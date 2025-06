12 billió forintot költött volna, mégis elzavarták a rákosrendezői arab befektetőt

A hazai közbeszédben csak budapesti „Mini-Dubaj” néven rögzült projektről elhíresült Mohamed Alabbar dubaji ingatlanfejlesztő most Montenegróra vetett szemet Milojko Spajić miniszterelnök támogatásával. A tervek szerint az üzletember 30 milliárd eurót fektetett volna be egy, az albán határhoz közeli településen, de több más lokáció esetében is szó van ilyesmiről. Első körben Európa leghosszabb strandjának fejlesztését vette célba, de Ulcinj városának lakossága ezt végül is megtorpedózta, így most más partszakaszt keres, ahol megvalósíthatja gigaberuházását. Vannak olyan települések is, amelyek önként jelentkeznek erre, sőt, nagyon úgy néz ki, hogy a hegyvidék sem marad majd ki, így a közel-keleti tőkéből fényűző síparadicsom fog kiépülni a délszláv államban.

A híres dubaji látványosságot, a Burdzs-Kalifa felhőkarcolót is építtető Mohamed Alabbar, az Eagle Hills és az Emaar Properties alapítója, vezérigazgatója és társtulajdonosa egyre több pénzt invesztál be Európa keleti felébe. Belgráddal kezdte, ahol a még mindig bővülő, a helyi St. Regis luxushotelnek is otthont adó, Száva-parti elitnegyed fejlesztés, a 2,75 milliárd euróból megvalósuló Belgrade Waterfront fűződik a nevéhez (de most tavasszal megnyílt a belvárosban a The Bristol Belgrade luxushotele is, és Ivanka Trumpékkal is közösen fejlesztik a Trump International Hotelt, a Trump Towert és a helyi The Ritz-Carltont). Ezután jött Albánia, ott Durrës városában szeretne szuperjachtok fogadására is alkalmas kikötőt fejleszteni egy luxus lakóövezettel egyetemben 2 milliárd euróból.

De vett 300 millió euróból két horvát szállodás céget is – a fővárosban 500 millió euróból megvalósítani vágyott Zagreb Manhattan gazdagnegyed végül elbukott a lakosság ellenállásán, hiába akarta azt nagyon a polgármester. A sorban ezután jött volna a zuglói Rákosrendező vasútállomás rehabilitációja, a legfrissebb hírek szerint a Trump Towerrel is megtámogatni vágyott Grand Budapest nevű projektet 12 milliárd eurós összköltségvetésből tervezték, és időközben a cégcsoporté lett a bécsi The Ritz-Carlton luxushotel is – mint lapunk is hírt adott róla, ennek a vételára nem volt nyilvános.

Montenegró pedig az elmúlt hónapokban került a középpontba, a régióban nem látott mértékben akar ugyanis pénzt pumpálni az önmagát a Balkán luxusdesztinációjaként márkázó országba az üzletember. (És vannak olyan prognózisok is, hogy felkészülhet Bosznia-Hercegovina is erre.) A recept minden esetben ugyanaz, ahol nem csupán meglévő cégek tulajdonjogváltozásáról, hanem gigaprojektek megvalósításáról van szó: az Eagle Hills az adott kormány és kivált a miniszterelnök személyes támogatását élvezi, mivel munkahelyteremtést, a turizmus és ezáltal a gazdaság fellendülését látják a projektekben, különösen Alekszandar Vucsics szerb elnök és Edi Rama albán miniszterelnök ápol szívélyes kapcsolatot Alabbarral – akit az albánok már csak úgy hívnak, hogy „Rama sejkje”.

A másik oldalon pedig óvatos vagy akár a fejlesztések megvalósulásának mikéntjével szemben kifejezetten ellenséges lakosság, városvezetés és civilszervezetek jellemzik ezeket a presztízsberuházásokat, a helyiek jobbára környezeti károkozástól, infrastrukturális terheléstől, korrupciótól és pénzmosástól, illetve egyéb visszaélésektől, netán dzsentrifikációtól és a városkép torzulásától tartanak. (Montenegróban Alabbar démonizációja mindössze pár hónap alatt már ott tart, hogy egyesek szerint az üzletember pusztán egy báb, és a vállalat mögött más valaki áll – például az Emaar Properties egyik fő részvényese, Mohammed bin Rashid al Maktoum dubaji emír, az Egyesült Arab Emirátusok miniszterelnöke. Az alábbiakban az egyre jobban eszkalálódó montenegrói helyzetről próbálunk ebben a cikkben egy átfogó képet adni, hol is tart jelen pillanatban a történet.

