Hajléktalanok adták az ötletet, mégis a milliárdos divattervező kaszált hatalmasat

Vannak ruhák, amelyek többek, mint egyszerű divatcikkek – identitásformáló eszközök, kulturális jelképek, korszakok lenyomatai. A Szex és New York című sorozat újságmintás Dior ruhája pontosan ilyen, hiszen egyetlen jelenet elég volt ahhoz, hogy a John Galliano által tervezett darab divattörténelmet írjon, miközben eredete komoly társadalmi vitákat gerjesztett. A ruha mára a 2000-es évek egyik legemlékezetesebb darabjává vált, de azt csak kevesen tudják, milyen ellentmondásos háttérből indult világhódító útjára.

Sokszor egyetlen ruhadarab is elég lehet ahhoz, hogy korszakot és eszményképet teremtsen. A Szex és New York című sikersorozat ikonikus újságmintás ruhája pedig éppen ilyen, a Christian Dior-darab ugyanis nemcsak a 2000-es évek elejének divatját határozta meg, de komoly társadalmi vitákat is gerjesztett. Miközben ma már divattörténeti ereklyeként árverezik, és viselik előszeretettel a hírességek a vörös szőnyegen, azt csak kevesen tudják, hogy a ruha eredete finoman szólva is ellentmondásos.

Amikor a Sarah Jessica Parker által alakított Carrie Bradshaw, a Szex és New York szókimondó, divatmániás újságírója a manhattani forgalomban lassított felvételben sétált az újságmintás Dior-ruhában, egy pillanat alatt szimbólummá vált. A jelenet – amely a sorozat harmadik évadának 17. részében látható – azonnal kultikus státuszba emelte az egyébként 2000 ősz–télre tervezett, Fly Girl névre keresztelt kollekció részeként megjelent ruhadarabot.

A ruha tervezője pedig nem akárki, hanem az a John Galliano volt, aki ekkor már négy éve állt a Christian Dior kreatívigazgatói pozíciójában. Galliano nevéhez számos merész, színházias, és a filmvásznakon is előszeretettel bevetett kollekció fűződött, amelyek gyakran meséltek történeteket, provokálták a közönséget, és túlléptek a kor divatjának hagyományos keretein.

A Fly Girl-kollekcióban megjelenő újságmintás ruha azonban kivételes jelentőséggel bírt: nemcsak divattörténeti darabbá vált, hanem egy új, öntudatos, modern nő archetípusát is megtestesítette – csillogó, kissé neurotikus, tökéletlen, de szerethető. Persze nem mindenkinek…

A nyomor esztétizálása

Bár a Szex és New York szóban forgó epizódja csak 2000 októberében került adásba, maga a minta már korábban is megjelent Galliano munkáiban – és nem kis port kavart. A Hobo elnevezésű, 2000 tavasz–nyári haute couture kollekciót Galliano a versailles-i kastélyban mutatta be extravagáns környezetben. A bemutatón olyan ruhák jelentek meg, amelyek szakadtnak, nyúzottnak, kócosnak tűntek, és sokszor szemétnek ható tárgyakkal – például mini whiskysüvegekkel és fémdarabokkal – voltak kiegészítve.

E ruhák között jelentek meg az első újságpapírmintás darabok is, amelyekhez Galliano az International Herald Tribune divatrovatát használta fel. Inspirációját részben a hajléktalan emberek jelentették, akiket reggeli futásai során látott, részben pedig az 1920–1930-as évek „Tramp Ball” divatja, amikor az elit tagjai hajléktalannak öltözve vettek részt bálokon.

Bár a divatvilág kezdetben lelkesedéssel fogadta a kollekciót, a társadalmi visszhang annál ellentmondásosabb volt. Szociális szervezetek, francia aktivisták és hajléktalanközösségek élesen bírálták Galliano munkáját, mondván:

ez nem társadalomkritika, hanem a nyomor esztétizálása.

