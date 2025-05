Hiába egyre népszerűbb ez az ország, minden magyart óva intenek a beutazás előtt

Miközben a Közel-Kelet egyik legzárkózottabb országa soha nem látott sebességgel nyitja meg kapuit a turisták előtt, egyre több európai – köztük magyar – utazó kíváncsi arra, vajon valóban „új Dubaj” születik-e Szaúd-Arábiában. Az ország egzotikus látványosságai, luxusszállodái és gazdag kultúrája egyedülálló élményt ígérnek, ám a szigorú vallási és társadalmi szabályok miatt az utazás jóval több előzetes felkészülést igényel, mint egy hagyományos nyaralás. Most összefoglaltuk, mire kell figyelni európaiként – így magyarként is –, ha ebbe a még mindig mélyen vallásos arab országba utazunk.

Szaúd-Arábia hosszú évtizedekig szinte teljesen zárva volt a világ turistái előtt, most azonban gyors ütemben változik: a koronaherceg, Mohamed bin Szalmán asz-Szaúd vezetésével 2019-ben megkezdődött az ország nyitása a nemzetközi turizmus felé. Azóta hatalmas összegeket fordítanak arra, hogy vonzó célponttá váljanak a külföldiek szemében – legyen szó kulturális örökségről, természetes szépségekről vagy luxusszállodákról. Egyre többen emlegetik Szaúd-Arábiát „az új Dubajként”, és valóban, AlUla ősi romjai, a Hegra vagy Madáin Szálih néven ismert UNESCO világörökségi régészeti helyszín, a Vörös-tenger partjának egzotikus üdülőhelyei, valamint Rijád és Dzsidda kulturális élete komoly vonzerőt jelentenek.

A nagy nemzetközi szállodaláncok – mint a Four Seasons, a Shangri-La vagy a Mandarin Oriental – sorra nyitják meg új, fényűző egységeiket az országban. Ehhez adódnak hozzá a sportesemények, mint a Formula–1, vagy a nagyszabású bokszmérkőzések, amelyek szintén vonzzák a látogatókat, de a szaúdi labdarúgó-bajnokság is felkerült a világ sporttérképére Cristiano Ronaldo érkezése óta. A fejlődés ütemét jól mutatja, hogy 2024-ben már 30 millió külföldi turista járt az országban, ami óriási ugrás a két évvel korábbi 16 millióhoz képest.

Magyar és európai szemmel nézve azonban felmerül a kérdés: valóban olyan egyszerű és problémamentes Szaúd-Arábiába utazni, mint egy másik arab országba, például az Egyesült Arab Emírségekbe? A válasz: nem egészen.

A növekvő luxus ellenére konzervatív, mélyen vallásos ország

Bár a turizmus gyorsan fejlődik, Szaúd-Arábia továbbra is egy konzervatív, szigorúan vallásos állam, amelyben a nyilvános viselkedést, az öltözködést és az erkölcsi normákat szigorúan szabályozzák. Nőként például a legfontosabb tudnivaló, hogy az öltözetnek el kell takarnia a vállakat, a karokat és a lábakat, ezt pedig a turistáknak is érdemes betartaniuk. A városokban – főként Rijádban vagy Dzsidda új negyedeiben – a fejkendő viselése ugyan már nem kötelező, és a helyiek is lazább öltözködést engednek meg, ám vidéken, különösen vallási szempontból érzékenyebb térségekben továbbra is elvárás az abaja viselése és a haj elfedése.

Fürdőruhát csak bizonyos, erre kijelölt, privát hotelmedencéknél vagy partszakaszokon lehet viselni, de még ott is előfordulhat, hogy a személyzet arra kéri a vendéget, hogy fürdés után takarja el magát. A férfiak számára a szabályok jóval enyhébbek, ám a vállat szabadon hagyó vagy a térd fölé érő ruházat utcai viseletként nálunk sem illendő.

Az alkoholfogyasztásra vonatkozóan nincs kivétel: az országban teljes tiltás van érvényben. Ez nemcsak az éttermekre és bárokra vonatkozik, hanem még a nemzeti légitársaság, a Saudia Airlines fedélzetén sem szolgálnak fel alkoholt. A Magyarországról utazók számára érdemes észben tartani, hogy aki más légitársasággal utazik, természetesen fogyaszthat alkoholt útközben, de fontos, hogy senki se érkezzen meg ittasan, mert

a nyilvános ittasságból vagy bármilyen rendbontásból könnyen komoly rendőrségi ügy lehet.