Túllicitálta a strandtulajdonosakat, népharagot zúdított a fejére

Az Ulcinj városa alatt 12 km-en át húzódó, 20 millió négyzetméter területű Velika Plaža, azaz Hosszú Strand a kontinens talán legnagyobb egybefüggő homokos partvidéke, ideális nyaralódesztináció így kisgyerekes családok számára is – ugyanakkor jelentős méretű szállodák és resortok még sincsenek errefelé. Ezek az adottságok és hiányosságok a vidéket nagyon is vonzóvá tették Alabbar szemében, aki egy giga szállodakomplexumot álmodott a partszakaszra, ami eddig több strandüzemeltető közt volt felosztva. A terület állami tulajdonban van ugyan, de nagy változások nem szoktak történni errefelé, több család már évtizedek óta üzemeltette a maga tisztes megélhetést biztosító strandját. Egészen eddig, mert a március 11-én kihirdetett új pályázaton a cégnyilvántartás szerint a csupán március 6-án bejegyzett Eagle Hills Montenegro sokukra ráígért, így több mint tíz koncesszió is, azaz több mint a fele a dubajiaknál landolt.

A helyiek szerint ez „mészárlás” volt és nem pályázás, így március 22-én többszázan vonultak utcára tüntetni a tender érvénytelenítését kiharcolandó. Az üzletemberek, önkormányzati képviselők és civilek transzparenseikkel a meghátráló kormány és Alabbar tudtára adták, hogy Ulcinj nem eladó és nem akar az adriai Dubaj sem lenni. A helyi családi vállalkozások ellehetetlenítése árán nem akarják továbbá a „világ legszebb tengerparti bárját” sem és visszautasítják Slaven Radunović területrendezési miniszter kijelentését, hogy az eddigi strandbérlők félmaffiózók lennének. Holott Ulcinj az Adriai-tenger partvidékének legnagyobb jachtkikötőjével, egy nagy nemzetközi repülőtérrel, valamint a Balkán legmodernebb kórházával is rendelkezett volna, továbbá az óváros felújítása is be lett ígérve Alabbarék által.

A felfordulás miatt a városba látogató Spajić miniszterelnök elmondta, hogy a montenegrói kormány hosszú távú bérleti konstrukció keretében 99 évre biztosítaná a befektető számára a projekthez szükséges területet, kalkulációjuk szerint az állam éves szinten mintegy félmilliárd euró bevételre számíthatna és a befogadó település önkormányzata is részesülne évente a haszonból további 50–60 millió euró erejéig. Spajić ugyanakkor azt is elmondta, hogy a projekt akár Montenegró más tengerparti településén is megvalósulhat, nem kell ehhez Ulcinj. Alabbar még egyébként sem döntött, mivel jelenleg egy 20 kilométeres észak-afrikai partszakaszt is mérlegel beruházási helyszínként, nyilatkozta a kormányfő a Viljesti montenegrói napilapnak.

Mindazok után, ami történt, egyáltalán nem szeretnék befektetni a déli részbe – különösen Ulcinjban nem. Miért akarnál Dubajban befektetni, ha mi nem akarunk téged? Tiszteletben tartom a közösség döntését

– nyilatkozta ezután a kialakult helyzetről Alabbar, aki hozzátette, hogy meg lett tévesztve és jogi csapata nem megfelelő tanácsokat adott.

De a vállalkozó nem sokat kesergett, már szemet is vetett Buljarica város festői partszakaszára, írja a Montenegro Business üzleti lap. A lakosság egyelőre itt még érdeklődő, de kikötötték, hogy minden egyes fejlesztést illetően korrekt módon kell megállapodni a telektulajdonosokkal, az önkormányzattal és az egyházzal is, és államérdekre való hivatkozással történő kisajátításokat nem fognak elfogadni. Miiként történik ez például Albániában, ahol nemzetstratégiai státuszúvá minősítették Ivanka Trumpék szaúdi, katari és emirátusi tőkéből megvalósuló luxushotel építkezéseit is, és a természetvédelmi törvényt úgy módosította a kormánytöbbség, hogy immár nemzeti parkban is lehet ötcsillagos szállodát felhúzni. De más tengerparti települések (Reževići, Petrovac és Herceg Novi) is jelezték, hogy szívesen leülnének tárgyalni a dubajiakkal a feltételekről, Budva városa pedig komoly esélyes két hotelre és egy 20 luxuslakásos társasházra állítólag.

Hatalmas ajándék a helyieknek vagy csupán az állam asszisztálása a pénzmosáshoz?

