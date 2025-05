Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka részt vettek a Red Bull Four 2 Score labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában, ahol a rajongók találkozhattak velük, és észrevehették a focista feleségének gömbölyödő pocakját.

Szombaton rendezték meg a kispályás futballtorna országos döntőjét, amin Szoboszlai gyerekkori barátai is részt vettek. Nem egyedül érkezett Budapestre, ugyanis várandós felesége, Buzsik Borka is vele tartott, akinek mindenki láthatta egyre gömbölyödő hasát, és képeket is készíthettek velük – vette észre a Blikk.

A Mandiner beszámolója szerint Szoboszlai a negyeddöntők előtt egy rövid interjút is adott a helyi műsorközlőknek, akiknek elmondta, hogy hat napja folyamatosan tart a bajnoki cím ünneplése, és „amíg nem megyek a válogatottba, addig folytatom is”. Kiderült az is, hogy június végén utazik vissza Angliába.

Hangsúlyozta, reméli, jövőre olyan szezonjuk lesz, hogy „nem fogok tudni itt lenni, mert a BL-döntőben kell szerepelnem”. Megkérdezték, hogy melyik volt pályafutása kedvenc BL-pillanata:

A debütálásomat mondanám a legmeghatározóbb BL-szereplésemnek

– mesélte a Liverpool középpályása.

Szoboszlai barátai Dominaters néven játszanak a Red Bull Four 2 Score tornán, és elárulta, hogy instrukciókat is ad nekik amellett, hogy szurkolnak a feleségével. „Furcsa a másik oldalon lenni, nem nagyon vagyok hozzászokva, hogy a pálya mellől kelljen néznem a meccset, kivéve, amikor a kispadon ülök néha” – mondta Dominik.

Egyelőre nem tudja elképzelni, hogy edzősködéssel foglalkozzon, de „ki tudja, még az is lehet, az lesz a vége” – fogalmazott.