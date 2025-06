Eddig értéktelennek tartották, de bárkinél ott bújhat a fiók mélyén egy különleges darab

A sokszor véres jelzővel ellátott gyémántok világában a tökéletesség sokáig mindenekfelett állt. A szabályos csiszolás, a kristálytiszta átlátszóság és az inklúzióktól mentes ragyogás voltak az ékszerminőség fokmérői. A szakemberek precíz kifejezésekkel – mint például a „Type IIa”, vagyis „belsőleg hibátlan” – írták le azokat a köveket, amelyek még 10-szeres nagyítás alatt sem mutattak hibát.

De úgy tűnik, ez a világ szemléletváltáson megy keresztül. A tökéletesnek hitt ékszerek helyét ugyanis lassan, de biztosan átveszik azok a kövek, amelyeket eddig csak rút kiskacsáknak tituláltak – túl sötétek, túl szabálytalanok, vagy éppen különös zárványokkal tarkítottak. A luxusékszerek világában ma már egyre több márka és tervező helyezi előtérbe az egyediséget, az érzelmi értéket és a természet nyers tökéletlenségét.

A szabálytalan szépség forradalma

Az új szemlélet egyik legkorábbi úttörője a milánói Pomellato ékszermárka volt. Már öt évvel ezelőtt, első luxuskollekciójukban hátat fordítottak a klasszikus „nagy négyesnek” – gyémánt, rubin, zafír és smaragd –, és olyan kövekkel dolgoztak, amelyek nem is csillognak, sőt: néha még csak meg sem csiszolták azokat. Az egyik legfrissebb darabjuk ehhez mérten egy olyan nyaklánc, amelyet sima, tengeri kavicsszerű akvamarinokból alkottak, amelyeket átszövik a gyémántfonalak – mintha egy tengerész hálójába akadtak volna. Egy másik nyakék Milánó éjszakai égboltját idézi meg: szürke zafírokból és spinellekből álló, füstös csillagot függesztettek rá.

Stefano Cortecci, a Pomellato drágakőmestere szerint a márka nem tesz különbséget nemes és féldrágakő között.

Minden kőnek saját identitása és szépsége van. Nem az ára számít, hanem az, hogy hogyan használjuk fel és hogyan csiszoljuk

– idézi a CNN.

Cortecci geológusi háttérrel érkezett a céghez, ahol már a kezdetektől sem a szabályos, szimmetrikus, 57 lapú gyémántok vonzották, hanem a nyers anyagok, így új esztétikai szempontokat dolgozott ki a kreatívigazgatóval, Vincenzo Castaldóval együtt. A márkánál ennek ellenére a híres Nudo nevű drágakő például 57 lapos, de ezek nem szimmetrikusak, így teljesen más a látvány és az élmény.

Hasonlóan gondolkodik a brazil ékszerész, Ara Vartanian is, aki a fekete gyémántokat fordítva – csúcsukkal felfelé – állítja be ékszereibe. „Soha nem tekintettem az inklúziókra hibaként” – mondta. Már gyerekként is azokhoz a kövekhez vonzódott, amelyeket mások félretettek, mert nem feleltek meg a piaci elvárásoknak. Amikor saját márkáját elindította, ezek a „hibás” kövek nemcsak esztétikailag tetszettek neki, de az áruk is kedvezőbb volt, így üzleti szemmel is megérte velük foglalkozni. „Apám azt hitte, lázadok. De ez nem lázadás volt. Szerelem volt. Számomra ezek a kövek voltak igazán szépek.”

Az érzelmi jelentés a fenti úttörő példák mellett aztán más ékszermárkáknál is fontos szemponttá vált. A brit Anoona márka holdkövet használ Lunar kollekciójában, míg Ananya Malhotra világosbarna Sulemani Aqeeq achátot épít be ékszereibe, amely a hagyomány szerint örömöt és egyensúlyt hoz a viselője életébe. A svájci Cora Sheibani a füstkvarcot – amelyet gúnyosan „a hegyikristály szegényebb unokatestvérének” nevez – helyezi középpontba, míg a milánói Villa Milano vulkanikus köveket és turmalinált kvarcot használ, amelyek sötét erezeteikkel különleges karaktert adnak a fülbevalóknak és mandzsettagomboknak.

A vásárlói szemlélet is átalakul

Az ilyen szokatlan kövek népszerűsége nem csak a tervezők kísérletező kedvéről árulkodik – mély változást jelez a fogyasztói magatartásban is. Egyre több nő vásárol ékszert önmagának, és nem ajándékként vagy befektetésként.

Számukra a személyes jelentés, a design és az egyediség többet ér, mint a csillogás vagy a piaci érték.

A luxusipari szakértők szerint „az egyediség keresése” az egyik fő mozgatórugó. Az ipari szabványosságú, tökéletes laboratóriumi gyémántokkal szemben a természetes drágakövek ritkaságát és egyedi hibáit kezdték előnyként hangsúlyozni. A tökéletlenség most már nem hátrány, hanem eladási érv.

