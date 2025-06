Bodnár Zsigmond nyílt levélben válaszolt Molnár Áronnak

„Kedves Áron, köszönöm a válaszod. Ezzel a levéllel részemről lezártnak tekintem ezt az intermezzót. Elfogadom a bocsánatkérésed – még ha stílusában meglehetősen »áronosra« is sikerült” – kezdte bejegyzését Bodnár Zsigmond. Hozzátette:

Az, hogy ebben a videóban végül nem lépted át a tisztesség határát, azt mutatja: valahol mélyen mégis működik benned az önreflexió. És ezt értékelem. Talán már ezért is megérte.

A magyarázat

Bodnár ezután sorra kezdte venni a Molnár Áron által róla és családjáról megfogalmazott állításokat, hogy cáfolja azokat, vagy megmagyarázza valahogy.

Elsőnek cége, a FaceKom és annak politikai összefonódása került terítékre, amiről Molnár Áron korábban azt mondta, hogy sikeréhez felső kapcsolatok vagy politikai háttér kellett. Bodnár ezt tagadta. Állítása szerint a FaceKom bármilyen állami megrendelés előtt már piacvezető volt a magyar pénzügyi és bankszektorban, és az arcazonosító rendszerek többségét ők szállították piaci alapon. Bodnár azt is állítja válaszában, hogy nem kaptak pályázati pénzt, sem politikai támogatást a sikerükhöz, ami csupán saját teljesítményüknek és „versenyelőnyüknek” köszönhető.

Arról, hogy az általuk fejlesztett arcfelismerő rendszer olyan lenne, mint ami Kínában és Oroszországban is van, Bodnár azt állította, hogy etikailag és szakmailag is torzító megállapítás, mivel a legnagyobb európai bankok és biztosítók is alkalmazzák ezt a technológiát,

továbbá olyan országokban is fellelhetőek hasonló rendszerek, mint „Észtország, Svédország, Olaszország, Szingapúr, Dubai” – bár Dubaj nem egy ország.

Orosz Bernadett ügyéről szimplán annyit mondott, hogy sem ő, sem a felesége nem hallott az esetről, de a családon belüli erőszakot elítélik mindketten, emellett Vasvári Vivien egy korábbi interjúját is beidézte, ahol arról beszélt, hogy álma egy olyan alapítvány, amellyel bántalmazott nőkön és egyedülálló anyákon segíthet.

Bodnár emellett arról is írt posztja végén, hogy Molnár Áron videója után halálos fenyegetéseket kaptak gyermekeivel együtt, amiket állítása szerint Molnár követői írtak nekik. Elmondása szerint ezt a gyerekei is látják, és nem tudja, hogyan magyarázza el nekik a történteket.

Előzmények

Bodnár Zsigmond mostani üzenete reakció Molnár Áron korábban közzétett bocsánatkérő videójára, amelyben pontosította a korábbi, vita tárgyát képző kijelentéseit. A színész kiemelte, hogy az embernek a kimondott szavaiért vállalnia kell a felelősséget, függetlenül attól, hogy nő-e, férfi, anya vagy apa.

A két fél közti vita alapját egy, a színész által korábban közzétett paródiavideó adta, amelyben Vasvári Vivien Ukrajna EU-s csatlakozásáról szóló tartalmára reagált.

A színész szerint a jelenlegi vita túlmutat a személyes konfliktuson. Elmondása alapján ő immár hét éve „próbálja megvédeni Magyarországot a Fidesz politikájától”, míg Bodnár Zsigmond sikeres vállalkozását épp azok az adófizetők alapozták meg, akiknek a nevében most ő követel bocsánatkérést.

(Borítókép: Bodnár Zsigmond és Molnár Áron. Fotó: FaceKom, Szollár Zsófi / Index)