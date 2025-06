Akkora hőség tombol a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, hogy a hőguta az új szuvenír

Athén, a nyugati civilizáció bölcsője, a filozófia, a demokrácia és az olimpiai eszmék szülőhelye ma egészen más kihívásokkal néz szembe. A mediterrán nyarak mindig is forrók voltak, de amit a görög főváros az utóbbi években tapasztal, már messze túlmutat a megszokotton: rekordhőmérsékletek, elviselhetetlen hőség, pusztító erdőtüzek és tömeges turistaáradat minden nyáron.

2024 nyarán Athén hivatalosan is Európa legforróbb fővárosa lett, a hőmérséklet gyakran meghaladta a 40 Celsius-fokot, különösen a turizmus csúcsszezonjában, júliusban és augusztusban. A legikonikusabb látványosságokat, köztük az Akropoliszt, többször is be kellett zárni a nap legforróbb időszakában, hogy megóvják a látogatókat és a dolgozókat a hőguta veszélyétől. És ez csak az ellentmondásosan perzselő jéghegy csúcsa.

A turizmusnak ára van

Athén idén rekordszámú, 10 millió turistát vár, ami az egész ország számára kiemelkedő jelentőségű, hiszen a turizmus volt az egyik fő motorja Görögország gazdasági talpra állásának az ország súlyos válságai után. Ám ez az áldás egyre inkább teherként is jelentkezik. A turisták tömege növeli a víz- és energiafogyasztást, tovább feszíti az infrastruktúra korlátait, és nem ritkán hozzájárul az inflációhoz, kiszorítva a helyieket saját városukból. A görög sajtóban megjelent egyik cikk így fogalmazott:

Nemcsak adóssághegyet, hanem nyár és nyaralók nélküli Görögországot is hagyunk az utánunk jövő generációkra.

Ez a gondolat pedig sokakban visszhangot keltett. Vajon érdemes-e korlátlanul hajszolni a turizmusból származó hasznot, ha közben elveszítjük a lakható környezetet?

Athén városszerkezete sajnos nem kedvez a forróság enyhítésének. A város Európa egyik legsűrűbben lakott települése (csak Párizs előzi meg), és az egyik legkevésbé zöld terület. A múlt század közepén végrehajtott gyors urbanizáció során sok természetes vízfolyást lebetonoztak, zöldterületeket semmisítettek meg, helyükre utak és épületek kerültek.

A város így mára hatalmas „hőszigetként” funkcionál: a hő nem tud eltávozni, a beton megtartja és visszaveri a napsugarakat, tovább fokozva a hőséget. Ráadásul Görögország lakossága Európa egyik legidősebbje, és az idősek különösen érzékenyek a szélsőséges hőhatásokra. Ennek orvoslására Athén 2021-ben Európa első „hőhullám ügyi főtisztviselőjét” nevezte ki, hogy koordinálja a hőre adott válaszintézkedéseket.

A városvezetés azóta több irányban is cselekszik, ám az eddig elértek magukban még kevésnek bizonyulnak. Pedig már 7 ezer fát ültettek el a városban, és ezt a számot 28 ezerre szeretnék növelni négy éven belül, ami nagyban segítené azt, hogy a hőség napjain is ki lehessen merészkedni az utcákra. Ennek jó példája az, hogy mikroerdő jött létre Kypseliben, Európa legsűrűbben lakott negyedében, ami így nem csak lakott, de egyre élhetőbb is lehet. Ennek érdekében árnyékos zöldfolyosók kialakításán is dolgoznak Athénban, amely nem pusztán nagyot dobna a betonváros megjelenésén, de nagyban segíthetne megtartani a turistákat is. A cél pedig nem kisebb, mint 5 Celsius-fokkal csökkenteni az érzékelt hőmérsékletet a legsúlyosabban érintett városrészekben.

Zöld infrastruktúra, akvaduktok és a tengerpart visszahódítása

Athénban természetesen a gazdag múltból is merítenek inspirációt. A Chalandri városrészben újra működésbe hoztak egy II. századi római vízvezetéket, amelyet zöldterületek öntözésére használnak – ezzel évente körülbelül 80-100 ezer köbméter vizet spórolnak meg. Ugyanakkor hosszú távú megoldásként egyre inkább előtérbe kerül a város és a tenger kapcsolatának megerősítése. Az „Athéni Riviéra” projekt keretében a part menti zóna 50 km-es szakaszát fejlesztik, új strandokkal, sétányokkal, éttermekkel és luxushotelekkel.

A legnagyobb átalakulás mégis az Ellinikon területén zajlik, itt épül az ország első felhőkarcolója, az 50 emeletes Riviera Tower, valamint a régió legnagyobb városi parkja is. Ez a projekt évente egymillió turistát vonzhat a városba, miközben zöldterületet ad vissza a városlakóknak. A spanyol Valencia példája – amely 2024-ben Európa Zöld Fővárosa lett – azt mutatja, hogy az átalakulás lehetséges, de „néhány tojást fel kell törni”. Vagyis ezúttal némi betont, helyére pedig fát kell ültetni, az árnyékot és a vizet pedig alapvető lehetőséggé tenni.

De nemcsak az infrastruktúrának kell változnia, hanem a turizmusnak is.

A szakértők szerint Athénnak ki kell lépnie a nyári csúcsszezon kizárólagosságából, és a vállszezonra (tavasz, kora ősz) vagy akár a téli időszakra kell átterelnie a turisták egy részét. A város kulturális kínálata, gasztronómiája, múzeumai és enyhe klímája egész évben vonzó lehet. Ehhez mérten már a mindennapokban is megjelennek az alkalmazkodás jelei.

Banális megoldásnak hangzik, de annál életmentőbb, hogy egyre több helyen kínálnak ingyen hűsítő vizet, de hűtött közösségi terek, ivókutak és zöld „pocket parkok” is segítik az emberek túlélését a legforróbb napokon. Az idegenvezetők és információs pontok munkatársai emellett arra figyelmeztetik a turistákat, hogy viseljenek kalapot, igyanak sok vizet, és kizárólag reggel vagy kora este látogassák meg az Akropoliszt. Ha pedig túl forró az idő, alternatívát is ajánlanak: az Akropolisz Múzeum, a Nemzeti Régészeti Múzeum és a Kükladikus Művészeti Múzeuma klimatizált, tartalmas és látványos alternatíva lehet a szikrázó napsütésben való lépcsőmászás helyett.

Athén tehát nem adja fel. A város igyekszik alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, miközben továbbra is megpróbál vendégszerető maradni – nemcsak a turisták, hanem a saját polgárai számára is. A kérdés már nem az, hogy történik-e változás, hanem az, hogy elég gyorsan történik-e. Mert ha nem, akkor a turisták ugyan még leégve, hőgutát kapva megcsodálhatják a Parthenont, de egy olyan városban, amely saját lakosai számára egyre kevésbé lesz élhető. És akkor valóban eljöhet a nyaralók nélküli Görögország kora.

(Borítókép: Az emberek az árnyékban pihennek az Akropolisz-hegyen Athénban 2024. július 16-án. Fotó: Costas Baltas / Anadolu / Getty Images)