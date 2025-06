Az ikon, aki számára biztosabb volt a halál, mint a boldog befejezés

Demi Lovato életében a hírnév olyan, mint másoknak az oxigén, hiszen az énekesnő már egészen kicsi korától kezdve szerepel a képernyőn. Még csak hétéves volt, amikor leszerződtette a Barney és barátai című gyereksorozat, utána pedig rögtön következett a Disney Csatorna időszaka, ahol a legtöbben megismerték a nevét. Filmekben és sorozatokban egyaránt játszott, de nemcsak színészi tehetsége miatt volt ennyire felkapott Hollywoodban, hanem énekhangja miatt is, amit szülei egészen gyerekkorától egyedinek és isteni ajándéknak tekintettek. Lovato világhírnévre a Rocktábor-filmek által tett szert, majd következtek a különböző Disney-sorozatok, ezek mellett pedig saját zenei karrierén is ügyködött, amelynek szintén óriási sikere volt.

Eddig minden idillinek tűnik, mintha az összes csillagállás tökéletesen alakult volna, egyszerűbb és sikeresebb életet nem is kívánhatna – gondolhatnánk, azonban nem igazán volt fenékig tejfel az élete, legalábbis a gyermekkora biztosan nem. Még mielőtt karrierje beindult volna, súlyos magánéleti problémákkal küszködött családja, köztük biológiai édesapja alkoholproblémái miatt.

Édesanyja és édesapja rengeteget veszekedett, apja néha bántalmazta is az anyját, amit előfordult, hogy Demi végignézett. Jobbra fordultak a dolgok, miután szülei elváltak, és anyjára újból rátalált a szerelem egy kedves, gondoskodó férfi mellett, akitől később gyermeke is született, a Lovato testvérek húga, Madison De La Garza. A boldogságot azonban beárnyékolta az, hogy Demi nem kapott elég figyelmet ezek után egyik szülőjétől sem, amire nagy szüksége lett volna, hiszen ekkortájt kapta fel őt a média, a hirtelen jött sikerrel és népszerűséggel pedig nem tudott mit kezdeni, mivel még túlságosan fiatal volt.

Az apai gének

Mindössze 17 éves volt, amikor megismerkedett az alkohol és a drogok világával, hamar túl sokat tapasztalt belőle, és rövid időn belül egyre többet is akart. Édesapja függőségi hajlama őt is utolérte, azonban az alkohol mellett Demi még a kokainra is ráfüggött. A szerekkel a népszerűség következtében jött nyomást és a rengeteg elvárást próbálta elnyomni magában, utóbbi esetében főképp a testét érintő követelményeket. Sohasem volt vékony testalkatú, bár mindig is csinosan öltözött, a kétezres évek trendjeihez azonban sokszor túl kövérnek tartotta magát. A függőségek mellett előfordult, hogy éheztette magát, születésnapjára pedig hosszú éveken át nem kapott (és nem is kért) igazi születésnapi tortát, helyette görögdinnyetortája volt.

Függősége egészen elfajult, miután menedzsmentje rájött, mi mindent használ. Rendszeressé tették a tesztelését, amit mindig kijátszott. Mások vizeletét használta a drogtesztekhez, az anyagot pedig felcsempészte magával a repülőre vagy be a forgatásokra, bárhova, hiszen létszükségletévé vált. Az egyik legmeghatározóbb személy a leszokásának és felépülésének útján első menedzsere, Phil volt, aki korábban a Jonas Brothersszel dolgozott együtt. Phil figyelt Demire, és miután leszerződtek, azonnal elvette a mobilját, és állandó felügyelet alatt tartotta, valamint gondoskodott arról, hogy valóban eljárjon a rehabilitációs ülésekre.

Demi Lovato ekkor még csak 19 éves volt, de nagy szüksége volt a fegyelemre és a következetességre, amelyet életében ekkor tapasztalt meg először.

Minden leszokása sikeres volt egy ideig, képes volt fenntartani hosszabb-rövidebb ideig a józanságát, azonban eljött a pillanat, amikor már nem bírta tovább, és visszaesett. A leghosszabb idő hétévnyi józanság volt, ami 2011 és 2018 között állt fenn, majd amikor 2018-ban megtörte a szériát, teljesen összeomlott, és dalban fejtette ki közönsége számára, mennyire szégyelli magát emiatt. Ígéretet tett magának és rajongóinak egyaránt, hogy leszokik, és elkezd dolgozni azon is, hogy ne is érezze többé szükségét a szernek. Ez azonban nehezebbnek bizonyult, mint hitte. Küzdelmeit pedig még inkább nehezítette csapata a menedzserétől kezdve az edzőjén át egészen az egészségügyi szakemberekig, akik rendkívül nagy kontroll alatt tartották.

