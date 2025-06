Negyven éve rejtély, hogy mit keresett cián a fájdalomcsillapítókban

1982 őszén az Egyesült Államokat egy sor rejtélyes és tragikus haláleset rázta meg. Szeptember végén Chicago környékén hét ember halt meg, látszólag megmagyarázhatatlanul. A közös pont: mindannyian Tylenol nevű, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítót szedtek, közvetlenül a haláluk előtt. Rövid időn belül kiderült, hogy a népszerű gyógyszerkapszulák nem kizárólag az elvárt hatóanyagot tartalmazták, hanem halálos mennyiségű ciánt is. Ez az eset nemcsak az amerikai gyógyszeripart változtatta meg örökre, de új korszakot nyitott a termékbiztonság és a válságkommunikáció terén is. A történtekről most a Netflix készített dokusorozatot.