Ehhez hozzájárulnak globális tényezők is, mivel az orosz gyémántokra kivetett korlátozások és az alapanyagköltségek emelkedése miatt a klasszikus drágakövek beszerzése egyre nehezebb. A nem szabványos kövek lehetővé teszik a márkák számára, hogy különleges vagy megfizethetőbb ékszereket kínáljanak anélkül, hogy az alapanyagköltségek az egekbe szöknének. A müncheni Hemmerle ékszerház – amely generációk óta a szokatlan színek és formák híve – ebben az irányban elindulva emiatt is hangoztatja, hogy „a gyémántnak nem kell ragyognia, hanem beszélnie kell”. Ha a színe szép, az elég – még inklúziókkal is, hiszen a mindennapokban úgysem nézegeti senki sem mikroszkóppal.

A luxusékszerek piaca tehát egyfajta forradalom küszöbén áll. A szabályos, csillogó drágakövek ideje nem járt le, de egy új esztétikai világkép van kialakulóban, amely a természetes, nyers, egyedi és néha szabálytalan köveket nemcsak elfogadja, hanem ünnepli is. A szépség többé nem a tökéletesség szinonimája – hanem az egyediségé. És talán pont ebben rejlik a legnagyobb luxus, hogy valami olyanunk van, amelyből csak egyetlen létezik a világon.

Nem kell már a véres gyémánt?

Persze a tökéletlenség előtérbe helyezése mellett etikai szempontok is közrejátszanak a tökéletes gyémántok háttérbe szorulásában. A gyémánt régóta a luxus, a szerelem és a státusz szimbóluma. De bármennyire is tökéletes az adott kő, nem minden gyémánt ragyog tisztán. A „véres gyémánt” kifejezés azokra a gyémántokra utal, amelyeket fegyveres konfliktusok által sújtott régiókban bányásznak, és amelyek eladásából származó bevételek fegyvervásárlást, milíciákat és polgárháborúkat finanszíroznak. A kifejezés szinte önmagáért beszél, hiszen ezek a kövek szó szerint emberi vérrel vannak áztatva.

A jelenség különösen az 1990-es években került a nemzetközi figyelem középpontjába, amikor Afrika több országában – például Sierra Leonéban, Angolában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban – véres konfliktusok dúltak. Ezekben az országokban a gyémántbányászat gyakran fegyveres csoportok kezébe került, amelyek a gyémántok eladásából származó pénzből finanszírozták háborúikat, gyakran civilek, köztük gyerekek megkínzásával, rabszolgamunkára kényszerítésével és tömeges gyilkosságokkal.

A gyémánt így nem csupán egy értékes ásvány lett, hanem egy erőszakos gazdasági rendszer üzemanyaga.

A világ közvéleménye akkor döbbent rá igazán ennek a súlyára, amikor 2006-ban megjelent Leonardo DiCaprio főszereplésével a Véres gyémánt című film, amely megrázó képet festett a Sierra Leone-i gyémántipar árnyoldaláról. A film – bár dramatizált – valós eseményeken alapult, és sokakat rádöbbentett arra, hogy a szépség nem mindig ártatlan.

A gyémántiparra rossz fényt vető film pedig a széles közvéleményhez való eljutását követően nem is maradt következmények nélkül. A nemzetközi nyomás hatására 2003-ban bevezették a Kimberley-folyamatot (Kimberley Process Certification Scheme), amelynek célja az volt, hogy kiszűrjék a konfliktusokból származó gyémántokat a globális kereskedelemből. A rendszer lényege, hogy a gyémántok eredetét dokumentálni kell, és csak azok a kövek kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, amelyek nem finanszíroznak erőszakos csoportokat. Azonban a kritikusok szerint a rendszer sok sebből vérzik: nem minden részt vevő ország tartja be szigorúan a szabályokat, és a hamisított dokumentumok révén a véres gyémántok még mindig beszivárognak a globális piacra. Emellett a Kimberley-folyamat nem foglalkozik más, de ugyanolyan súlyos problémákkal, mint például a gyerekmunka, a dolgozók kizsákmányolása, vagy a bányászat környezeti hatásai.

A fogyasztói tudatosság azonban egyre csak nő. Sok vásárló ma már nemcsak az ékszer szépségét és árát vizsgálja, hanem annak etikus eredetét is. Egyre több ékszermárka vállalja, hogy csak laboratóriumban előállított, újrahasznosított vagy teljesen etikus forrásból származó gyémántot használ. Ez nemcsak divat, hanem egyre inkább morális állásfoglalás is, miszerint az emberek nem akarnak úgy csillogni, hogy az ékszerüket díszítő kövek megszerzése valaki más életébe került.

(Borítókép: Kinga Krzeminska / Getty Images)