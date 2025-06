Novak Djokovics montenegrói luxusvillákról egyezkedik, ami nem tetszik a volt királyi családnak

A világklasszis szerb teniszező az Aman luxusszállodalánc – melynek 2023 óta nemzetközi nagykövete – megbízásából kezdett tárgyalásokat a montenegrói miniszterelnökkel, hogy elsimítson egy több éve zajló üzleti vitát, amely jelentős bevételkiesést okoz mindkét félnek. A budvai Riviérán lévő Sveti Stefan luxushotel-komplexum évek óta zárva tart, a vegyesvállalat működését ugyanis – véleményük szerint – ellehetetlenítette a helyi lakosság amiatti tiltakozása, hogy az ultraluxus-szálloda kisajátította az ország legszebb strandjának is nevezett partszakaszt. A hotelüzemeltető és a társtulajdonos a bezárás mellett döntött, amiért a montenegrói állam beperelte a londoni bíróságon üzleti partnerét, amire válaszul az egy 40 milliárd forintos számlát nyújtott be a délszláv országnak. A hadakozást a partvonalról pedig a trónfosztott jugoszláv királyi család is figyeli, akik úgy érzik, az ő jogosan visszakövetelt tulajdonukról megy most itt a vita.

Novak Djokovics eltökélt célja, hogy leveteti a lakatot Sveti Stefanról, az ultraluxus Aman szállodalánc felkérésére el is kezdett lobbizni ezért Milojko Spajić montenegrói miniszterelnöknél. A megbeszélés után a sztárteniszező azt nyilatkozta, hogy reméli, most már hamarosan megoldódik a 2021-ben, pont a főszezont megelőzően kirobbant probléma, hiszen nagyon szomorú lenne, ha az Aman hotelmárka eltűnne a balkáni országból.

Az Aman a világ legismertebb és legelismertebb szállodalánca. Úgy tudom, 2006-ban jelentek meg Montenegróban, és sok külföldi befektetőt vonzottak be, akik később más projektekbe is invesztáltak, például a Luštica-öbölben, Porto Montenegróban és Portonoviban. 2014-ben itt, Sveti Stefanban házasodtam meg, és ezek az emlékeim Montenegróról a legszebbek. Számomra tényleg szomorú, hogy a helyzet már négy éve változatlan. Amikor elkezdődött ez az egész, illetve amikor az Aman Sveti Stefan bezárt, próbáltam kideríteni, mi az oka, és hogyan tudnék segíteni. Akkor még nem voltak meg a feltételek ahhoz, hogy a nevemet, helyzetemet és befolyásomat használjam a megoldás előmozdítására

– nyilatkozta az országba feleségével, Jelenával gyakran visszalátogató sportoló a Viljesti montenegrói napilapnak.

Az Aman Resorts márka tulajdonosa a Naomi Campbell szupermodell expárjaként is elhíresült Vlagyiszláv Doronyin orosz ingatlanmágnás, a helyi üzemeltetéssel őket az Adriatic Properties bízta meg. A cég Petrosz Sztatisz görög üzletemberé, aki 30 éves bérleti szerződést kötött az Adriai-tengerbe nyúló városkát illetően, a projektbe a montenegrói állammal együtt vágott bele, amely 58,6 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az üzletben. (Az üzletembernek olyan érdekeltségei vannak még, mint a montenegrói Nobu Beach.) Novak Djokovicsnak a nosztalgiázás mellett azonban anyagi érdeke is, hogy a gazdagok szerte a világról ismét ki tudják itt fizetni a napi 1000 euró körüli szobaárat, mivel be szeretné fektetni megtakarításának egy részét a tulajdonoscégbe.

Amire szükség is lenne, mivel az évek alatt tetemes adósságok halmozódtak fel, lényegében így a külön erre a projektre indított, állami többségi tulajdonban lévő cégek csődközelbe kerültek annak köszönhetően, hogy Sztatisz évek óta nem fizeti a bérleti díjakat az államnak. Ami egészen egyszerűen irreálisan hangzik, ha tudjuk, hogy Sveti Stefan Montenegró gyöngyszeme, és hogy az Aman hotelben megszállni egyeseknél szinte vallás, és a legközelebb ilyen Velencében vagy a Peloponnészoszi-félszigeten van – amíg Ivanka Trumpék ilyen hotelje meg nem nyílik az albániai Sazan-szigeten.

Nem kértek a helyiek abból, hogy csak a milliomosoké legyen a tengerpart

Az Aman Sveti Stefan tulajdonképpen két nagy egységből áll, az egyik ebből a középkor végén, a másik meg a 20. század elején épült. A szárazfölddel egy földnyelven keresztül kapcsolódó Sveti Stefan-szigetet Szent István vértanúról nevezte el az itt megtelepedő paštrović törzs, akik egy török gályáról rabolt kincsből építették fel a 2010-ben luxusapartmanokként újjászülető, terméskő házaikat. A 20. század elején már csak kb. 30 család élt itt, akiket 1955-ben kitelepítettek a közigazgatásilag Budvához tartozó település újabb részébe, a kommunista párt ugyanis egy elegáns üdülőhelyet akart itt létrehozni kaszinókkal, ahol a pártelit ki tudja pihenni a fáradalmakat.

Az Aman luxushotel végül is ezt a koncepciót vitte tovább annyival kiegészítve, hogy hozzácsapták a sziget melletti partszakaszt, a Királyné strandot, ami egészen a Miločer-villáig tart, amely az egykori Jugoszláv Királyság uralkodócsaládjának, a Karagyorgyevics-dinasztiának volt a nyári rezidenciája.

