Kris Jenner 30 évet letagadhatna, de mi történik a Kardashianék arcával?

A kétezres évek elején robbant be a köztudatba a Kardashian–Jenner család, ugyanis reality tévéműsort indítottak Keeping up with the Kardashians címmel. Az első évadokban még természetesen szép, fiatal nőket láthattunk a képernyőn, akiken néha talán egy kicsit túl sok smink volt, de ez volt a legtöbb módosítás, amit végeztek az arcukon. Aztán a 2010-es években már nem fogták vissza magukat, nekiestek testüknek, és egyesével minden tökéletlenséget elkezdtek kijavítani, megváltoztatni magukon. Ezt sokáig tagadták, és egészen a 2020-as évek elejéig, amíg sorozatuk nem kapott új arculatot, nem vállalták fel, milyen változtatásokat végeztek magukon.

Mára tisztázódott a helyzetük, és ők maguk is egyre nyíltabban beszélnek műtéteikről, vagy éppen azok megbánásáról. Kylie Jenner például nemrégiben vallotta be, nagyon bánja, hogy megcsináltatta melleit, mert így nem érzi magát autentikus példaképnek lánya számára. Azonban mint kiderült, testvérei és édesanyja közül ő az egyik legtermészetesebb arcú, mivel van, aki sokkal több és feleslegesebb plasztikához nyúlt.

Mit műveltek magukkal?

Amikor ránézünk bármelyik Kardashian vagy Jenner lányra, mindannyian tudjuk, hogy nem teljesen természetes az az összkép, amit látunk. Bár fodrászok, sminkesek és stylistok hada dolgozik azon, hogy napról napra makulátlanul nézzenek ki, emellett azonban a plasztikai sebészeikről sem szabad megfeledkeznünk. Sok mém kapott szárnyra, miszerint a família női tagjait látva az ember már nem azt sajnálja, hogy csúnya, hanem azt, hogy nincs elég pénze tökéletesen szépre alakíttatnia magát.

Első ránézésre talán pontosan nem tudjuk megmondani, mi mindent műttettek már át magukon, viszont néhány vonásuk túlságosan árulkodó ahhoz, hogy tagadni tudják. Ilyen például valamennyiük szája, orra, melle, feneke vagy orcája. Kim Kardashian ugyan évekig próbálta tagadni, nem helyeztetett implantátumot fenekébe és nem is változtatott hátsó felén, végül kénytelen volt bevallani, úgynevezett brazil fenékemelése volt.

Ugyanilyen szembeötlő Kylie Jenner szája, ami gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra dúsult be 2015 környékén.

A fiatal ikon akkor még tagadta az ajkaival kapcsolatos beavatkozásokat, azt mondta, megtanulta úgy megcsinálni a sminkjét, hogy természetesnek, mégis dúsnak hasson a végeredmény. Nem sokkal később viszont beismerte, ideiglenes ajakfeltöltést vett igénybe, hogy magabiztosabbnak érezhesse magát.

Kendall Jenner az egyik Kourtney Kardashian mellett, aki folyamatosan tagadja, hogy bármit is megcsináltatott volna magán. A Jenner lány, aki jelenleg a világ egyik legsikeresebb és legjobban kereső modellje, úgy véli, szakmája miatt nincs szüksége semmilyen arcrekonstrukcióra, mivel olyan profi sminkesekkel dolgozik, akik bármilyenné át tudják alakítani az arcát. Azonban szakemberek is megvizsgálták Jenner képeit, és kijelentették, valóban nem sok módosítás történt az arcán, az viszont tagadhatatlan, hogy plasztikáztatta az orrát, feltöltötte a száját, megemeltette a szemöldökét, és mellnagyobbításra is gyanakszanak. Kourtney Kardashian esetében csupán a botoxban biztosak, a legidősebb testvér remekül titkolja beavatkozásait, sőt, azt is valószínűnek tartják, hogy ezen kívül valóban semmi máshoz nem nyúltak a szakemberek.

