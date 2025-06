A poligámia már régóta a zulu kultúra része, a nemzet oroszlánjaként tisztelt, csupán ceremoniális szerepű, mégis roppant befolyásos uralkodó az ősi hagyományok őrzője, ami szerint márpedig a házasság és a többnejűség a király sikeres regnálásához nagyban hozzájárul. Ennek ellenére Misuzulu kaZwelithini király (50) mégis úgy döntött, bírósághoz fordul, hogy elváljon első feleségétől, Ntokozo kaMayisela királynétól (39). A pár 2009 augusztusában ismerkedett meg, polgári házasságkötésükre azonban csak 2021. május 6-án, egy nappal a király édesanyjának temetése előtt került sor. Sokak szerint a hosszan tartó kapcsolat hirtelen törvényesítése a trónviszálynak köszönhető, amely Goodwill Zwelithini király halála után ütötte fel a fejét gyermekei körében.

A zulu monarchiában egy ideje ugyanis már nem elsőszülöttség alapján lesz valakiből trónörökös, hanem az alkotmány értelmében a király jelöli ki. Viszont végrendeletében a trónt főfeleségére, Mantfombi Dlamini királynéra bízta, aki mindössze hét héttel élte túl elhunyt férjét, azonban mielőtt betegsége legyőzte volna, nem hirdette ki nyilvánosan a választottját. A király többi, más anyától származó gyermeke bíróságon támadta meg apjuk nyilatkozatát, melyen szerintük hamis volt az aláírás, azonban az ítélőszék végül is a három hónapos átmeneti gyászidőszakra régenssé kinevezett néhai főfeleség végrendelkezését ismerte el, amelyben az saját fiát választotta a trónra.

Mint fentebb említettük, a zulu kultúrában egy feleség tekintélyt ad, kivált, ha az ember 11 millió alattvalót szeretne vezetni. 2021. május 13-án így a király küldöttséget menesztett jövendőbelije otthonába, hogy a zulu házassági szokások szerint megtárgyalják és kifizessék a lobolát, a hozományt, amit itt a vőlegény ad a menyasszonyért – akit addigra már két gyermekkel is megajándékozott. A beszámolók szerint ez nyolc tehén és egymillió forintnak megfelelő dél-afrikai rand volt, ami nem tűnik valami soknak, de a zuluk közt a szarvasmarhának nagy értéke van. Azonban a menyegző pusztán a dél-afrikai állam előtt köttetett meg, hagyományos zulu szertartást nem rendeztek, ami itt most kardinális kérdés az osztozkodásnál.

Mindenki megdöbbent. Senki sem számított arra, hogy a király odáig megy, hogy válókeresetet nyújt be. A zulu kultúrában nincs válás. Nem illik elküldeni a feleséget. Ha egy házasság nem működik, a feleség továbbra is a királyi birtokon él. Külön helyet kap, nem lesz kapcsolata a királlyal, de őt és gyermekeit jól ellátják

– avatta be a BBC-t Gugu Mazibuko professzor, a dél-afrikai Johannesburgi Egyetem kutatója. A professzor megjegyezte, hogy történelmi feljegyzések szerint a 20. században egy zulu uralkodó már elvált az egyik hitvesétől, de ezt titokban tartották a válást övező tabu miatt.

Válás kihirdetve, esküvői meghívók kiküldve, frigy elhalasztva

Sok zulu király feleségéhez hasonlóan kaMayisela királyné is egyszerű családból származik egy kis bányászvárosból, a Dél-afrikai Köztársaság KwaZulu-Natal tartományából, azaz a szimbolikus Zulu Királyságból. Egy étterem kabaré-énekesnőjeként tűnt fel a régió legnagyobb településén, a világ egyik legveszélyesebb helyének tartott Durban városában, ott figyelt fel rá anno a trónesélyes herceg. Habár a király 2022 decemberi hivatalos koronázási ünnepségekor már nem ő volt az egyedüli feleség, mégis ő foglalt helyet mellette a trónon a dél-afrikai elnök vagy a szváziföldi király társaságában a tribünön, felsőbbrendű státusza a családban így a nép számára is nyilvánvalóvá vált.