Persze a nyomor stílussá tétele valóban nem hangzik etikusan, az pedig különösen visszásan hat, hogy a fillérekért kolduló emberek jelentik az inspirációt a méregdrága dizájnerdarabokhoz. Azt viszont nehéz lenne állítani, hogy a divattervezők először merítettek ihletet olyan társadalmi csoportból vagy hétköznapi problémából, amely korántsem a vevőkörüket érinti. Ennek ellenére nem különösebben meglepő, hogy Párizs 8. kerületében, a Dior székháza előtt több alkalommal is heves tüntetések zajlottak a ruhadarab miatt, így Galliano csupán tíz nappal a bemutató után kénytelen volt hivatalosan bocsánatot kérni, mondván: „Soha nem akartam a nyomorból látványosságot csinálni.”

Hiába azonban a békítő jobb nyújtása, az újságminta tovább élt, és a Fly Girl ready-to-wear kollekcióban Galliano már saját fiktív lapját, a „Christian Dior Daily”-t alkotta meg, és ezt nyomtatta ruhákra – többek közt arra a selyemruhára, amelyet Sarah Jessica Parker is viselt a sorozatban.

A botrány ellenére is úgy viszik, mintha ingyen lenne

A ruhadarab a botrányok árnyékában aztán hamar túlnőtt eredeti szerepén, és igazi stílusikon lett. Mindez nagyban köszönhető a sorozat elképesztő sikerének, hiszen Sarah Jessica Parker karaktere egyszerre testesítette meg a karrierista, szexuálisan szabad, mégis romantikára vágyó városi nőt, aki a divat révén fejezi ki önmagát. Ez pedig, valljuk be, kinek ne lenne vonzó. Egyesek szerint a Dior-ruha ráadásul komolyabb szándék nélkül főszereplője lett az egyébként nem túl hangsúlyos jelenetnek – a kiegészítőkkel együtt, mint a fekete csipkés Manolo Blahnik-cipő, a Fendi baguette-táska, vagy a híres arany névnyaklánc pedig egy hőn áhított darabbá lépett elő.

A ruha aztán újra felbukkant a 2010-es Szex és New York 2 című mozifilmben, a kifutókon a Diorról másolt darabok után pedig 2025-ben ismét reflektorfénybe került az újságos dressz. A fiatal színésznő, Jenna Ortega viselte a Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán című film premierjén, ahol a 2000-es évek nosztalgiájának jegyében sminkje és ékszerei is a Carrie-féle megjelenést idézték.

A vintage-piacon az újságmintás Dior-ruha ma már igazi kincsnek számít. 2024 decemberében két példány is árverésre került: az egyik a londoni Kerry Taylor aukción 55 ezer fontért (kb. 26 millió forintért), a másik a New York-i Sotheby’s árverésén 54 ezer dollárért (19 millió forintért) kelt el – mindkét esetben jóval az előzetes becslések felett. A Sotheby’s munkatársa, Lucy Bishop szerint: „Ez Galliano csúcsidőszaka a Diornál. Már önmagában ez is halhatatlanná teszi ezt a darabot.”

Galliano azóta saját márkájánál is továbbvitte az újságminta motívumát – „Galliano Gazette” néven –, de egyik újabb verzió sem vált olyan meghatározóvá, mint az eredeti Dior-darab. Bár 2011-ben Gallianót antiszemita kijelentései miatt eltávolították a Diortól,és saját márkájánál is nem szívesen látott személlyé vált, a divatra gyakorolt hatása tovább él. 2018-ban például a Balenciaga kreatív vezetője, Demna is újságmintát használt kollekciójában, reagálva a Donald Trumpnak köszönhető „fake news” korszakára.

Egy biztos, az újság mint médium ma már nemcsak információhordozó, hanem inspirációforrás is. A mintát napjainkban fast fashion márkák is átvették – a Zara, a Shein vagy a Réalisation Par is piacra dobta saját verzióját. Ahogy pedig a 2000-es évek divatja újra fénykorát éli, úgy tűnik, az újságminta és a Dior-ruha még egy ideig biztosan velünk marad – stílusikonná és társadalmi kommentárrá válva egyaránt.

(Borítókép: Az újságmintás Dior-dressz ma már milliókat ér. Fotó: ZacharyCulpin / BNPS / Northfoto)