Nem mindenki van azonban a tüntetők véleményén a helyiek közül sem, van olyan vállalkozó, aki szerint már egyetlen milliárd eurónyi befektetés is hatalmas előrelépés egy ilyen kistelepülésnek és a térség turizmusának is egy olyan, EU-n kívüli ország esetében, amelyik egyébként sem dúskál az ilyen opciókban, így „Alabbar a legjobb dolog, ami a montenegrói turizmussal történhet”. Egyelőre azonban ezt kevesen gondolják róla, így az üzletember az ellene való tiltakozást látva először felajánlotta az addigi bérlőknek, hogy változatlan áron béreljék vissza tőle a területüket, de aztán végül is visszaadta a koncessziókat az államnak – mint idéztük is fentebb, elege lett az ellene irányuló indulatokból.

Azonban itt a kérdés túlmutat a homokfövenyen, az építési telek jobban ráéghet a miniszterelnökre, aki váltig kitart amellett, hogy egy ekkora lehetőséget nem szalaszthat el az ország. Azonban a Montenegrói Civil Szervezetek Hálózata (MANS) szerint az Eagle Hillsszel kötött 99 éves földbérleti megállapodás egyszerűen törvénytelen és pénzmosásra is alkalmas. Az állami tulajdonban lévő telkeket a miniszterelnök nem adogathatja oda saját hatáskörében, hanem közbeszerzési vagy nyilvános pályáztatással lehet csak értékesíteni vagy bérbe adni. Továbbá az Alabbarral való megállapodás engedélyezi harmadik felek részvételét is a projektekben – anélkül, hogy meghatároznák, kik lehetnek ezek, és milyen szempontok alapján választják ki őket –, ami megnyithatja az utat a kétes eredetű tőke ellenőrizetlen beáramlása előtt is az országba, figyelmeztet a MANS.

A szerződés szerint az Emirátusok kormánya dönt arról, hogy mely cégek projektjei esnek a megállapodás hatálya alá, a montenegrói kormánynak pedig ehhez írásban kell hozzájárulnia. A dokumentum azonban nem tartalmazza, milyen feltételekkel adható vagy tagadható meg ez, különös tekintettel a cégek tényleges tulajdonosaira és a tőke eredetére.

Ez azért problémás a civilszervezet szerint, mert az Emirátusokban bejegyzett cégek valódi tulajdonosairól szóló adatok nem nyilvánosak, ami fokozza a visszaélések és a pénzmosás kockázatát.

Alabbar márpedig nem is tagadja, hogy ezekben a projektekben több másik dubaji befektető is lenne, ő csak az egyik. A MANS kérte így a miniszterelnököt, hogy biztosítson teljes átláthatóságot a projektről a nyilvánosság számára, mivel ez az üzletelés az ország európai uniós csatlakozási kilátásaira is negatív hatással lehet.

Dritan Abazović korábbi montenegrói miniszterelnök szerint az ügylet hátterében korrupció sejthető, és az ügyészség beavatkozását kérte, mivel állami és önkormányzati tulajdont nem lehet csak úgy odaígérgetni. Véleménye szerint, ha pedig bebizonyosodik, hogy Spajić valóban Alabbar cégének lobbizik, akkor le kell tartóztatni. Spajić ígéretet tett arra, hogy ha a megállapodások átmennek a parlamenten, akkor a montenegrói történelemben eddig nem tapasztalt mértékű transzparenciával kezelik a várható befektetésekről szóló szerződéseket. Abba pedig semmiképpen sem egyeznek bele, hogy állami földterületek kerüljenek az Eagle Hills birtokába.

Nem kell az arab sivatagban síelni, a Balkánon is lesz erre fedett csarnok a nyárra

Hogy Mohamed Alabbart a nyugat-balkáni vezetők miért kezelik úgy, mint a hímestojást, arra elég egyszerű a válasz. A turizmus húzóágazat a gazdaságban, és a montenegrói példa alapján mindenki luxusban gondolkodik most. Edi Rama nem restelli hangsúlyosabban is artikulálni, hogy nem akar tömegturizmust Albániában, kimatekozta, hogy csak a gazdagokat szeretné ott látni, de a horvát kormánynak is volt már miniszteri szintről ilyen kiszólása, hogy eltolnák kissé az arányokat. Ahhoz viszont komoly fejlesztések kellenek, a nagy nevű szállodák mellé magángépeket is fogadó repülőterek, szuperjachtokat is befogadni képes kikötők, luxusüzletek. Ezek az országok ezt önerőből nem tudják meglépni relatíve gyorsan, Alabbar és a Trump-Kushner házaspár így könnyen a Messiás alakját tudják magukra ölteni.

