A császári család egy évtizedes vita után megegyezett a vagyonáról az állammal

Történelmi megállapodás született György Frigyes porosz királyi herceg és Németország között, amivel véget ért egy minimum egy évtizedes, de valójában jóval régebbre nyúló jogvita. Az állam az egykori német és porosz uralkodócsaládhoz kötődő ingatlanokat és a csaknem 30 ezer műtárgyat egy külön alapítványba szervezi, a kuratóriumba pedig delegálhat tagokat a Hohenzollern család is. A téma azért volt roppant kényes eddig, mert még a történészek sincsenek egy véleményen arról, hogy a jelenlegi családfő dédnagyapja valóban náci-kollaboráns volt-e. Mert ebben az esetben a törvény egyértelműen fogalmaz: semmi sem jár vissza az utódoknak abból, amit a szovjetek elkoboztak.

Titkos tárgyalások során a német szövetségi kormány és Brandenburg tartomány illetékesei pontot tettek a Hohenzollern családdal folytatott nézeteltérésre, az egykori porosz királyi és német császári dinasztia jelenlegi feje ugyanis a pénzbeli kártérítés mellett paloták és kastélyok, valamint közel 30 ezer elkobzott műtárgy visszaszolgáltatását követelte az ország keleti feléből. Mivel a Tagesspiegel német napilap május elején megszellőztette a megállapodás részleteit, így Wolfram Weimer frissen beiktatott kulturális miniszternek nyilvánosan is el kellett ismernie május 12-én, hogy Olaf Scholz kormánya tárgyalásokat kezdett a németeket erőteljesen megosztó kérdésben.

Május 13-án az egykori porosz fővárosban, a jelenlegi brandenburgi tartományszékhelyen, Potsdamban lévő Sanssouci-palotában állt ez ügyben a sajtó elé a tárcavezető, György Frigyes királyi herceg, a Hohenzollern-ház feje és Sarah Wedl-Wilson, Berlin kulturális államtitkára. A bejelentést hosszú jogi vita előzte meg a közintézmények és a család közt, amelyet a herceg 2014-ben kezdeményezett. A kormány ugyan 2019-ben már hivatalosan is kérte, hogy hagyjon fel ezzel, de végül is csak 2023-ban jelentette be a császári sarj, hogy eláll a követelésétől – nyilván ekkor kezdődhetett meg a tárgyalási folyamat a 161,5 milliárd forintra becsült vagyon elemeiről.

Bár a megállapodás részleteit még több intézménynek – köztük a Porosz Kulturális Örökség Alapítványnak és a Német Történeti Múzeumnak – is jóvá kell hagynia, de az már biztosnak látszik, hogy Berlin és Brandenburg múzeumai megtarthatják a vitatott műtárgyakat. A Hohenzollern család ennek fejében három helyet kap az új alapítvány igazgatótanácsában, de vétójog nem illeti meg őket a döntésekben. Továbbá több mint 2000 érme és érem, valamint több száz bútordarab, festmény, porcelán és más tárgy is visszakerül hozzájuk a Porosz Kulturális Örökség Alapítvány gyűjteményéből. A szakértők szerint ezek nélkülözhetőbbek, együttes értéküket azonban több mint 800 millió forintra becsülik – köztük van például hét, féldrágakövekkel és gyémántokkal díszített tubákos doboz is II. Frigyes porosz király gyűjteményéből.

Emellett a Bundestag megszavazott egy 6,8 milliárd forint értékű támogatást is, amelyet a család a műemléki védettség alatt álló Hohenzollern-kastély restaurálására költhet. Remélhetőleg így a téma iránt érdeklődő közvélemény is megnyugszik, a megegyezés kritikusai azzal vádolták ugyanis a családot, hogy megpróbálja eltussolni a náci rezsimmel való kapcsolatát, míg a támogatók szerint a leszármazott csupán a jogos örökségét akarta visszakapni, amit ideológiai alapon foglaltak le a szovjetek, majd lett az állam tulajdonává.

Majdnem bukták a vagyont a téveszmés dédnagypapa miatt

Az 1994-es német restitúciós törvény kristálytisztán fogalmaz: kizárják mindazokat az államosított vagyon visszaszolgáltatásából, akiknek családjai a múltban kifejezetten támogatóan együttműködtek a nemzetiszocialista vagy a kommunista rendszerekkel. György Frigyes herceg ezért igyekezett kisebbíteni családja Hitlerhez fűződő kapcsolatát, és több mint száz történész, újságíró és politikus ellen indított pert az elmúlt évtizedben, azt állítva, hogy azok valótlanságokat terjesztenek – eljárásmódja, talán érthetően, felháborodást váltott ki sokakból.

A trónfosztott II. Vilmos császárban bár 1933-ban valóban feléledt a remény, hogy a hatalomra jutó Hitler majd visszasegíti a trónra a hollandiai száműzetésből, de kapcsolatukat egész végig a kölcsönös ellenszenv jellemezte egy esetet leszámítva, amikor is gratuláló levelet küldött a Franciaországot lerohanó Führernek. Állami dísztemetéséhez azonban nem járult hozzá, mivel nem akarta a náci vezető propagandacéljait szolgálni halálában.

