót szemlézve, ki is lehet ő valójában.

Gloria von Thurn und Taxis német apától és magyar anyától (gróf Széchenyi Beatrix) született Schönburg-Glauchau grófnőjeként, és mivel újságíró apja külföldi tudósítói állást kapott először Togóban, majd Szomáliában, így maga is Afrikában kezdte meg iskolás éveit. Azóta is szívesen jár vissza a kontinensre, születésnapját is ottani nyaralójában szokta ünnepelni, ahol általában a téli hónapokat is tölti. Talán ezért is kérhették ki a véleményét a HIV-vírus afrikai helyzete és a szexuális védekezés témakörében 2001-ben egy tévéműsorban.

Ott azt nyilatkozta, hogy azért halnak meg a kontinensen annyian AIDS-ben, mert a feketék túl sokat szexelnek, a forró klíma és a lenge ruházat is az oka lehet szerinte, hogy ennyire népszerű időtöltés ez ott. A botrányt okozó kijelentést 2023-ban igyekezte helyre tenni a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, ahol tagadta, hogy rasszista lenne, sőt állítólag sokkal jobban is kedveli az afroamerikaiakat és az afrikaiakat a fehéreknél a humoruk miatt, és kedvesebbnek is tartja őket.

A család végül 1970-ben települt haza Németországba, az arisztokrata lány pedig 1980-ban hozzá is ment a 34 évvel idősebb, csupán egy évvel korábban megismert, nyíltan biszexuális Johannes von Thurn und Taxis herceghez, akitől két lánya és egy fia született. Az első gyermek születése után alapozta meg hírnevét mint bulikirálynő a nemzetközi, divatos társasági életben. Extravagáns öltözékei és excentrikus hajviselete belépőt jelentett a képes magazinokba a monogramja és robbanékony természete miatt csak TNT-hercegné ragadványnevet kapó fiatalasszonynak. Ő lett a fényűző, dekadens 80-as évek egyik szimbóluma, ahogy Paco Rabanne vagy Thierry Mugler ruhákban, szivárványszínű, égnek meredő frizurával Andy Warhollal és Madonnával mulat.

1990-ben férje azonban váratlanul elhunyt szívelégtelenségben, tetemes adósságot, a több mint 500 szobás regensburgi kastélyt és vállalkozásokat hagyva fiatal neje gondjaira, aki – hiába lett nyolcévesen a Forbes által a világ legfiatalabb milliárdosának tartott Albert fia időközben nagykorú és így hivatalosan a családfő – a mai napig is irányítja gazdaságilag a bankokat, kastélyokat, ipari érdekeltségeket és egy sörfőzdét is magában foglaló Thurn und Taxis-birodalmat, immár 3 milliárd euróra hizlalva az eredetileg a Német-Római Császárság postaszolgálatának irányításával megalapozott vagyont.

Persze, nehéz évek vannak emögött. Hogy a család talpon tudjon maradni annak idején, és ki tudják fizetni a kastély után kirótt 45 millió márkás örökösödési adót, sok családi értéktárgyat és műalkotást pénzzé kellett tenniük a Sotheby's aukciósház segítségével vagy átadniuk Bajorország számára. Azt is ki kellett találni, hogyan termeli majd ki a költségeit a londoni Buckingham-palotánál is nagyobb, regensburgi St. Emmeram-kastély, amelyben még mindig él a család.

Az épület (rendezvényre is bérelhető) reprezentatív termeinek megnyitása a köz előtt, továbbá a karácsonyi vásár vagy a nyári zenei fesztivál lett erre a megoldás. Ez utóbbinak a díszvendége 2012-ben egyébként Orbán Viktor volt, akit Lévai Anikó és Lázár János akkori miniszterelnökséget vezető miniszter kísért el. Gloria hercegné magyarul köszöntötte a kormányfőt, és olyan hősnek nevezte, aki a szabadságba vezeti a népét, majd tiszteletére eljátszatta a magyar himnuszt, amelyet a 3000 jegyet váltó vendége állva hallgatott – már aki tiltakozásképp nem maradt ülve.

A meghökkentő frizurákat felváltották a botrányos kijelentések

A magyar miniszterelnökkel legutóbb nyilvánosan a 2024 áprilisában Brüsszelben megrendezett Nemzeti Konzervatív Konferencián (NatCon) kerültek egy platformra, ahol a hercegné „Fenyegetések a hitre és családra” címmel tartott előadást, amely során olyan állítások hangzottak el a szájából, minthogy ma már csak a homoszexuálisok akarnak házasodni, és a heteroszexuálisok gyerekvállalás helyett inkább házi kedvenceket tartanak, mert kevesebb velük a gond. Bírálta az európai vezetőket, hogy „finanszírozzák a saját utódaink meggyilkolását”, jó ellenpéldaként pedig Magyarországot említette, amely „szignifikánsan növelte reprodukciós rátáját”.