Khloe Kardashiannak több szempontból sem volt egyszerű a család tagjának lenni. Elsősorban azért, mert más testalkata van, mint két másik lánytestvérének, illetve az arca is másképp néz ki, így jobban hasonlítanak öccsével, Rob Kardashiannel, mint Kimmel vagy Kourtney-val. Emiatt sokáig bántották is, kövérnek és csúnyának bélyegezték a nézők, illetve még saját családja is elkezdett gyanakodni, vajon valóban édestestvére-e a többi Kardashiannek. Ez volt számára az utolsó csepp a pohárban, életmódot váltott, lefogyott és kés alá is feküdt, hogy véget vessen az őt ért bántalmazásoknak. Orrplasztikájáról vallott először, illetve azt is elmondta, a botoxot is kipróbálta, viszont allergiás reakciót váltott ki a szer bőréből, így más anyagokkal dolgozik azóta. Ezen kívül a szakemberek úgy vélik, a száját feltöltötte, az orcájába és az állkapcsába is rakatott implantátumot, illetve a szemöldökét is megemelte.

Kris Jenner brutális átváltozása

Nemrégiben viszont Kris Jenner tett olyat, amit senki nem látott jönni: tükörsimává varázsolta az arcát, a nyakát és a dekoltázsát. A 69 éves matriarcha legalább harminc évet tagadhat le, azonban emögött brutális plasztikai beavatkozás áll. Arcfelvarrása újra reflektorfénybe helyezte a hagyományos SMAS (superficial musculoaponeurotic system) technikát, amelyet sokan már elavultnak tartottak a közösségi médiában népszerűsített deep plane arcfelvarrások mellett, amelyeken lányai is átestek. A SMAS egy olyan technika, ami az arc és a nyak mély szöveteire irányul az öregedés jeleinek, például a megereszkedett bőrnek a kezelésére, valamint az arc kontúrjának a javítását célozza.

A fiatalosabb és üdébb megjelenés elérése érdekében a SMAS-réteg – az arcizmokat és a bőrt tartó szövetréteg – megemelését és feszesítését foglalja magában.

Jenner megtalálta a módszer amerikai specialistáját, Steven Levine-t, aki jelenleg New Yorkban praktizál. A Page Six információi szerint a műtét során a sebész eltávolított egy szalagot az SMAS-rétegből, majd összevarrta a széleket, kombinálva egy mély emeléssel, amely a nyak alatti struktúrákat formálja. Ez a kombináció természetes és tartós eredményt biztosít, különösen olyan páciensek számára, akik már több beavatkozáson estek át, mint például Kris Jenner.

Károsak a társadalomra?

Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, a Kardashian–Jenner klánt százmilliók követik, többségében fiatal lányok és nők, így nem mindegy, milyen példát mutatnak számukra. Jelen esetben a sok hölgy azt látja, akkor a legszebbek, ha kifogástalanul tökéletes az arcuk, a hajuk, és a legmenőbb ruhákban járnak, amik alsó hangon több ezer dollárba kerülnek. A munkásságuk teljesen eltorzítja a valóságot és rendkívül negatívan befolyásolja követőbázisuk önértékelését.

Már egyre több helyen olvashatunk arról, hogy a család domináns szerepe a médiában kifejezetten káros hatással van a társadalomra, illetve a fiatal lányok mentális egészségére. Propagandaszerűen hirdetik a tökéletes külső fontosságát, aminek hatására követőikben hamis önképet és önértékelést indítanak el. Mindezek mellett az empátia csökkenése is tetten érhető az esetükben, tekintve, hogy fő profiljuk az önreklámozás, ami egy idő után önzővé, öncélúvá tesz mindenkit, így követőikre sincs jó hatással az életmódjuk.

Összességében tehát nemcsak az arcukon végzett beavatkozásokkal van probléma, hanem az életvitelükkel, ami látszólag nem áll másból, mint a felszínes sikerhajhászatból, amely a kapitalista világban táptalajra lel. Jövedelmük és követőik száma talán azt sugallhatja, ők csinálják jól, viszont amint levennénk a műanyag rétegeket, nem biztos, hogy továbbra is olyan csillogó lenne, amit ott találnánk.

(Borítókép: A Kardashian család 2016. február 11-én. Fotó: Kevin Mazur / Getty Images)