Pár percre a haláltól

2018 nyarán ennek meg is lett az eredménye, súlyosan túladagolta magát, amibe kis híján bele is halt. Heroint és fentanilt használt, amelyek hatására súlyos egészségügyi károsodásokat szenvedett. Látása olyannyira roncsolódott, hogy több receptora gyakorlatilag megsemmisült. Nem vakult meg teljesen, de elmondása szerint több vakfoltja is van, amelyek miatt például soha többé nem vezethet autót. Ez csupán a kisebb probléma, és az is hatalmas csoda, hogy túlélte az esetet, ugyanis amikor asszisztense rátalált, az egész teste kék volt, és kiderült,

ha 5 perccel később értesíti a hatóságokat, már biztosan nem tudtak volna segíteni rajta.

A rehabilitációs folyamat hosszú hónapokig tartott, a legelső lépés pedig az volt, hogy infúzió segítségével az elsőtől az utolsó cseppig átmosták a vérét, hogy eltávolítsák belőle a méreganyagokat. Az énekesnő három agyvérzést (és ezekből adódóan agykárosodást) szenvedett, illetve szívrohama is volt a rengeteg szertől, amit bevitt a szervezetébe, mindemellett pedig több szervelégtelensége is volt. Ahhoz, hogy életben maradjon, több orvosra is szükség volt. Egy neurológus, egy szemész és több belgyógyász is küzdött az életéért, Lovato és családja meg vannak győződve afelől, hogy ha nem áll rendelkezésére ennyi orvos, akkor ma egészen biztosan nem lenne életben.

A gyógyuláshoz vezető úton elsődleges szempont volt, hogy ne csak megtagadni legyen képes a szert, hanem ismerje meg a mértékletességet is, amellyel addig az életvitele miatt nem igazán került kapcsolatba. Ez a fajta egyensúly végül képes volt stabilizálni Demi állapotát, és a függőség mellett mentális problémái kezelése is sokkal fenntarthatóbb azóta.

A kilencedik élet, a boldog befejezés

Lovato 2020-ban leforgatta a Dancing with the Devil címet viselő dokumentumsorozatát, amelyben kitért szívfájdalmaira és traumatikus élményére, amely egy szexuális erőszak volt 15 éves korában. Elmondása szerint a férfiakkal való kapcsolata sohasem volt eseménytelen sérülés vagy fájdalom szempontjából, egy idő után mindig zátonyra futottak románcai.

Mindössze 15 éves volt, amikor elvesztette szüzességét, és nem önszántából, hanem azért, mert megerőszakolták. Sokáig hibásnak érezte magát az eset miatt, mivel Texasban, az egyik legkonzervatívabb államban nőtt fel, és keresztény nevelést kapott. Innentől kezdve a saját magával való rossz kapcsolata kihatással volt a férfiakkal való viszonyára is. Erre rátett egy lapáttal az apakomplexusa, így nem meglepő, hogy első komoly kapcsolata egy nála közel tíz évvel idősebb férfival volt. A kapcsolatuknak közös megegyezéssel lett vége, állításuk szerint azért, mert rájöttek, mindkettejüknek jobb, ha csak barátok maradnak, illetve Demi még csak akkor lépett a húszas évei közepébe, szeretett volna önálló lenni, megtalálni a magabiztosságát és önszeretetét.

2020-ban, közvetlenül a pandémia előtt megismert egy feltörekvő színészt, akivel hamar egymásba szerettek, és a karantén időszakát is együtt töltötték, aminek végén eljegyezték egymást. A nagy boldogság azonban nem tartott sokáig, mivel két hónappal később szakítottak, mert kiderült, a férfi tulajdonképpen csak a hírnévre vágyott, amit könnyen megszerezhetett volna Demi Lovato férjeként. Az énekesnő összetört, kilátástalannak érezte szerelmi életét, úgy fogalmazott, nem tudja, hogyan lesz képes valaha is odaadni a szívét bárkinek ezek után. Azonban ez a tapasztalás volt az, ami megadta a szükséges löketet ahhoz, hogy véglegesen ő kerüljön a vezető ülésbe a saját életében, ő legyen kontrollban, és ne mások irányítsák vagy hozzanak döntéseket helyette.

Úgy érzem magam, mint egy macska. Rengeteg életem volt már, ez a kilencedik

– fogalmazott dokumentumsorozatában.

Ez tűnik eddig a legjobbnak, és a tiniikon megélései szerint is ez a legteljesebb, legörömtelibb. 2022-ben ugyanis végre rátalált az igaz szerelem, amit nem ereszt már többé, hiszen néhány nappal ezelőtt összeházasodtak kedvesével, aki zenei producerként dolgozik, és már Demi projektjeiben is részt vesz. Mint arról az Indexen is írtunk, egy gyöngyházfehér, fűzős Vivienne Westwood ruhában állt oltár elé, összekötve az életét Jordan Lutesszal, aki elhozta számára az igazi és örökké tartó boldogságot, amire már évtizedek óta vágyakozott.

(Borítókép: Demi Lovato 2024. szeptember 19-én New Yorkban. Fotó: Gotham / Getty Images)