Szembeállítva a német helyzettel, méltatta a magyar családpolitikát, ahol „nem lehetetlen egy több mint kétgyermekes családnak kifizetni az albérletet”.

Véleménye szerint amit az európai vezetők tesznek, rasszizmus a saját népeikkel szemben, amelyet a nihilista ideológia, Nietzsche, Sartre és más filozófusok gondolatai, Marx és Engels, valamint az 1789-es francia forradalom eszméi táplálnak. Beszédét azzal zárta, hogy a három nagy monoteista vallásnak össze kellene fognia, hogy legyőzzék a nihilista ateizmust, ami szerinte megoldaná a kontinens munkaerőhiányát, így a migrációt is jelentősen mérsékelné. 2015-ben Thurn und Taxis ugyanis azt mondta a németországi menekültválságról, hogy szerinte az a harmadik világháború előhírnöke.

De értekezett a Katarban megrendezett futball-világbajnokság margóján a közel-keleti melegek helyzetéről is. Véleménye szerint az arab olajmonarchiákban élő homoszexuálisok tisztességes emberek, akik vallási okokból fakadóan diszkréten kezelik a szexuális irányultságukat, de ilyenek persze Európában is vannak, akik csak a hálószoba négy fala közt élik ezt meg. Mindezek után 2023-ban a regensburgi művészeti élet 100 képviselője nyílt levélben hirdetett bojkottot a hercegné pártfogásával működő Regensburgi Kastélyfesztivál ellen. Továbbá a Regensburgi Energia- és Vízművek is bejelentette, hogy megszünteti anyagi támogatását és a BMW is visszalépett attól, hogy főszponzora legyen az eseménynek. A hercegné a szólásszabadsággal védekezett, nem tartja magát ugyanis homofóbnak.

Természetesen ezeknek a vádaknak semmi közük a valósághoz. Aki megkérdőjelezi az uralkodó narratívákat, azt megpróbálják ellehetetleníteni. Sikerült megkérdőjeleznem a woke-politikát. Inkább legyek felháborító, mint figyelmen kívül hagyott.

Hogy a melegség kérdése a hercegnét korábban valóban mennyire nem feszélyezte, arra kiváló példa, hogy férje a 60. születésnapjára egy olyan tortát kapott tőle, amelyet 60 darab marcipánpénisz díszített.

Ferenc pápa sem volt elég jó katolikus a szemében

Az özvegy hercegné vallási nézeteinek hangsúlyosabb artikulálása, illetve befolyásának növekedése az ultrakonzervatív katolikus értékrendet követő irányzatban a 2000-es évek elejére tehető. Férje halála után a hercegné szoros kapcsolatba került a katolikus egyház felső köreivel, már pápává választása előtt jó barátságot ápolt például a szintúgy német Joseph Ratzinger bíborossal. A szóbeszéd szerint a Thurn und Taxis család lelki vezetője pedig nem más lett, mint Ferenc pápa nagy kritikusa, a Trump-párti, amerikai Raymond Burke bíboros, akinek neve a katolikus egyház ultrakonzervatív irányával forrt össze, amelynek legfőbb célja a szekularizmus visszaszorítása.

De barátságot ápol Dominic Legge domonkos szerzetessel is, akit J. D. Vance, az Egyesült Államok jelenlegi alelnöke is többször úgy említett, mint egyik legfontosabb szellemi vezetőjét. Gloria hercegné híresen jó viszonyban van továbbá az ultrakonzervatív német katolikus vezetővel, Gerhard Müller bíborossal, volt regensburgi püspökkel, akit egyszer úgy jellemzett, hogy a „katolikus egyház Donald Trumpja”.

2019 ezen a fronton mozgalmas év volt a főnemesasszonynak. Márciusban ő volt ugyanis az ultrakonzervatív keresztények veronai találkozójának a szóvivője, ami ellen hatalmas tiltakozás zajlott és még a Vatikán is elhatárolódott a rendezvénytől. Októberben Thurn und Taxis azt nyilatkozta, hogy Trump megállította az abortuszipart az USA-ban, hiába élünk a „halál és az ölés kultúrájában”. Az általa csak „öreg apókának” hívott Biden elleni washingtoni beszédében egyenesen azt állította, hogy a választás tétje az istentisztelethez való jog – az ultrakonzervatívok ugyanis sem a hívő katolikus Bident, sem Nancy Pelosi volt házelnököt nem tekintik rendes katolikusnak.