Alabbar is kész kalkulációval érkezik: általában egy országba 1-15 milliárd euró közt szokott befektetni, ami a háromszorosát hozza vissza az üzleti tervben prognosztizált időintervallum alatt, jelentős a gazdasági hatása, ha ő valahol felbukkan – nem nehéz megérteni a montenegrói kormányt ez alapján, hogy ők meg azt gondolják, megnyerték a lottóötöst. Merthogy a dubajiak a hegyvidékben is gondolkodnak, ami a hűvösebb klíma miatt vonzó az arab turistáknak. Alabbar így elfogadta Kolašin város polgármesterének meghívását és formálódik is már a terv két lokáción is.

A Bjelasica-hegységben egy télen és nyáron is üzemelő síparadicsom nyílna 2800 ágyas hotelkomplexummal, 215 ezer beépített négyzetméteren, 16 ezer hektáron villákkal, turistafaluval, sport- és rekreációs központtal, bobpályával, a sífelvonó megállóinál üzletekkel. A fedett sípálya pedig Délkelet-Európa különlegessége lenne. Ezzel szemben a Sinjavina-hegységben a fenntarthatóságé lenne a főszerep: napenergiával működő luxus hegyi hotelek, etnofalu és ökoházak, valamint biatlon központ várnák a sportturizmus iránt érdeklődő vendégeket, akik organikus ételeket ehetnének az újonnan felállított farmokról szállított alapanyagokból készítve.

A projekt ellenzője, a Green Kolasin civil csoportosulás kiemeli, hogy az eddigi síhotelek sem mennek teltházzal főszezonban sem, illetve ezek a nagy beruházások kéz a kézben szoktak járni a természeti károkozással, és az is kérdéses, hogy a települést ellátó Ljevaja folyó vízhozama bírja-e majd a megnövekedett igényeket. Kritizálták továbbá a városvezetést, hogy átláthatatlan a projekt és az emberek feje felett döntenek. A polgármesteri hivatal biztosította a lakosokat, hogy meg lesznek hallgatva, de nincs ok az aggodalomra, ez a gigafejlesztés jót fog tenni a turizmusnak és a mezőgazdaságnak is. (De más hegyvidéki kisvárosok is szívesen tartják a dubajiaknak a markukat, a polgármesterek szívesen asztalhoz ülnek Alabbarral, ilyen település pl. Žabljak, Bijelo Polje, Berane, Plav, Mojkovac, Rožaje vagy Gusinje.)

De arra is van példa, hogy magánemberek keresik meg a befektetőt. Ilyen a főváros, Podgorica egyik külső negyedének, Sadinénak pár telektulajdonosa, akik 140 hektárt szeretnének felajánlani fejlesztésre. „Semmi kifogásunk az olyan komoly befektetőkkel szemben, mint Alabbar úr. Épp ellenkezőleg, hisszük, hogy ez egy elit városrész lenne, amellyel a helyiek és Podgorica is csak nyerhetne. De nem szeretnénk megtévesztve és mellőzve sem lenni. Azt akarjuk, hogy a helyieket is vonják be az egyeztetésekbe, hogy tudjuk, mit és hogyan terveznek. Ez a föld az őseink által hagyott örökség, és azt akarjuk, hogy a gyermekeink profitáljanak belőle” – magyarázza az ötletet az egyik lakos, Slavko Boljević.

Mohamed Alabbar az ulcinji fiaskóról és az országot érintő jövőbeli terveiről május közepén szólalt meg utoljára a podgoricai RE:D ingatlanszakmai konferencián. Elmondta, hogy túl gyorsan történtek a dolgok, ő igazából csak egy tengerparti bárt akart nyitni, aztán ott álltak a strandügy kellős közepén. De tanult belőle, hogy egy ilyen projektbe csak a helyi lakosság támogatásával és a parlament jóváhagyásával lehet belevágni. Elismerte, hogy Szerbiában is követett el hibákat, Albániában is túl gyorsan fejlesztett, de arra is rámutatott, hogy több mint 10 ezer munkahelyet teremtett a Belgrade Waterfront projekt, 600 helyi vállalkozással dolgoznak együtt és naponta 200 ezer euró adót fizetnek be a szerb költségvetésbe.

Egyelőre most nincs elkezdett projektjük Montenegróban, de egy víziójukat megosztotta, amely játszótereket, műszaki egyetemet, szociális lakásokat, tengerparti klubokat, éttermeket és egy konferenciaközpont foglal magában. Rámutatott arra is, hogy fontosak az ilyen fejlesztések, hiszen a Tivat városában kialakított Porto Montenegro luxusnegyedet ma már jobban ismerik a világon, mint magát az országot.



(Borítókép: Mohamed Alabbar az International Herald Tribune által szervezett Modern Luxury konferencián beszél 2005. december 5-én Dubajban. Fotó: Chris Jackson / Getty Images)