Egészen pontosan a családba román királyi hercegnőként beházasodó Mária királyné személyes tulajdona, aki a telekvásárlást és az építkezést is magánvagyonából finanszírozta, ezt a család dokumentumokkal tudja alátámasztani.

2014-ben a belgrádi bíróság rehabilitálta a királynét, akinek a kommunisták 1947-ben jogellenesen vették el állampolgárságát és ingatlanjait, így a döntés értelmében a Szerbiában lévő villák visszajártak a családnak, beleértve a belgrádi montenegrói nagykövetség épületét is.

A család ezzel az épülettel pont ugyanezt szeretné elérni a montenegrói jogrendszerben, és az ominózus, telekhez tartozó partszakaszra is bejelentették az igényüket először 2005-ben, majd 2012-ben és 2014-ben, legutóbb pedig 2021-ben. Ez azonban kényes kérdés, mert a helyi lakosok szemében ez maga a vörös posztó. A Királyné strand évtizedekig volt zárva a nyilvánosság számára az Aman megjelenése előtt is, kizárólag a politikai elitnek volt fenntartva – később a villát maga Tito használta egyik nyaralójaként.

2021-ben elégelték meg azt a lakosok, hogy a kommunistákat most meg a szupergazdagok váltották fel, így ledöntötték a kerítést, erre reagálva a tengerparti területek kezeléséért felelős közvállalat elrendelte annak végleges eltávolítását, szabaddá téve a Miločer-villa parkját és partszakaszát bárki számára. Az incidens után az Adriatic Properties állami garanciát kért, hogy hasonló eset nem történik meg újra, de ezt nem kapta meg, így az Aman Resortscal egyetértésben bezárta a hotelt arra hivatkozva, hogy nem tudják garantálni jómódú vendégeik számára a privát szférát a strandon.

Talán születik végre kompromisszumos megoldás

Mivel a hotelfejlesztésben szereplő egyik befektető cég brit bejegyzésű, Montenegró a bezárásra reagálva, szerződésszegésre hivatkozva eljárást kezdeményezett a londoni bíróságon, mire válaszul az Adriatic Properties 100 millió eurós kártérítést követelt az államtól az elszenvedett veszteségek kompenzációja gyanánt. Annak ellenére, hogy többször is szó volt az elmúlt években egy esetleges megállapodásról, az üdülőhely immár negyedik éve zárva van. Állítólag a görög vállalkozó cége azonban most aláírt egy egyezséget, amit elküldött véleményezésre a montenegrói kormánynak.

Amennyiben a dokumentumot mindegyik fél elfogadja (Budva önkormányzata már jelezte is, hogy részükről rendben van), a kormányzati cégek, a minisztérium, valamint Sztatisz és partnerei közösen kötelesek lesznek kérvényezni a londoni bíróságnál az eljárás legalább hat hónapos felfüggesztését, ezen idő alatt kell végleges megegyezésre jutniuk az alábbiakban. Sajtóinformációk szerint Sztatisz vállalta, hogy a kormány beleegyezése nélkül nem ruházza át a bérleti jogot más cégre, illetve az idei évet leszámítva évente nyolc hónapig nyitva tartja a komplexumot. Az Aman Resorts azonban még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy a Királyné strandot és a Miločer park egy részét csak a szállóvendégek használhassák 8–21 óra közt, ezen időszakon kívül azonban bárkit beengednek.

Engedélyt szeretnének arra is, hogy kaput helyezzenek el a Sveti Stefan-szigetre vezető gyalogoshídon, azaz a hajdani faluba is kizárólag a vendégek léphetnek be, de naponta kétszer szervezett turistacsoportok látogathatnák a helyszínt, így a helyiek vallásgyakorlását sem akadályozzák a sziget kápolnáiban. Azonban félő, hogy ha meg is születik a megállapodás, nem kerül pont az ügy végére. Marko Carević, Budva korábbi polgármestere nyilvánosan is azt az álláspontot képviseli, és így korábban fel is szólította a kormányt, hogy szolgáltassa vissza a királyi családnak a villát és a 2,2 hektáros birtokot.

Carević felhívását azonban a kormánykoalíció pártjainak többsége, valamint az ellenzék is bírálta. „Mindenkinek lehetnek kívánságai, de ebben az országban az ilyen kérdésekben a bíróság dönt” – nyilatkozta Aleksa Bečić, a parlament elnöke. Montenegróban ugyanis ambivalens a dinasztia megítélése. Az eredetileg a Szerb Királyságban uralkodó Karagyorgyevicsekre egyes montenegróiak az I. világháborús osztrák–magyar megszállás alóli felszabadítóként és a szerb–montenegrói egység legfőbb előmozdítóiként tekintenek, míg mások őket okolják azért, hogy Montenegró 1918-ban közel egy évszázadra elveszítette függetlenségét. A montenegrói szerb ortodox egyház is véleményt formált az ügyben, felszólítva az államot, hogy vagy szolgáltassa vissza a kérvényezett ingatlanokat szerte az országban, vagy fizesse ki a kártérítést értük az egykori uralkodócsaládnak.



(Borítókép: Az 1918-ban épített Miločer-villa a montenegrói Sveti Stefanban. A jugoszláv királyi család egykori nyári rezidenciája ma az Aman luxusszállodalánc egyik épülete. Fotó: Leisa Tyler / Getty Images)