Ezzel együtt Szaúd-Arábia kifejezetten biztonságos ország: a bűnözési ráta rendkívül alacsony, a közbiztonság kiváló. A hatóságok ugyanakkor komolyan veszik a törvényeket, ezért a helyi kultúra és jogrend iránti tisztelet nem választás kérdése, hanem elvárás.

A melegek kizárva, de a hőség garantált

Az Európából és a nyugati világból utazóknak különösen figyelniük kell arra, hogy az országban a homoszexualitás továbbra is illegális, és az erre vonatkozó törvények kifejezetten szigorúak. Bár a szállodák nem kérdeznek rá a vendégek párkapcsolati státuszára, és a nem házas párok is megszállhatnak egy szobában, bármilyen nyilvános gyengédség a kézfogáson túl már illetlennek minősül, így a hatalmas csókcsatákat mindenki tartogassa a négy fal közé. A kulturális érzékenység, az alkalmazkodás és az önuralom tehát alapvető követelmények egy európai látogató számára.

A legideálisabb időszak az országba való utazásra a tél, ugyanis januárban a hőmérséklet 18-20 Celsius-fok körül alakul, míg nyáron, főként július–augusztusban a forróság elérheti az 50 fokot is, ami miatt sok üzlet a legmelegebb órákban zárva tart. A helyi gasztronómia gazdag és ízes: a kabsa, a shawarma vagy a baba ganoush kihagyhatatlan, akárcsak a kardamomos kávé vagy éppen a friss gránátalmalé.

Az ország lakói általában barátságosak, vendégszeretők és kíváncsiak a külföldiekre – különösen, ha tisztelettel és érdeklődéssel közelítünk hozzájuk.

A turisták számára nyitott mecseteket szívesen bemutatják, bár nem árt előre tájékozódni, és kerülni a pénteki napot, ami az iszlám vallásban a legszentebb.

A fizetőeszköz a szaúdi riál (1 szaúdi riál kb. 95 forint), de a legtöbb helyen elfogadják a bankkártyát is. Ha valaki szervezetten szeretne utazni, több nemzetközi utazási iroda kínál akár kéthetes, akár rövidebb, luxuskategóriás körutakat is, amelyek során a helyi idegenvezetők segítségével lehet megismerni az ország történelmét, vallását és természeti kincseit. Persze ehhez azért jóval nagyobb büdzsé szükséges, mint az általunk megszokott fapados európai utakhoz...

A konzuli szolgálat óva int

Szaúd-Arábia sokáig rejtőzködött a világ elől, de a turizmus 2019-es megnyitása óta egyre több külföldi utazó fedezi fel a királyság egzotikus tájait, ősi kultúráját és a modern városok futurisztikus látképét. Ugyanakkor a konzuli szolgálat friss tájékoztatása szerint az ország látogatása komoly elővigyázatosságot igényel – nem csupán a kulturális különbségek, hanem a biztonsági helyzet miatt is. Nézzük, mit érdemes tudni, mielőtt becsomagoljuk a bőröndöt!

Szaúd-Arábia jelenleg a konzuli szolgálat tájékoztatása szerint a III. biztonsági kategóriába tartozik, vagyis a „fokozott óvatossággal látogatható országok” listáján szerepel. Ez azt jelenti, hogy bár a fővárosban, Rijádban vagy a Vörös-tenger partján elterülő Dzsiddában viszonylag stabil a helyzet, az ország déli és délkeleti térségeiben – különösen Jazan (Dzsazán), Abha (Nasir) és Najran régióiban – komoly biztonsági kockázattal kell számolni. Ezek a területek már a II. kategóriába tartoznak, ahová csak halaszthatatlan ügyben javasolt utazni.

Különösen veszélyes a Jemenhez közeli határvidék: a határtól számított 10 km-es sávba tilos belépni, a 30–80 km-es körzet pedig még saját felelősségre sem ajánlott. Az arab koalíciós erők – melyeket Szaúd-Arábia vezet – jemeni katonai beavatkozásai miatt itt gyakoriak a fegyveres incidensek, átlövések, útzárak, időszakos tengeri zárlatok és légtérkorlátozások. A jazani repülőtér forgalmát ezekben az időszakokban le is állítják. Nem csupán a határ menti területek vannak kitéve támadásoknak: a jemeni felkelők által kilőtt rakéták és drónok időről időre Mekka és Rijád tartományait is elérik. Ezek nem ritkán polgári célpontokat – repülőtereket, ipari létesítményeket – vesznek célba. A robbanások mellett a levegőben megsemmisített fegyverek törmelékei is sérüléseket okozhatnak.