Most azonban a király a bírósági iratokban azt állítja, hogy legalább egy éve nem élnek már együtt házastársként, kapcsolatuk pedig helyrehozhatatlanul megromlott. A királyi palota nem késlekedett túl sokat, a válási szándék decemberi kihirdetése után nem sokkal ki is küldték a meghívókat a király esküvőjére új menyasszonyával, Nomzamo Myenivel, ezt január végére tűzték ki. A menyasszony ára meg is lett fizetve, kaMayisela királyné azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és külön bírósági eljárást indított az esküvő megakadályozására, amit ennek következtében el is halasztottak.

Érvelése szerint a király a hivatalos köztársasági törvények alapján bigámiát követne el, ha előbb nem venné el őt hagyományos zulu módon is (ezzel növelve anyagi kilátásait a válásnál), ami eddig ugye elmaradt. A királyné azt állítja, férje nem tájékoztatta őt újbóli házasulási szándékáról, holott – mint Musa Xulu, a zulu kultúra egyik vezető szakértője a The Timesnak elmondta – a királynak minden feleség beleegyezését kérnie kell, mielőtt újabb házasságot kötne. A királyné a pietermaritzburgi Legfelsőbb Bíróságon elmondta, hogy véleménye szerint ez a házasság jogellenes lenne, és csak tovább mélyítené a feszültségeket az egyébként is trónutódlási válságban lévő királyi családban.

„A királlyal polgári házasságban élünk, ami jogilag kizárja, hogy bármelyikünk újraházasodjon, amíg ez a házasság érvényben van” – írta a királyi család véneihez intézett levelében, amelyben arra kérte őket, hogy avatkozzanak közbe a harmadik házasság ügyében. A királyné hangsúlyozta, hogy nem a hagyományokkal való szembefordulás miatt próbálja megakadályozni a harmadik házasságot, hanem épp ellenkezőleg, a zulu kultúra iránti tiszteletből, amelynek szeretné megőrizni ezáltal a méltóságát – írja a brit Tatler magazin. A bíró azonban elutasította keresetét azzal az indokkal, hogy korábban már beleegyezett abba, hogy férje más feleségeket is vegyen maga mellé.

2022-ben a király ugyanis feleségül vette a Szváziföldi Bank vezérigazgatóját, Nozizwe kaMulelát, aki politikailag kedvező házastársnak számít, lévén az ország határos a Zulu Királyságnak hívott dél-afrikai tartománnyal. A nép számára azonban nem világos, hogy egyáltalán tényleg összeházasodtak-e, mivel a befolyásos bankár egy ideje már nem jelenik meg fontos kulturális eseményeken – sokan úgy vélik, habár a lobola itt is rendezve lett, a zulu esketési rítus elmaradt. De a leendő, harmadik feleség sorsa is bizonytalan egyelőre, mivel a király január végén mégsem vette őt feleségül, annak ellenére, hogy a bíróság jóváhagyta végül is a házasságot – a zulu kultúrában márpedig egy elhalasztott esküvő általában nem valósul meg.

Myeni kisasszony azonban továbbra is megjelenik a király társaságában, egyes források máris királynéként hivatkoznak rá, ez komolyan utalhat így arra, hogy a válás lezárulta után mégis sor kerül a kézfogóra. Ám mivel ő is közrendű származású, nem rendelkezik értékes kapcsolatrendszerrel, és talán éppen ezért nyilatkozta a királyhoz közel álló forrás nemrég a helyi médiának, hogy van egy új leendő királyné is, Sihle Mdluli, aki egy dél-afrikai kisebbségi etnikai csoport királyi családjából származik, és aki akár a „Nemzet Anyja” címet is megkaphatja, ami a legmagasabb rangú házastársat illeti, akinek gyermekei lesznek ezáltal a legesélyesebbek a trónöröklésben.