A polémia itt most az ő legidősebb fia, Vilmos porosz királyi herceg körül forgott, hogy nyújtott-e érdemi támogatást a náci rezsimnek. György herceg – bár elismerte, hogy sem történészi, sem jogászi képesítése nincs a kérdés megítéléséhez – véleménye szerint dédapja ilyet nem csinált, bár annak a lehetőségét ő maga sem zárja ki, hogy talán megtette volna, ha lett volna rá lehetősége. A német egyetemek történészei megosztottak ugyanis a trónörökös szerepében.

A volt koronaherceget túlzott önbizalom jellemezte, ami már-már téveszméssé vált. Ha listát kellene készítenünk Hitler legfontosabb támogatóiról, ő nem lenne az első 300 között sem

– írja egy megkérdezett szakértőre hivatkozva a Der Spiegel német lap.

Gyakran idézik e téren a herceg saját levelezését, amelyben túlhangsúlyozza szerepét Hitler felemelkedésében, a náci rezsim valójában azonban inkább csak kihasználta a herceget, aki „elég ostoba volt ahhoz, hogy higgyen” Hitlernek, amikor az a monarchia visszaállításának lehetőségével hitegette az 1920-as években. György Frigyes herceg nem ismerte dédapját, és nem is tudott róla sokat, mivel nagyapja nem jött ki a saját apjával, így nem esett köztük sok szó a felmenő viselt dolgairól.

2024-ben a johannesburgi Holokauszt és Népirtás Központban azonban sokat segítettek neki e családi reláció feldolgozásában és őse jobb kiismerésében. „Voltak időszakok, amikor reakciós monarchista politikusokkal szövetkezett Hitler hatalomra jutásának megakadályozására, ugyanakkor kapcsolatokat is ápolt náci vezetőkkel. Végső célja a monarchia visszaállítása volt, nem a nácik hatalomra juttatása. Az igazság azonban az, hogy a weimari demokrácia elleni fellépéseivel ő maga is hozzájárult annak bukásához. Aki a jobboldali szélsőségességgel kokettál, az pedig nem lehet a Hohenzollern-ház hagyományainak letéteményese” – nyilatkozta.

Hatalmas kastélyt kell fenntartania a családnak

A herceg elmondta továbbá azt is, hogy bár már nincs alkotmányos szerepük többé, különleges felelősséggel tartoznak országuknak, elsősorban a kultúra területén. A magángyűjteményük jelentős része közszemlére van téve szerte Németországban (a műkincsek az ország nyugati felében nem kerültek természetesen elkobzásra), illetve továbbra is tulajdonukban van a Hohenzollern-kastély, amely az otthonukként és múzeumként is funkcionál. Évente körülbelül 300 ezer látogatót fogadnak, ez teszi lehetővé a mesekastélynak is beillő épület fenntartási költségeinek előteremtését. Nem kevésbé híres rezidenciája volt a családnak a potsdami Cecilienhof-kastély, ahol Truman, Sztálin és Churchill találkozott, hogy lezárják a II. világháborút.

Egyúttal Truman itt értesült róla, hogy a mexikói próbarobbantások sikeresek voltak, így itt adta ki a parancsot, hogy lehet is küldeni az atombombákat Hirosimára és Nagaszakira.

Cecilienhof egyike volt annak a 40 palotának és kastélynak, amely megmaradt a kb. 100-ból az I. világháború után. És akkor még a fenntartás miatt sem nagyon kellett az ágyban forgolódni álmatlan éjszakákon, mert az új német állam meghagyta a családnak a földeket és erdőket is a műkincseikkel és ékszereikkel egyetemben – a lényegében a világháború kirobbantásáért felelős II. Vilmos császár is 60 vagonnyi ingósággal távozhatott az élete végéig kijelölt hollandiai kastélyába.

A jelenleg 49 éves György Frigyesnek az impozáns kastély mellett van még egy szigete és egy sörmárkája (Preussens) is, de szemet vetett az előbb említett hollandiai Huis Doorn-kastélyra is, erre való igényét azonban 2014-ben elutasította a helyi bíróság. A herceg a Cecilienhof-kastély és más paloták esetében is folyamodott már tartós lakhatási jogért, de azokból ugyanúgy nem lett semmi, ahogy a 2019-ben széles nyilvánosságot kapott Rheinfels-kastély ügyében sem. Az ingatlan ugyanis még 1924-ben St. Goar városának lett adományozva azzal a feltétellel, hogy azt nem adja el a település. 1998-ban a város azonban bérbe adta a jobbára romokban megmaradt várkastélyt egy közeli hotelnek, amit a herceg a hagyatéki szerződés megsértésének tekintett, de a bíróság ez esetben sem neki adott igazat.

Apai nagybátyjai azonban vitatták, hogy a herceg milyen jogon jár el ezekben az ügyekben és képviseli a családot, így bíróságon támadták meg az öröklést, bár korábban házasságkötésükkor lemondtak dinasztikus jogaikról. A keresetet arra hivatkozva adták be, hogy az „egyenrangú házasság” elvárása diszkriminatív és alkotmányellenes, a hosszadalmas per végén a Szövetségi Alkotmánybíróság végül azonban csak azt volt hajlandó kimondani, hogy az anyagiakban mi az öröklés menete – a köztársasági törvények szerint nem is létező rangokról meg családon belüli relációkról nem foglalt állást az ítélőtábla.