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata ezért azt javasolja, hogy

a látogatók kerüljék a tömegrendezvényeket, figyeljék a helyi híradásokat és a hivatalos biztonsági riasztásokat is.

A biztonságot mindezek ellenére meglehetősen komolyan veszik. Az ország egész területén megszokott, hogy a bevásárlóközpontokba, közintézményekbe reptéri biztonsági szintű ellenőrzéseken kell átesni: fémdetektoros kapu, táskavizsgálat és nemenként elkülönített személyes motozás is előfordulhat. Bár az általános közbiztonság javult, egyes városokban – különösen nagyobb központokban – előfordulnak terrorellenes rendőri műveletek lezárásokkal és ellenőrzésekkel. Fontos figyelmeztetés, hogy a tiltott területekre való belépés – például az északi határvidéken vagy a jemeni határnál – komoly következményekkel jár: akár 30 hónapig terjedő szabadságvesztésre és pénzbírságra is számíthat, aki megszegi ezt a szabályt.

A keleti Sharqia tartományban és Qatif, Awwamiyah, valamint Saihat városaiban a szektás feszültségek miatt csak indokolt esetben, helyi kísérettel ajánlott a tartózkodás, különösen a nem muszlimok számára. Ugyanez érvényes a vallási szempontból konzervatív Qassim és Buraidah térségekre is. Fontos vallási korlát még, hogy Mekka városát kizárólag muszlimok látogathatják. Medinába ugyan beléphetnek nem muszlimok is, de a Próféta Mecsetének közvetlen környékét – az elkerített szent zónát – továbbra is kizárólag a hívek látogathatják.

A vízumot, az útlevelet és a biztosítást is intézzük el!

Magyar állampolgárok érvényes útlevél birtokában utazhatnak be Szaúd-Arábiába – az útlevélnek legalább hat hónapig érvényesnek kell lennie a belépéstől számítva. Minden 6 év feletti látogatónak biometrikus adatokat (ujjlenyomat) kell adnia a szaúdi hatóságok részére – ez rendszerint az érkezés után, a repülőtéren történik.

A turisták számára 2019 óta elérhető az e-vízum, amely online igényelhető a hivatalos portálon keresztül. A vízum egy évig érvényes lehet, többszöri belépésre jogosít és összesen legfeljebb 90 napos tartózkodást tesz lehetővé évente. Legnagyobb előnye, hogy az e-vízum díja tartalmazza a kötelező sürgősségi egészségbiztosítást is. Fontos tudni, hogy az e-vízum nem hosszabbítható meg, és ha lejár, el kell hagyni az országot, majd új vízumot kell igényelni. A túltartózkodásért napi 100 szaúdi riál (9500 forint) büntetés jár. Az e-vízum mellett lehetőség van az érkezéskor is vízumkérelemre négy nemzetközi repülőtéren: Dzsidda, Rijád, Dammam és Medina légikikötőiben, ahol automata rendszerek segítik az ügyintézést.

A szaúdi egészségügyi ellátás magas színvonalú, ám külföldiek számára teljes mértékben térítésköteles.

A biztosítás nélküli utazók még nem sürgősségi esetben is csak az ellátás előzetes kifizetése után számíthatnak segítségre.

Ezért javasolt az e-vízummal vásárolt, alap sürgősségi biztosítás mellett egy teljes körű nemzetközi egészségbiztosítás megkötése is, különösen, ha az utazás hosszabb vagy az utazó krónikus betegséggel él.

Szaúd-Arábiában nincs kiépített tömegközlekedés, így a helyiek és a látogatók is taxit, autóbérlést (nemzetközi jogosítvánnyal) vagy helyi sofőrös szolgáltatásokat (például Uber, Careem) vesznek igénybe. A közúti infrastruktúra fejlett, autópályák hálózzák be a főbb városokat, amelyeken egyelőre nincs autópályadíj. Jó hír, hogy 2018 óta a nők is vezethetnek, de ha valaki három hónapnál tovább tartózkodik az országban, kötelező helyi jogosítványt kiváltania. Ennek feltétele többek között a szponzori kérelem, a vércsoport-meghatározás, szemészeti vizsgálat és a gyakorlati vizsga is.