A dél-afrikai kormány nagyon bőkezű, ha a zulu királyi családról van szó

A király nemcsak a magánéletét tekintve, de közéleti szerepében is elég kiszámíthatatlanul viselkedik. Például önmagát nevezte ki elnöknek és egyetlen vagyonkezelőnek egy pénzügyileg eléggé jövedelmező földbirtokkezelő alap élére, amelyet még a Dél-afrikai Köztársaság demokratizálódása előtt, vitatott módon hoztak létre, és mintegy 2,8 millió hektár földterület felett rendelkezik KwaZulu-Natal tartományban. Misuzulu király a többi igazgatót felfüggesztette azzal a váddal, hogy nem működnek vele együtt. Mindezt a kormány tanácsa ellenére tette, amely előre figyelmeztette, hogy alapítványi elnökként az alap működéséről jelentést kell tennie a parlament előtt, ami nem összeegyeztethető az alkotmányos monarchia szerepkörével.

A vita továbbra is megoldatlan, komoly fejfájást okozva a kormánynak, amely szeretné elkerülni a nyílt konfliktust a királlyal. Azt lehet tudni ugyan, hogy elhunyt apja 7 milliárd forintnyi vagyont hagyott örököseire a Forbes becslése alapján, a jelenlegi királynak azonban nincs nyilvánosan ismert vagyonnyilatkozata.

A zulu király fizetése egészen 2018-ig nem volt ismert, amikor is Goodwill Zwelithini néhai király felháborodásának adott hangot, amiért az állam megpróbálta átvenni a fentebb említett Ingonyama Trust földjeit.

Egy nyilvános beszédében ekkor árulta el, hogy mindössze havi 500 ezer forintnak megfelelő randot kap fizetés gyanánt, amit kevesel „egy olyan jelentős király esetében”, amilyen ő maga is, így ezt nyugodtan elveheti az állam, nem érdekli.

Jelenleg a királyi fizetés évi 24 millió forintnak megfelelő rand, amelyhez társul a királyi háztartás éves költségvetése, amely a koronavírus-járvány miatt ugyan egy kicsivel csökkent, de még így is közel 240 milliárd forint – írja a dél-afrikai IOL hírportál. A zulu uralkodót ugyanis gyakran éri kritika, valahányszor KwaZulu-Natal tartomány kormányzata bejelenti a királyi házra fordítandó költségvetést – ami az év végén további 11 százalékkal fog emelkedni. Egyes kritikusok – köztük más dél-afrikai királyok – azt állítják, hogy a zulu király több támogatást kap, mint más szimbolikus uralkodók az országban.

A Zulu Királyság persze mindig is rendelkezett egy akkora költségvetéssel, amely fedezi a zulu kulturális eseményeket, valamint a király és a királyi család olyan programjait, amelyek a társadalmi kohéziót erősítik. De ebből tartják fenn a hat királyi rezidenciát is a személyzettel, a pénz egy része a királynék juttatásaira és gyermekeik iskolai tandíjára megy el, de a király is ebből kapja a fizetését, sőt még az udvari dicsőítő énekes bére is ebből származik.

Misuzulu király azonban jelenleg a bíróság döntése értelmében nem is számít igazán királynak, mivel trónját továbbra is fenyegeti egyik féltestvére, Simakade Zulu herceg, az elhunyt király legidősebb fia, akinek támogatói azonban alulmaradtak Misuzulu szövetségeseivel szemben az utódlási tárgyalások során. Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök később kiadta így Misuzulu számára az elismerő oklevelet, amely megnyitotta az utat az állami támogatás előtt, a Simakade herceget preferálók azonban nem adták fel, a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak, hogy az nyilvánítsa érvénytelennek a király állami koronázását.

A pert megnyerték, a bíróság megállapította ugyanis, hogy Ramaphosa elnök megsértette a törvényt, mivel nem rendelt el vizsgálatot a Misuzulu trónra lépését kifogásoló panaszok ügyében, a jelenlegi helyzet azonban mégis fennmarad az ítélőtábla döntéséig. A fenti botrányok meggyengíthetik a király helyzetét, ha újabb trónviszályra kerül sor, bár Mazibuko professzor megjegyezte a BBC-nek, hogy a zulu koronáért mindig is kiélezett harc folyt, amit azonban manapság már nem a csatamezőn, hanem bírósági tárgyalótermekben vívnak.



(Borítókép: Misuzulu kaZwelithini zulu király és első felesége, Ntokozo kaMayisela királyné 2022. október 29-én a durbani Moses Mabhida Stadionban, a hagyományos koronázási ceremóniát követő állami elismerési nyilatkozat átadására szervezett ünnepségen)