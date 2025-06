Molnár Áron nem akárhogyan kért bocsánatot Vasvári Vivientől

Molnár Áron bocsánatot kért Vasvári Vivientől és férjétől, de nem hagyta szó nélkül a vita mögötti politikai felhangokat sem. A színész Facebook-videóban reagált Bodnár Zsigmond vádjaira, leszögezve: nem az influenszer nőiességét sértette meg, hanem a nyilvános megszólalását bírálta. A bocsánatkérés után a közélet hitelességét, a felelősségvállalás fontosságát és a politikai kettős mércét is szóvá tette.

Bocsánatot kért Molnár Áron Vasvári Vivientől és férjétől. A színész a Facebook-oldalán közölte üzenetét, amelyben Bodnár Zsigmond egyik videójára reagált.

A videóban Molnár Áron azt is világossá tette: nem Vasvári Vivien női szerepét támadta, hanem a nyilvános véleményét bírálta. Egyúttal azt is megjegyezte, hogy Bodnár Zsigmond, aki most a felesége védelmében szólalt meg, korábban nem emelte fel a hangját például Orosz Bernadett ügyében – annak ellenére sem, hogy egy többgyermekes édesanyát ért brutális erőszakos támadásról volt szó.

Bocsánatot kérek, mert azt mondtam, hogy nyitott szájjal sétáltok bele a faszerdőbe. Ez egy népi mondás, helytelenül használtam. A helyes alak a nyitott szájjal futottatok, esetleg szaladtatok bele. Ez így helyes. Bocsánat

– fogalmazott, majd hozzátette: a lényeg az, hogy az ember a kimondott szavaiért vállalja a felelősséget, függetlenül attól, hogy nő-e, férfi, anya vagy apa.

A színész szerint a jelenlegi vita túlmutat egy személyes konfliktuson: állítása szerint ő immár hét éve „próbálja megvédeni Magyarországot a Fidesz politikájától”, míg Bodnár Zsigmond sikeres vállalkozását épp azok az adófizetők alapozták meg, akiknek a nevében ma ő kér számon bocsánatkérést.

Paródiával reagált Vasvári Vivien videójára

Amint arról korábban beszámoltunk, Vasvári Vivien egy saját Instagram-oldalán közzétett párperces videóban szólalt fel Ukrajna EU-s csatlakozása ellen csütörtökön. Mint mondta, ha ki lehet nyilvánítani a véleményünket, ő ki is fogja, mert ez saját és gyermekeink jövőjéről szól.

Az, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz Ukrajna… Ilyen formában? Egy olyan ország, ahol háború van, és a mindennapi élet bizonytalan? Ez most tényleg komoly?

– fogalmazott a videóban Vasvári Vivien.

Két nappal később Molnár Áron egy, az eredetivel összevágott paródiát osztott meg, amelyben reagált szavaira, Üzenet Szerelmemnek, Vasvári Vivinek... címmel.

Ez b.szta ki a biztosítékot nálad?

– kezdte bejelentkezését a színész, aki arról érdeklődött, az ország jelenlegi helyzetét, gazdaságát is végignézte-e, mielőtt feltöltötte videóját, majd megkérdőjelezte szavait, miszerint valóban pártfüggetlen állásfoglalás-e a bejelentkezése – szerinte ugyanis épp ezzel a videóval lett a „rendszer beszélő feje”. Többek között aztán arra kérte őt, ha saját bevallása szerint sem szakértője ennek a témának, akkor nézzen meg olyan beszélgetéseket, ahol valódi szakembereket lehet látni-hallani, és álljon ki például a szabad sajtó és a civil szervezetek mellett is.

Vasárnap este Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond is közzétett egy üzenetet, szintén az Instagram-oldalán, Molnár Áronnak címezve. Mint mondta, közszereplőként egy ilyen állásfoglalás rizikós dolog, hiszen van, aki szimpatizálni fog a gondolataival, míg lesz, aki nem, de szerinte a színész átlépett egy határt.

Egy hatgyerekes anyát, egy feleséget ilyen módon kiparodizálni, megalázni és személyében támadni, az már túlmutat a paródián, túlmutat a kritikán. Ez nem vélemény, ez aljasság. Főleg, ha mindezt a lájkokért teszed

– jelentette ki az üzletember.

(Borítókép: Vasvári Vivien és Molnár Áron. Fotó: Papajcsik Péter / Index)