Ugyanezen az utazáson Gloria hercegné találkozott és közös fotón is szerepel Samuel Alito és Brett Kavanaugh legfelsőbb bírákkal, Müller bíborossal, valamint Brian Brownnal, az LGBTQ+ ellenes National Organization for Marriage (NOM) akkori vezetőjével. A NOM ekkor épp aktívan lobbizott a bíróságnál melegjogokat érintő ügyekben, a hercegné pedig nem tagadja, hogy nem támogatja a melegházasság intézményét. Novemberben pedig aláírta a petíciót, amely Ferenc pápát bálványimádás miatt nyilvános bűnbánatra szólította fel – később ezt azonban visszavonta.

Az erős mondatok 2020-ban sem apadtak azonban el! A koronavírus-járványért az Ördögöt tette felelőssé, de megkapták tőle a protestáns egyházak is a magukét, szerinte ugyanis ezek ma már csak politikai egyesülések némi meditációs komponenssel. Igaz, a Ferenc pápa-féle katolikus egyházzal sem finomkodott, ami szerinte kezd úgy kinézni, mint egy ENSZ-kompatibilis civilszervezet. Zaklatásnak ítélte az istentiszteletek COVID miatti korlátozását, véleménye szerint a legtöbb templom ugyanis elég nagy a gyülekezés engedélyezéséhez. Kritizálta így a Német Püspöki Konferenciát is, amely támogatta az istentiszteletek lemondását a fertőzés megállítása érdekében.

De a fogamzásgátlás ellen is rendre kikel, egy interjúban ellenezte a német iskolákba kihelyezendő óvszerautomatákat, szerinte ugyanis ezeknek ott ugyanúgy nincs helyük, mint a cigaretta- vagy „hasisautomatáknak”, szexelés helyett pedig teniszt javasol a fiataloknak. Véleménye szerint a szex (és a vásárlás) túl jó nyugtatószerek, ezért a vallás már egyszerűen nem kap helyet a szükségletek sorában.

A hercegné vendégei megosztják a németeket

Talán a legnagyobb sajtóvisszhangot a Breitbart volt szerkesztőjének és Trump egyik stratégájának, Steve Bannonnak az úgynevezett „gladiátoriskolája” kapta, amelyet „kulturális harcosoknak”, azaz ultakonzervatívoknak szerveznek egy római kolostorban. De állítólag Gloria hercegné felajánlotta a kastélyát nyári iskolahelyszín gyanánt a növendékeknek – ezt ő azonban tagadta a New York Timesnak, ahogy azt is, hogy pénzzel támogatná a szervezetet.

Az AfD párt tagjai rendre megfordulnak az otthonában, nem egy ízben lett belőle országos botrány, hogy Gloria hercegné milyen társaságnak ad éppen estélyt. Nagy felháborodást váltott például ki, hogy meghívta az AfD politikusát, Maximilian Kraht a zenei fesztiválra és vacsorára is, állítólag több vendég nem is volt hajlandó egy asztalhoz ülni vele. Krah – aki a modern katolicizmust elutasító X. Szent Piusz Társaság szimpatizánsa és korábbi munkatársa – a la Repubblica olasz napilapnak adott interjújában ugyanis azt találta mondani, hogy nem minden SS-tag tekinthető bűnözőnek. Emiatt aztán kénytelen is volt lemondani AfD-s vezetői tisztségéről.

Az AfD-n belül Krah a legszélsőségesebb irányzathoz tartozik, amelyet azóta formálisan fel is oszlattak. Gloria hercegné szerint azonban Krah nem szélsőséges, ezt mi sem bizonyítja jobban a barátságuknál. Véleménye szerint a pártok aggódnak, mert az AfD annyi embert meg tud szólítani, és csupán ezért bélyegzik őket igazságtalanul nácinak. De kastélyában adott már jótékonysági vacsorát is Hans-Georg Maaßen javára, akinek jogi költségeire gyűjtöttek, mert a CDU kizárási eljárást indított ellene.

Az eseményen részt vett többek között Gernot Mörig is, aki évtizedek óta aktív a szélsőjobboldalon, és 2023 novemberében Potsdamban egy olyan tervet vitatott meg az AfD, a CDU és a Werteunion pártok tagjaival, valamint ismert neonácikkal, amely milliós számban telepített volna ki migránsokat az országból. A hercegné itt azzal védekezett, hogy nem ő állította össze a vacsora vendéglistáját. Mindezek hatására 2023-ban és 2024-ben is többször tüntettek a kastély előtt a „Gloria megállítása – jobboldali hálózatok felszámolása” mottóval. A hercegné azonban kikéri magának a gyanúsítást, hogy szélsőjobboldali lenne: „A németek oldalán állok”.



(Borítókép: Gloria von Thurn und Taxis özvegy hercegné a 2024 nyarán megrendezett Regensburgi Kastélyfesztiválon a Thurn und Taxis hercegek rezidenciája, a St. Emmeram-palota előtt 2024. július 12-én. Fotó: Armin Weigel/picture alliance via Getty Images)